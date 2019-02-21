Многие сельские ветераны не получили прибавку к пенсии

«4 января с.г. в «Трибуне» была опубликована статья о том, что бывшие работники сельского хозяйства получат добавку к пенсии. У меня возник вопрос: почему это не касается всех тех, кто трудился рядом, помогая развитию сельского хозяйства?

Например, тех, кто строил аграрно-промышленный комплекс, дороги к сельхозобъектам? Мы работали в очень тяжелых условиях. Развитию сельского хозяйства помогали и многие другие — сельские медики, клубные работники, педагоги.

Но даже если взять ту ситуацию по пенсиям, которая есть сейчас, то и она вызывает недоумение: надбавку получают лишь те доярки, полеводы и животноводы, которые проработали 30 лет. Но ведь таких людей — единицы! Труд физически тяжелый, не все могут столько лет выдержать.

Подобный подход к повышению пенсий несправедлив. Это напоминает ситуацию в детском саду, когда кому-то дали сладость, а другие говорят: «Мы тоже хотим конфетку!»

Т. ЮХНИНА, с. Визинга.

Огласили весь список…

Эти вопросы появились у многих читателей после интервью, которое 4 января дал «Трибуне» председатель Коми рескома работников АПК Николай Шарыпов. Тогда он сообщил, что на увеличение размера пенсий имеют право неработающие граждане, проживающие в сельской местности и имеющие стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Размер повышения составит 1333,55 руб. Сумма невелика, хотя для деревенских пенсионеров и это деньги. Есть и список профессий тех, кому надбавка положена, однако туда попали почему-то не все.

— Мне продолжают приходить письма от жителей села с вопросами о надбавке, — рассказывает председатель рескома. — Так, недавно я получил письмо от Михаила И. из села Богородск Корткеросского района. Он всю жизнь прожил в родном селе, его трудовой стаж — более 30 лет, в разное время работал на разных должностях — сварщиком, столяром (там, где нужны были в совхозе рабочие руки). Теперь получается, что какой-то профессии в списке нет и надбавка ему, коренному жителю села, не положена.

Напомню, что люди разных профессий имеют в России льготы при выходе на пенсию. Так, те, кто трудится в тяжелых или опасных условиях (например, шахтеры, летчики), выходят на пенсию раньше, если у них есть необходимый для этого профессиональный (подземный, летный) стаж. Учителя могут выйти на пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа. Словом, у людей разных профессий свои льготы.

У работников АПК тоже раньше была льгота — надбавка при 30 годах стажа работы в сельском хозяйстве. Но в результате многочисленных реформ она как-то тихо «умерла». И сегодня мы боремся за ее восстановление.

Я согласен с автором письма Т. Юхниной, что всем пенсионерам тоже «конфетку хочется». И в этом нет ни капли иронии — действительно, пенсии в стране невелики, их надо увеличивать, ведь многие старики едва сводят концы с концами.

Будем защищать

— Профсоюзы всех отраслей борются за достойную жизнь человека труда. Вспомните хотя бы прошедший год: профсоюзы России были категорически против увеличения возраста выхода на пенсию, — продолжает Николай Шарыпов. — Мы выступали в прессе (в том числе в «Трибуне»), несколько раз выходили на акции протеста, обращались к Госдуме и правительству России с предложениями. Но не были услышаны.

Тем не менее профсоюзы продолжают борьбу. Всех тружеников АПК, кто несправедливо оказался «за бортом» и не получил прибавки, хочу заверить, что сейчас идет кропотливая работа по защите их прав.

Со своими предложениями мы не раз обращались в Госдуму РФ. В результате при парламентском Комитете по аграрным вопросам создана рабочая группа по мониторингу реализации изменений в законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

В состав рабочей группы помимо депутатов Госдумы вошли заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации И. Лебедев и председатель профсоюза работников АПК РФ Н. Агапова.

Сегодня Минтруд готов рассмотреть возможность расширения категорий сельских пенсионеров, имеющих право на прибавку к пенсиям, — подытожил лидер республиканского профсоюза аграриев.

Людмила КУДРЯШОВА.