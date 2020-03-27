Многие думают: авось, пронесет? Большинство граждан проявляет удивительную беспечность

О коронавирусе сейчас говорят везде — дома, на работе, в автобусах. Эта тема затмила все остальные, даже обвал рубля. Однако дальше разговоров ничего не происходит. Население продолжает обычную жизнь, не предпринимая каких-либо особых мер предосторожности.

В столице все спокойно

То, что масок в продаже нет, стало ясно еще неделю назад: корреспондент «Трибуны» обошел ряд аптек в центре столицы Коми, благо их теперь больше, чем продуктовых магазинов. Правда, нет и ажиотажа: народ уже перестал спрашивать маски.

Зато утром во вторник на автобусной остановке довелось увидеть двух немолодых уже женщин в масках: на легком морозце было забавно наблюдать, как сквозь марлевую повязку идет пар от дыхания. Видимо, пенсионерки насмотрелись «страшилок» по телевизору. При этом им не объяснили, что маски на улице носить не рекомендуется…

В городском автобусе 46 маршрута кондуктор с валидатором «обилечивала» немногочисленных пассажиров, никакой тревоги не наблюдалось. Не обнаружилось напряжения и в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» на улице Морозова в Давпоне. Были здесь и сахар, и даже греча, хотя и в скромном ассортименте. Более того: продавцы даже не имели масок, ничто не напоминало о том, что еще неделю назад глава РК издал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Сыктывкарцы, похоже, в большинстве своем угрозу коронавируса пока всерьез не воспринимают…

Депутатский рейд

Во вторник группа депутатов Госсовета побывала на Сыктывкарском автотранспортном предприятии (САТП-1), чтобы проверить готовность главного столичного перевозчика к борьбе со злосчастным вирусом. Руководитель предприятия Дмитрий Чепурнов рассказал, что каждый автобус перед выездом за ворота проходит санобработку, а после смены делается «генеральная уборка». Проводят санобработку четыре бригады из спецучреждения, все делается строго по инструкции. Правда, водители и кондукторы пока работают без масок, поскольку у поставщиков их нет. Но, по словам директора, маски уже заказаны и скоро поступят.

Депутаты выяснили, что ежедневная санобработка свыше сотни автобусов обходится предприятию примерно в 90 тысяч рублей, и это при том, что выручка снизилась примерно на четверть: школьники и студенты не учатся, многие служащие ушли на «удаленку» и пассажиропоток сократился.

Дмитрий Чепурнов пояснил, что на предприятии идет внедрение безналичной оплаты проезда. Все автобусы оснащены терминалами для оплаты проезда банковскими и транспортными картами, чтобы «уйти от наличности», которая может служить переносчиком заразы. Помимо «своих» автобусов предприятие заключает договоры на кассовое обслуживание маршрутов с другими перевозчиками.

Однако кроме «САТП №1» по улицам Сыктывкара «бегают» едва ли не столько же автобусов-частников. И там валидаторы имеются далеко не у всех кондукторов.

О младших…

С понедельника школьники отпущены на длинные каникулы, студенты и учащиеся колледжей и училищ переведены на дистанционное обучение. Однако в большинстве случаев это профанация: лишь немногие студенты занимаются в полную силу, а те, что без контроля, и вовсе «забили» на учебу. Да и нет пока в тех же училищах и колледжах необходимых программ по всем предметам, а преподаватели не в силах работать с каждым учеником в отдельности.

Спрашивается, чем заняты сегодня школяры, у которых впереди еще три недели «отдыха» от учебы? Указом министерства культуры России по всей стране рекомендовано приостановить работу подведомственных учреждений. В Коми закрываются кинотеатры и развлекательные центры. Что остается детям? Смотреть телевизор и копаться в смартфоне? Хорошо, если мать тоже сидит дома, на «удаленке», а если нет?

…и старших

Введенный в Коми режим повышенной готовности, в отличие от режима ЧС, не предусматривает жестких ограничений (как это сделано во многих странах, где запрещено появляться на улицах). Тем не менее власти призывают сограждан проявлять бдительность, избегать массового скопления, ограничить поездки в общественном транспорте.

Особое внимание должно быть уделено людям старше 65 лет. Им рекомендуется не выходить из дома и не контактировать с посторонними. Ведь согласно мировой статистике львиная доля числа из 20 тысяч смертей от коронавируса приходится на престарелых, в возрасте от 75 лет. При этом чаще всего они умирают не столько от вируса, сколько от сопутствующих заболеваний.

При этом многим старикам, особенно одиноким, нужна помощь волонтеров и информационная поддержка.

Куда звонить

Ниже публикуем телефоны «горячих линий» (звонки бесплатные), куда можно обратиться с вопросом.

– Консультативный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

– Круглосуточная линия Минздрава: 8-800-550-00-00;

– Штаб ОНФ и волонтеров-медиков, по которому пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за помощью: 8-800-200-34-11.

Анатолий ПОЛЬКИН.