Многие дошколята по-прежнему сидят дома

«Трибуна» уже сообщала о том, что специальный автобус перестал возить в детский сад малышей из поселка Поляна Сосногорского района. В такой же ситуации оказались и дошколята из села Часово, деревень Малая Слуда и Большая Слуда Сыктывдинского района.

Как рассказала депутат сельского поселения Часово Любовь Размыслова, подвоз детей школьным автобусом был прекращен 1 октября 2017 года. Это произошло после ужесточения требований к организации детских перевозок.

По словам депутата Размысловой, ежедневного рейсового автобуса в поселок нет. Родителям приходится за свой счет нанимать частный автотранспорт, чтобы отвезти малышей за 8-13 км в сад, располагающийся в деревне Красная.

— На все обращения мы получаем только отписки, — сообщила Любовь Размыслова. — Из прокуратуры пришел ответ, из которого следует, что якобы только один ребенок нуждается в подвозе, потому что у родителей нет собственного автотранспорта. На самом деле таких 11 дошколят.

Никто не услышал

В сосногорском поселке Поляна ситуация не лучше.

— Мы писали письма районным и республиканским чиновникам, президенту России, но подвоз специальным автобусом до сих пор не организован. Конечно, некоторые пересели на рейсовый автобус, но мне, например, страшно за детей — автобус часто ломается. Один раз дети приехали без сопровождающих, а у автобуса не горели фары и двери были открыты. О какой

безопасности они говорят? — рассказала «Трибуне» одна из мам Людмила Керимова.

Заведующая детским садом поселка Пожня, куда ходят дети из Поляны, Наталья Артеева сообщила «Трибуне», что детский садик не посещают только две девочки. Родителям остальных детей бюджет района компенсирует подвоз. Даже если детей возят на личном транспорте. Для этого родители пишут заявление в администрацию, приносят справку из АТП о стоимости проезда. Также для удобства родителей Сосногорское АТП изменило расписание рейсов, а детский сад Пожни перешел на 12-часовой режим работы.

— Но это тоже не выход, — считает Наталья Германовна. — Мы просили переоборудовать школьный автобус. Но нам озвучили сумму — 5 миллионов 645 тысяч рублей. Таких денег, конечно, у нас нет. Поэтому мы добиваемся, чтобы сделали дополнительную остановку ближе к садику. Сейчас дети выходят почти за километр. Надеюсь, наш проект дополнительной остановки согласуют все инстанции.

Выход есть, денег нет

Вчера, 29 марта, в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Коми состоялся «круглый стол», посвященный перевозкам дошколят, где присутствовали представители прокуратуры, ГИБДД, Министерства образования, администрации Сыктывдинского района.

Как рассказал заместитель руководителя администрации Сыктывдинского района Владимир Носов, рассматривалось три варианта. Первый — возобновить перевозку на школьном автобусе. Но это невозможно по нынешним стандартам. Второй — найти таксиста, который бы возил ребят в садик, а ему бы компенсировали затраты. Но такой предприниматель пока не нашелся. Третий — дополнительные рейсы между этими населенными пунктами. Но опять же ни перевозчика, ни денег на оплату его услуги нет. По словам Носова, деньги на компенсацию родителям за подвоз в местном бюджете не были предусмотрены.

Екатерина МАКАРОВА.