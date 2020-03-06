В деловых кругах республики ходят слухи о дипломатическом скандале, который сейчас пытаются смикшировать на самом высоком уровне. С 3 по 5 марта в Коми должна была работать делегация из Финляндии. Однако в последний момент, когда финны уже оформили соответствующие бумаги и купили билеты, поездка неожиданно сорвалась…

Приезд представителей деловых кругов Финляндии был намечен после того, как 4 февраля глава Коми Сергей Гапликов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала. Предполагалось, что в ходе мартовского визита финской делегации в республику будут обсуждаться основные темы сотрудничества, в числе которых промышленное оборудование, модернизация производства, строительство и архитектура, деревообработка, услуги для бизнеса.

В состав финской делегации были включены представители компаний с мировым именем «Eurohress Group», «METSO», «TA Vostok», ряд других. С нашей стороны за подготовку к встрече отвечали два ведомства: Министерство инвестиций, промышленности и транспорта и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов.

В сжатые сроки министерские чиновники провели основательную подготовку, подключили Торгово-промышленную палату, а та в свою очередь «напрягла» деловые круги региона. Но буквально за день до прилета финской делегации исполнителям поступило сообщение, что визит «откладывается на неопределенное время».

Официального объяснения, почему финская миссия провалилась, до сих пор нет. Наш источник в администрации республики сообщил, что это может быть связано с грядущей отставкой министра промышленности Александра Ремиги. Он написал заявление об отпуске с последующим увольнением. О причинах увольнения министра, приехавшего в республику чуть больше года назад, появилось много различных версий, которые активно обсуждаются в соцсетях.

Можно, конечно, объявить ситуацию форс-мажорной и извиниться перед будущими партнерами. Но финны могут ведь и обидеться. Тем более что республика с ее нынешней депрессивной экономикой гораздо больше заинтересована в инвестициях, чем финская сторона.

Анатолий ПОЛЬКИН.