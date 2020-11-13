В Госсовете Коми проходят слушания по бюджету республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.



В течение месяца депутаты и члены правительства рассмотрят 18 государственных программ, на основе которых формируется главный финансовый документ региона. На сегодня уже состоялось рассмотрение пяти программ. Увы, по каждой в следующем году ожидается существенное снижение финансирования.

На 21-й год доходы бюджета запланированы в размере 74,2 млрд рублей, что почти на 12 млрд рублей ниже уровня 2020 года. При этом собственные доходы бюджета сокращаются на 17 млрд рублей, — из-за падения цен на нефть и снижения спроса. Расходы запланированы в объеме 83,8 млрд рублей, и это ниже уровня этого года почти на 11 млрд руб.

Закон о бюджете, по которому республика будет жить следующую трехлетку, планируется утвердить на сессии Госсовета Коми (ориентировочно — 17 декабря).

Гонки на стадионе

10 ноября депутаты обсудили, насколько успешно реализуются в регионе мероприятия госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«У нас уменьшены лимиты по финансированию, идет снижение на проведение соревнований, на выезды, на тренировочный процесс», — пожаловался профильный министр Виталий Савилов.

В следующем году финансирование программы снижается в три раза — с 3,6 млрд до 1,1 млрд рублей. Это связано с завершением реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре. Сейчас на объекте выполнены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах, установлены все восемь мачт освещения, продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем.

На начало октября расходы на реконструкцию стадиона были профинансированы в сумме 1,03 млрд (37,6% от годового плана). Строительная готовность объекта составляет 39%. По контракту объект должен быть готов к 29 января 2021 года. «А нужен ли республике такой объект в принципе?» — высказали сомнение сразу несколько депутатов. Господин Савилов ответил на это утвердительно.

— Сейчас мы определяем, что хотим получить после Чемпионата. Однозначно должна быть точка роста. Мы активно прорабатываем этот вопрос и, думаю, в ближайшее время определимся. Объект сложный технологически, он требует особенного внимания с точки зрения и качества компетенции обслуживающего персонала, и подхода в целом. Есть ряд идей, которые мы просчитываем и анализируем, — заверил министр.

Но надо ли «гнать лошадей» и ради «понтов» (имиджа Коми) тратить миллиарды рублей? Тем более что, по нашей информации, Чемпионат мира, ради которого затеяна была масштабная реконструкция стадиона, скорее всего, в марте 2021 года не состоится — он будет перенесен на осень.

Недострой и долгострой

11 ноября депутаты рассмотрели госпрограмму «Управление государственным имуществом». Самая, казалось бы, «скучная» тема, оказалась самой бурно обсуждаемой. Особенно после информации, озвученной председателем КСП. «Палата проанализировала результативность принимаемых мер по инвентаризации объектов незавершенного строительства и пришла к выводу, что в республике нет полноценного и достоверного учета, — объявил он. — На 1 января 2020 года общий объем вложений в такие объекты составил более 14 миллиардов рублей. Их количество составляет 471 единицу».

По данным КСП, основная доля приходится на объекты здравоохранения — почти 5 млрд рублей (из них только санаторий «Серегово» — это 4 млрд), почти 15% — на объекты образования. При этом наибольший объем незавершенного строительства числится на учете Минстроя, это почти 99%.

— До настоящего времени в республике не обеспечен комплексный подход к снижению количества и объемов незавершенного строительства, не определен орган, уполномоченный осуществлять учет объектов и ведение реестра таких объектов, не утвержден порядок учета объектов, не принят нормативный документ, предусматривающий наделение одного из органов исполнительной власти полномочиями в области организации работы, направленной на координацию деятельности по сокращению количества и объемов незавершенного строительства, — заявил председатель КСП Игорь Гурьев.

И.о. руководителя Республиканского комитета имущественных и земельных отношений Александр Сажин возразил: в августе правительство прописало в положении о Минстрое функции и мероприятия по организации такой работы. То есть орган власти в Коми определен. «Сейчас единой методологии по учету объектов нет даже на федеральном уровне. Отсюда и разночтения как в объектах, так и в суммах. У нас учитываются объекты, а Минфин считает затраты», — отметил г-н Сажин.

В целом объекты незавершенного строительства числятся за девятью органами власти, и по каждому объекту разработан план работы. Координацию по выполнению этих планов ведет Минстрой.