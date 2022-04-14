Министр предупреждает (Блиц от 15 апреля)

Подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен в конце мая – начале июня, заявил глава Минздрава.

Михаил Мурашко уточнил, что сейчас число зараженных в стране идет на спад, но в медицинских организациях наблюдается до 200 тыс. пациентов с COVID-19. Министр ожидает, что новая волна может быть сильнее предыдущей. Очередной рост заболеваемости зафиксирован уже в нескольких странах Европы, а также в Китае. «Каждая волна, которая была до сегодняшнего дня, была сильнее и мощнее предыдущей», — заявил министр в интервью каналу «Россия 24».

Девушки остались без мыла

Некоторые иностранные студенты УГТУ остались без средств к существованию.

«Студенты из Африки оказались в тяжелой ситуации – родители не могут перевести им деньги, они там очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут. Девушки остались без элементарного: без еды и средств гигиены, таких как стиральный порошок, мыло, шампунь», – сообщает православная служба «Милосердие». Волонтеры этой службы сами собрали и передали студенткам продукты на первое время. И призывают помочь девушкам всех неравнодушных ухтинцев.

200 кг семги – на всех

Ученые признали естественные водоемы в Коми непригодными для выращивания рыбы, естественные запасы которой быстро сокращаются. Об этом сообщают ученые Института биологии Коми НЦ УрО РАН в работе «Аквакультура в Коми. Проблемы и перспективы».

За последние два десятилетия промысловые уловы в бассейнах рек Мезень и Вычегда упали с 700 до 30 центнеров. В основной рыбопромысловой акватории республики – реке Печоре – в 2021 году уловы составили лишь 300 центнеров, а атлантического лосося (семги) всего 200 кг.

Бродяг посадят в клетку

К концу апреля администрация Вуктыла планирует завершить работы по созданию приюта для бродячих собак.

Приют – это, конечно, громко сказано. Речь идет о металлических клетках и небольшой площадке для выгула четвероногих бродяг.

Оленевод погиб в День космонавта

12 апреля недалеко от усинского села Мутный Материк обнаружен труп 28-летнего мужчины. Как выяснилось, бригадир оленеводческой бригады стал жертвой преступления.

При осмотре тела сыщики обнаружили огнестрельную рану грудной клетки. Очевидно, бригадира застрелили из охотничьего ружья. Под подозрение попал 26-летний оленевод, который в момент преступления был пьян. Теперь он находится под стражей, ведется следствие.

В чужие санки не садись…

Забавный случай произошел в Сыктывкаре. Молодая женщина украла в чужом подъезде санки, но потом их тайком вернула.

Это произошло после того, как в соцсетях было распространено видео с камеры наблюдения, зафиксировавшее момент кражи. Опасаясь позора, женщина вернула санки на место.

Пациентов видят насквозь

В Княжпогостскую ЦРБ поступило новое оборудование – флюорограф и маммограф.

Общая стоимость новых аппаратов для ЦРБ в Емве – более 19 млн рублей. Оборудование размещено в отремонтированных помещениях больницы и уже используется для исследований. Мощность флюорографа рассчитана на 80 исследований в смену, при этом у него низкий уровень облучения. Цифровой маммограф обеспечивает качественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака.

Экс-министр «отписался»

Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов привлечен к административной ответственности.

Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению местного жителя, который пожаловался на ненадлежащее рассмотрение своего обращения должностными лицами министерства. В ходе проверки установлено, что обращение гражданина было рассмотрено, но министр ответил не на все доводы заявителя.Чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей.

На перила – 20 миллионов

На установку перильных ограждений вдоль дорог в Сыктывкаре готовы потратить 20 млн рублей.

Такой обозначена начальная цена контракта на интернет-портале «Госзакупки». Согласно техзаданию, ограждения должны быть высотой от 0,8 до 1,1 м с габаритами секции длиной 1,5-2,5 метра. Объем работ – 2800 погонных метров. Срок гарантий качества – 24 месяца со дня приемки. Завершить работы подрядчик должен до 31 октября 2022 года.

Липы, клены и березы

В мае в Сыктывкаре начнется высадка более ста новых деревьев.

Работы по озеленению запланированы на конец мая. Приоритет отдается центральной исторической части. Так, новые липы, клены, березы и рябины будут высаживаться по улицам Ленина, Горького, Бабушкина, Советская, Морозова и Коммунистическая. Также в мае начнется оформление городских клумб. Всего их в столице будет 34. В осенний период будет вестись озеленение двух общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» – по улице Свободы и близ дома № 72 по улице Коммунистической.

Свой пищеблок лучше

Обеды для пациентов Эжвинской больницы снова будут готовить в местном пищеблоке.

По словам главного врача больницы Олега Удоратина, компания, выигравшая тендер на приготовление лечебного питания, не справилась. Напомним, с 1 февраля поставкой питания для больницы занималось ООО «РСП». Предприятие за два месяца так и не смогло соблюсти все необходимые условия по приготовлению пищи. Медучреждение вернуло ранее высвобожденных работников, провело уборку и дезинфекцию, ремонт технологического оборудования, закупило все необходимые продукты. Ситуацию с недобросовестным поставщиком отрабатывает юридическая служба больницы, заключил главврач.

Тишины хочу, тишины!

Жителя Вуктыла оштрафовали за нарушение покоя граждан.

Мужчина слушал ночью слишком громкую музыку, чем нарушал право соседей на тишину. Мировой судья назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. руб. Напомним, согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», не допускается нарушение тишины и покоя граждан: с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. За нарушение предусмотрен штраф.