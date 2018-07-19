Митингующие держали в руках черные шары

В прошедшую пятницу, 13 июля, в столице Коми на Театральной площади прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором выступила Федерация профсоюзов Республики Коми. Профсоюзы последовательно с самого начала выступают против этой инициативы российского правительства.

На митинг вышли представители разных отраслей и предприятий. Люди были искренне заинтересованы в том, чтобы высказать свое мнение и быть услышанными. В рядах протестующих стояли педагоги и медики, работники ЛПК и сельского хозяйства, студенты и пенсионеры.

Кроме лозунгов и плакатов митингующие держали в руках символические черные шары с надписью «Пенсия».

Эй вы там, «наверху»?

Митинг открыла Людмила Ляшенкова, профсоюзный лидер республики. Выступая, она отметила, что желающих участвовать в акции было очень много, однако городская администрация согласовала численность участников не более 300 человек.

Митингующие называли законопроект о пенсиях антинародным, говорили, что он не продуман. Пытаясь накормить «едоков» (пенсионеров), правительство пошло по самому легкому пути. Можно было увеличить «пирог» (наполнить Пенсионный фонд), а они сокращают число «едоков». При этом финансовые ресурсы у страны есть.

– Вот я стою тут перед вами, вся такая красивая, – выступая, сказала работница ЛПК. – Думала, скоро на пенсию пойду. А теперь стою и не понимаю: за что мне еще восемь лет дали?

Напомним, что незадолго до митинга, 2 июля, в большом зале здания Федерации профсоюзов Коми прошло расширенное заседание президиума ФПРК с приглашением представителей всех депутатских фракций Госсовета республики. От имени «единороссов» присутствовал руководитель фракции «ЕР» в Госсовете Коми Александр Макаренко. Он тогда сказал, что, мол, надо обсуждать, высказывать предложения, и тогда «наверху» нас услышат, поймут.

Но хотел ли кто-то слышать и понимать? Спустя пару дней даже не сессия Госсовета Коми, а президиум парламента (пять человек) от имени всей республики сказали повышению пенсионного возраста «одобрям-с».

Кстати, организаторы приглашали на митинг и депутатов, и чиновников всех уровней. Если уж повышение необходимо и без него никак не обойтись, то надо разговаривать с людьми честно, без вранья. Объяснять, убеждать, но никак не прятаться. Однако никто из представителей власти не удосужился прийти на площадь, чтобы напрямую пообщаться с народом.

Мы говорим «Нет!»

Участники протестной акции единодушно поддержали резолюцию митинга, в которой содержатся конкретные требования к правительству и государственной Думе РФ.

«Мы, участники митинга, выступаем против повышения пенсионного возраста! Требуем отозвать решение президиума Госсовета Коми по поддержке законопроекта!Призываем рассмотреть вопрос на заседании Госсовета с поименным голосованием и обязательным учетом мнения избирателей. Настаиваем, чтобы социальные законопроекты на любом уровне не рассматривались без предварительного согласования трехсторонней комиссией. Убеждены, что основными факторами увеличения пенсий должны стать: создание новых рабочих мест; рост заработной платы; прекращение выплат «серых» зарплат; введение прогрессивной шкалы налогообложения; отказ в предоставлении льгот отдельным категориям страхователей; запрет оффшорных схем для государственных компаний.

Мы требуем соблюдения Конституции Российской Федерации, запрещающей принятие законов, ухудшающих социально-экономическое положение людей.

Мы против решений правительства, вгоняющих нас в бедность! Человек труда должен жить достойно!».

P.S. Вчера, 19 июля, Госдума в первом чтении поддержала изменения в пенсионное законодательство. Скоро законопроект будет принят и во втором чтении.

Со своей стороны профсоюзы заявляют, что будут продолжать бороться против повышения пенсионного возраста, в том числе с помощью массовых протестных акций.

Людмила КУДРЯШОВА.