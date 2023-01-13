10 января в Сыктывкаре с аншлагом прошел спектакль «Слухи» в постановке московского «La’Театра». Девять звезд (в том числе Валентин Смирнитский, Игорь Ливанов, Елена Сафонова, Эльвира Болгова) вместе с режиссером Вадимом Дубровицким и таксой Тошей (полноправной участницей спектакля) прилетели в город утренним рейсом. Случайно оказавшись с ними в одном самолете, корреспондент «Трибуны» воспользовался моментом и пообщался с народным артистом России Владимиром Стекловым.

– Это ваши первые гастроли в этом году?

– Да. Сегодня Сыктывкар, завтра Киров, потом Ярославль.

– Что вы будете играть вечером?

– Это детективная комедия «Слухи» Нила Саймона в постановке Вадима Дубровицкого. Я играю… Собственно, там все основные действующие лица. Все девять персонажей.

Газетная «бомба»

– На 2023 год вы заявлены в пяти кинопроектах, расскажите о них.

– Это продолжение сериала «13 клиническая», который уже идет. В мае начнутся съемки второго сезона. Кроме того, проект по двум произведениям Захара Прилепина «Ополченческий романс» и «Некоторые не попадут в ад» – это о событиях на Донбассе. О других проектах еще рано говорить – они в подготовительном периоде. В театре – «Тихий Дон» и, скорее всего, «Мастер и Маргарита», я написал инсценировку и буду сам ставить. (Артист уже играл Азазелло в кино и Воланда в театре – Л.В.).

– С 16 января на Первом канале выходит сериал «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в 1988 году. Фильм основан на реальных событиях. Вы сыграли там роль главного редактора газеты, который стоит перед выбором: можно ли предать огласке такую «бомбу»?

– Да, но надо учитывать время, в которое все это случилось. То был период, когда горячие темы должны были предварительно получать одобрение вышестоящих инстанций. Мой персонаж принимает непростое решение, понимая, что он отвечает не только за газету, но и коллектив, который мог серьезно пострадать, что тогда и случилось.

– Фильм «Нулевой пациент» вышел год назад и долго шел к «большому зрителю». Почему?

– Что касается проката, то здесь я не могу ничего пояснить. Порой это не связано с цензурой. На всех федеральных каналах достаточно обширная библиотека, как они говорят. Возможно, просто время подошло. В 90-е годы стали много всего публиковать. Литература, кинематограф, театр – все немножко захлебнулись от этой свободы. Настоящий вал и хорошего, и плохого. У того же Вадима Дубровицкого есть очень примечательный проект. Это русская классика, которая крайне необходима на экране – ее несправедливо мало.

– Произведение, о котором я говорю, сериал «Полонез Кречинского», снятый по трилогии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Я считаю, этот Сухово-Кобылин – незаслуженно редкий гость на экране и сцене. Была экранизация «Дела» режиссера Леонида Пчелкина, я принимал в ней участие, но играл тогда роль Сидорова. У Дубровицкого мне повезло больше – Сидорова сыграл Валерий Золотухин, а я – Тарелкина. Был собран блистательный актерский ансамбль. Одну из главных ролей сыграл Алексей Петренко, который, к великому сожалению, уже не увидит фильм на экране. Происходит какая-то странная, почти мистическая история…

*(«Полонез Кречинского» получил прокатное удостоверение еще в 2007 году, но на экраны так и не вышел. В. Стеклов, по его словам, с содроганием вспоминает этот фильм, потому что на съемках были весьма экстремальные моменты. «Я плавал в гробу по каналам Петербурга – так режиссеру увиделись сны Тарелкина» – Л.В.).

– Что ж, будем надеяться, что фильм все-таки выйдет на экраны. Сейчас голливудского кино будет мало…

– Ну и слава Богу!

На космос денег не хватило

– В Сыктывкар вы летите не в первый раз?

– Нет, конечно же. Я несколько раз бывал в Коми. И не только в столице, но и в Ухте, Воркуте, Инте.

– Я заметила у вас старый саквояж. Как давно он с вами гастролирует?

– Давно. Когда-то был новый, со скрипучей кожей…

– Вам удается погулять по городу, где выступаете, или всегда проездом?

– В советское время удавалось, потому что тогда гастроли были по месяцу. Вадим Феликсович не практикует такой формат. Он говорит «Дальше… дальше… дальше» и «Так победим». (Стеклов улыбается, видя, что шутка понята, ведь названы нашумевшие в советское время пьесы Михаила Шатрова – Л.В.).

– В конце 90-х вы активно готовились к космическому полету на станцию «Мир», а затем проходили подготовку в составе экипажа «Союз ТМ-30», но в космос так и не полетели. Летала недавно Юлия Пересильд, в апреле выйдет фильм «Вызов». Завидуете?

– Нисколько, ну что вы! Во-первых, у них, как говорят профессионалы, взлет-посадка. Так раньше отправляли наших сателлитов из блока «Варшавского договора»: болгар, венгров, поляков. Это были экспедиции-посещения, до 10 дней. А я готовился к программе длительного полета. Контракт был на 60 суток.

– Почему же не получилось?

– Деньги…

«Советская отрыжка»

– Как вы отметили свой юбилей? (3 января артисту исполнилось 75 лет).

– Замечательно! Я уехал из Москвы. Говорят, это неправильно, но я не люблю дни рождения. Чему радоваться? Что жизнь на год стала короче? И потом, эта праздность, которая начинается с католического Рождества и все еще не закончилась… Поэтому я очень рад, что еду наконец работать.

– Сейчас в Думе обсуждают, как наказать ваших коллег по цеху, уехавших из России. Лишить гражданства, возможности возвращения на родину, судить. Как вы к этому относитесь?

– Это какая-то советская «отрыжка»: выслать из страны. Сразу же вспоминаются философский пароход, Бродский, Солженицын… Потом стали тщательно редактировать историю, говорить, что это было неправильно. Эти люди сделали свой выбор, они уехали и сами себя лишили страны. Другое дело – немалое количество тех, кто никуда не уехал и продолжает вредить нам здесь…

В этот момент самолет приступил к посадке. Пришлось завершать и интервью.

– Вы отмечаете Старый Новый год? Пожелайте что-нибудь хорошее всем нам.

– 13 января мы будем в поезде Ярославль – Москва. Запланирован капустник, и я пожелаю всем добрых мыслей и благих начинаний.

Лиля ВОВК.