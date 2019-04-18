Многодетная семья живет в постоянном страхе

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка в любой момент может рухнуть дом № 5а по улице Красноборской. Многодетная семья, которая ждет переселения уже не первый год, рискует погибнуть под обломками.

Сыктывкарская администрация признала этот дом аварийным и подлежащим сносу еще в октябре 2017 года. Но жильцов до сих пор не переселили. С тех пор здание окончательно «просело», стены частично разрушены. «Существует реальная угроза полного обрушения кровли по всей площади, а также стен и перекрытий» — таково заключение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар». Комиссия приняла решение о проведении неотложных работ по демонтажу дома.

Был утвержден план мероприятий по сносу. Комиссия назначила ответственных, указала на необходимость выделения средств из резервного фонда для финансирования работ. Одно осталось неясным — сроки выполнения.

Прошло полтора месяца, но никаких работ не проводится. Про злополучный дом вроде как все забыли. Как и про многодетную семью, живущую под дамокловым мечом.

«Отказники» в центре города

Есть и другие примеры — когда жильцы категорически отказываются переезжать из аварийных домов. Но дело тут не в капризах, а в том, что жильцов не устраивают условия переезда.

Обитатели сыктывкарского дома № 164 по ул. Интернациональной пошли в «отказ» и даже судятся с мэрией, которая пытается их переселить. По мнению жильцов, этот дом еще вполне пригоден для обитания. Между тем «переселенцам» предлагают вместо новой квартиры некую сумму денег, которая далеко не всех устраивает. И процесс этот длится уже почти год.

Дом № 164 был признан аварийным еще в 2005 году. Однако в 2010-м он попал под приватизацию, что запрещено ст. 4 закона «О приватизации жилого фонда». Кто допустил нарушения и по какой причине — теперь сказать трудно, кадры в администрации меняются часто. В итоге собственники жилья теперь могут «качать права», а администрация ищет способы сделать так, чтобы и «волки сыты были, и овцы целы». Принято «соломоново решение»: земельный участок под зданием изъять «для муниципальных нужд» путем выкупа. А после этого выкупить квартиры у собственников.

Но процесс идет медленно, часть жильцов явно не торопится. В этой связи появилось предложение: почему бы администрации не сделать «финансовый маневр» — выделить деньги для переселения многодетной семьи из разваливающегося дома в Верхней Максаковке, а оставшихся в доме № 164 по улице Интернациональной жильцов пока не трогать? Это, конечно, временная мера, но она позволит обезопасить многодетную семью из Максаковки.

Виктор ТОРЛОПОВ, юрист,

Анатолий ПОЛЬКИН.