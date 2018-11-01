Минздрав готовит операцию «по сращиванию» поликлиник

В «Трибуну» поступило коллективное обращение (72 подписи) работников Эжвинской городской детской поликлиники. Коллектив обеспокоен тем, что их хотят объединить с Эжвинской городской поликлиникой. Такое решение назрело в недрах Минздрава Коми, и 3 октября этот вопрос обсуждался на Общественном совете при МЗ РК.

Зачем детскую поликлинику сливают со взрослой, в принципе понятно – чтобы сократить несколько ставок. В общем бюджете отрасли эта экономия — капля в море. А вот последствия для маленьких пациентов могут быть весьма серьезными.

Почувствуйте разницу

«Мы осознаем необходимость оптимизации, но считаем, что целесообразно объединение нашей поликлиники с детскими поликлиниками города Сыктывкара. Ведь специфика лечебно-диагностической помощи детям значительно отличается от таковой взрослому населению», — пишут медики.

«У нашей поликлиники имеется неплохая материально-техническая и лечебно-диагностическая база: современный рентген-аппарат, ультразвуковой аппарат, фиброгастроскоп, оборудование для кабинета функциональной диагностики, разовый инструментарий. Ведутся приемы узких специалистов. Для больных деток возможна реабилитация — она проводится в условиях оснащенного дневного стационара».

Врачи рассказали «Трибуне», что лабораторное обследование детей проводится на базе Клинико-лабораторного центра, который не ограничивает их в количестве обследований. В лаборатории нет проблем с реактивами.

Взрослые пациенты знают: чтобы сдать биохимический анализ крови, например, на сахар, нужен талон. Их число ограничено, терапевт выдает талон на строго определенный день. Но даже если ты его и получил, возле кабинета, где идет забор крови, — огромная очередь. Так вот, для эжвинских детей нет талонной системы на анализы, а значит, нет и очередей.

Кроме того, с лаборантами центра можно связаться по телефону в любое время дня. Понятно, что обследование малышей проходит более оперативно и полно.

А вот взрослая поликлиника такой оснащенностью похвастать не может.

Странный гибрид

Сегодня политика государства такова, что программы детского здравоохранения финансируются лучше, чем взрослые. Денег (в расчете на одного больного) детям выделяют больше. На этом фоне любая «оптимизация» детской медицины выглядит не только странно, но и безнравственно.

По мнению авторов письма, от объединения выиграет «взрослая» поликлиника Эжвы, а вот детская — сильно потеряет. «Мы считаем, что объединение со взрослой сетью значительно ухудшит медицинскую помощь детскому населению Эжвинского района, так как мы уже были в составе больниц и хорошо помним те времена, когда детское здравоохранение обеспечивалось по остаточному принципу. Вот и в этом случае за счет детей лучше станут жить взрослые.

Им, например, отойдут площади дневного стационара Эжвинской детской поликлиники, а дети останутся без реабилитации. Закрытие аптеки № 115 приведет к исчезновению здесь льготного отдела, где родители получают детские медикаменты», — говорится в обращении медиков.

Первые плоды «оптимизации» многие эжвинцы уже ощутили. Недавно со стороны Эжвинской городской поликлиники был закрыт проход в детскую поликлинику по балкону. Причина якобы в аварийной ситуации, которую на протяжении двух лет так и не могут устранить. Теперь родителям с детьми, мамам с колясками приходится идти вкруговую, в обход. Это и далеко, и неудобно.

Если уж оптимизация так необходима, то объединяться надо с детскими поликлиниками города, считают авторы письма. «Если объединиться на базе 3-й городской детской поликлиники, мы приобретаем возможность консультации детей специалистами, которых нет в нашей поликлинике (аллерголога, гастроэнтеролога, центра здоровья детей), а нашим дневным стационаром смогут пользоваться дети г. Сыктывкара».

«Мы предлагаем…»

«В настоящее время детская поликлиника является самостоятельным лечебно-профилактическим медицинским учреждением, способным решать все финансовые вопросы, при этом не имеет кредиторской задолженности, — с гордостью пишут авторы. — Кстати, помещение детской поликлиники находится полностью на нашем балансе, только коммунальные услуги оплачиваются взрослой поликлиникой согласно договору о возмещении коммунальных услуг. Все расходы по содержанию помещений несет детская поликлиника.

При невозможности объединения с детскими поликлиниками города просим оставить детскую поликлинику самостоятельным учреждением», — пишут медработники.

Эжва волнуется

Свои аргументы коллектив Эжвинской детской поликлиники мог бы озвучить на заседании Общественного совета при Минздраве РК. Но никого из представителей этого учреждения туда не пригласили.

Еще 11 октября медики направили коллективное письмо в адрес министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина. Ответа они не получили и после этого решили обратиться в «Трибуну», чтобы привлечь к проблеме внимание общественности.

А между тем многие родители, до которых дошли слухи о грядущей «оптимизации», начали возмущаться. Тем более что у здешней взрослой поликлиники, мягко говоря, недобрая слава. О предрассветных очередях за номерком, в которых толкутся инвалиды и старики, эжвинцы знают не понаслышке. И родителей, конечно, пугает перспектива объединения с этой взрослой «толкучкой».

Нина ВЕТЛУГИНА.