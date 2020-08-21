Минздрав, ты не прав! «Оптимизация» в Усть-Вымском районе привела к катастрофическим последствиям

Начиная с 2016 года в Жешарте идет слом всего того, что было сделано предыдущими главными врачами по организации медицинского обслуживания жителей не только поселка Жешарт, но и близлежащих населенных пунктов.

Такси для бедных

В ходе «оптимизации» медицинское обслуживание постепенно переводится в районную больницу в Айкино, а в жешартской больнице остается в основном только прием врачей.

Чиновники Минздрава не видят в этом проблемы: мол, до села Айкино всего 31 км, и доехать можно на автобусе за 30 минут. На самом деле проблема есть. Дело в том, что раньше конечной остановкой автобуса была райбольница. Сейчас же он идет только до автобусной остановки, от которой до ЦРБ — около двух километров по дороге, где нет тротуаров. Ветеранские организации не раз обращались в районную администрацию (которая заключает договор на пассажирские перевозки) с просьбой вернуть маршрут автобуса до райбольницы. За 20 лет сменились четыре главы района, теперь работает пятый, но ни один из них этот вопрос не решил.

В поселке Жешарт 2376 пенсионеров и 712 инвалидов, имеющих льготный проезд на автобусе. Но они вынуждены ездить на такси, потому что такси довезет прямо до больницы.

Ветераны на обочине

В 2005 году в поселке Жешарт был закрыт старый больничный стационар. Здание поликлиники переоборудовали под стационар, а под поликлинику — два помещения в центре поселка, где врачи вели прием и где располагалась вся диагностическая база а также дневной стационар.

Причем «оптимизировали» не только койко-места, сократив их до минимума, а еще лаборатории и диагностические службы. Они были переведены в освободившиеся помещения стационара. А это — около полутора километров от центра поселка. Идти туда надо по обочине федеральной трассы, где нет тротуаров и где под колесами погиб уже не один человек. А ведь в поселке курсирует рейсовый автобус, и администрация могла бы скорректировать маршрут. Но и тут та же картина, что и в райцентре: опять наши бедные пенсионеры вынуждены заказывать такси.

Раз в год на День пожилого человека все наши большие начальники говорят красивые слова и благодарят ветеранов за их вклад в развитие страны, республики, района. Но забота о старшем поколении проявляется только на словах. На деле созданы условия, при которых медицинская помощь становится недоступной.

«Пенсионерский» поселок

«Золотым часом» медики называют время, когда счет идет буквально на минуты. За это короткое время можно спасти человека с инфарктом или инсультом. А вот в Усть-Вымском районе скорая помощь не выезжает в поселок Донаель (хотя до него от Жешарта всего 15 км) без подтверждения вызова местным медработником. Но где этого медработника искать, если беда случилась, когда рабочий день закончился, а тем более ночью? А если медработник куда-нибудь выехал?

Получается, что правило «золотого часа» не распространяется на жителей поселка Донаель? Возможно, потому что здесь живут в основном пенсионеры. То есть старые больные люди, которым требуется внимание медиков. Но власть, видимо, считает, что заботиться о стариках – дело слишком хлопотное.

Ходит жалоба по кругу

От имени жителей поселка Жешарт мною были направлены обращения главе республики (теперь уже бывшему) С. Гапликову и тогдашнему министру здравоохранения страны В. Скворцовой. Все ответы были написаны как под копирку. Последнее обращение в Минздрав РФ было с жалобой на неправильные действия и бездействие в некоторых ситуациях главного врача райбольницы. Ответы за подписью первого заместителя министра здравоохранения Н. Маклакова и главного врача Усть-Вымской ЦРБ Н. Семеновой в большей части абсолютно совпадают.

Закон № 59-ФЗ в ст. 8 п. 6 говорит: «Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется». В ст. 10.1.4 сказано: «Должностное лицо дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов». В пространном ответе Минздрава РК на четырех страницах рассказывается о том, о чем их не спрашивали, и нет ответа ни на один поставленный в жалобе вопрос. Это дает мне право утверждать, что требования федерального закона Минздравом РК систематически нарушаются.

Что дальше?

В декабре 2017 года я записалась на личный прием к тогдашнему главе Коми С. Гапликову. Только в марте 2020 года я получила приглашение. Но тут началась пандемия, и встречу перенесли на неопределенное время. А потом и сам Гапликов ушел в отставку.

Переписка с чиновниками Минздрава Коми, как я убедилась, это бесполезная трата времени. Поэтому я хочу обратиться к врио главы республики В. Уйба с просьбой взять под особый контроль работу нашего Минздрава как наиболее социально значимого министерства, от которого зависят здоровье и жизнь людей. Кроме того, не теряю надежды попасть на личный прием. Я ничего не прошу лично для себя, но хочу, чтобы к людям относились так, как того требуют наши законы и нормы морали.

Зинаида УВАРОВА,

пос. Жешарт, Усть-Вымский район.