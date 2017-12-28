Многодетная семья осталась с огромными долгами и без крыши над головой

Утром 14 декабря в селе Усть-Цильма сгорел частный дом по ул. Лесная. Без жилья осталась семья

Надежды и Якова Сердитовых с четырьмя несовершеннолетними детьми (младшей — всего три годика).

— В ночь с 13 на 14 декабря в доме никого не было, — рассказывает Надежда Сердитова. — Мы с мужем работаем посменно, супруг кочегаром, я администратором в гостинице. Дежурим сутки, двое — выходных. В тот день мы как раз после смены были. Младшие сын и дочь приболели, поэтому после работы мы решили заночевать у родителей. Первым пожар увидела односельчанка, которая около шести утра шла на работу, она и вызвала пожарных. Но спасти дом не удалось — он сгорел вместе со всем имуществом.

Дом из калиброванного бревна семья Сердитовых приобрела в сентябре этого года за 500 тысяч рублей. Для этого им пришлось взять кредит в банке.

Радовались недолго

— Мы уже 10 лет стоим в очереди на улучшение жилищных условий, — продолжает Надежда Ивановна. — Не один год числимся под вторым номером как многодетная семья, но очередь не продвигается. Когда в семье появился пятый ребенок, нам пришлось снимать квартиру и платить за нее по 12 тысяч рублей в месяц.

Не дождавшись очереди, мы решили сами улучшить жилищные условия. Обратились в банк, кредит получили с большим трудом. Ведь заработки у нас маленькие: супруг получает 12 тысяч, я — чуть более 20-ти. Прошлой осенью после многолетних скитаний мы переселились наконец в новый дом. Но прожили там лишь месяц, даже застраховать его не успели.

Ветер подул — нагнал беду

В новом доме была автономная система отопления, оборудован котел на дровах. Для обогрева были установлены и два электротэна.

В ночь с 13 на 14 декабря подул сильный ветер. Дом стоял на высокой горе, на семи ветрах. Как рассказал один из соседей погорельцев, ветер был такой силы, что электропровода искрились… Для выяснения причины возгорания на экспертизу были взяты части электропроводки и тэна. Заключение экспертов будет готово в середине января.

— Наша семья оказалась у разбитого корыта. Остались без крова, но с «петлей на шее». Теперь надо возвращать кредит. Пять лет нужно платить по 8 тысяч рублей ежемесячно. Сейчас ютимся в небольшом старом доме у моих родителей. Очень благодарны отделению социальной помощи семье и детям нашего района, которые сразу же откликнулись и объявили благотворительную акцию по сбору теплых вещей, одежды и обуви. Ведь на улице зима, наступят морозы, а мы остались в том, что было на нас, — подытожила Надежда Сердитова.

Погорельцам активно помогают односельчане, а вот районные власти протягивать руку помощи не спешат. Как не спешили и в течение 10 лет с предоставлением жилья для многодетной семьи. Небольшую материальную помощь погорельцам чиновники

обещают выдать лишь в январе.

P.S. Благотворители могут оказать материальную поддержку семье усть-цилемских погорельцев. Зарплатная карта Надежды Ивановны Сердитовой привязана к ее номеру телефона: 89128656798.

Наталья КОЛОДИНОВА.