Многодетный отец с рогами (Блиц от 12 мая)

8 мая на лосеферме в Якше отелилась лосиха Куля. Малышку назвали Кукой.



А вечером 9 мая на свет появилась двойня: лосиха Гадя родила мальчика и девочку. Их назвали Гера и Грей. Как сообщают сотрудники лосефермы, Гера не испугалась людей, сразу же освоилась, напилась молока и пошла знакомиться с Кукой. Грей поначалу капризничал: был пуглив, осторожен, не хотел общаться. К вечеру и он влился в дружную компанию. Напомним, что в 2022 году отцом всех здешних детенышей стал лось Дон, которого приютили в Якше после того, как он отбился от своей «дикой» матери. Потомство принесли тогда пять лосих.

Четверо домой не вернутся

На этой неделе в республику пришли четыре «похоронки».

10 мая в Микуни простились с Данилом Лифенко. Он погиб 24 марта в ходе специальной военной операции в городе Артемовск. 17 апреля в бою погиб житель Ухты Роман Санников. У него остались жена и маленькая дочка. Кроме того, стало известно о гибели еще двух наших земляков: Алексея Ярового из Емвы и Евгения Филатова из Воркуты.

Экс-учитель вину не признал

Житель Микуни, бывший учитель истории Никита Тушканов получил 5,5 лет колонии «за оправдание терроризма».

Приговор по резонансному уголовному делу вынес Второй западный окружной военный суд 11 мая в стенах Верховного суда Коми. Суд учел, что Н. Тушканов ранее уже привлекался к административной ответственности за публичное оправдание терроризма, в апреле прошлого года он был оштрафован на 30 тыс. руб. А в октябре против него было возбуждено уголовное дело. В суде бывший учитель заявил, что не признает свою вину.

Наши улетели на подмогу

Более 1200 человек тушат пожары в Тюменской области. Для помощи в тушении лесных пожаров прибыли в том числе 50 человек из Коми.

Ситуация в области остается тяжелой. На утро 11 мая, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, действуют 9 лесных пожаров, в том числе 2 локализованных.

Ночные велосипедисты

«Велоночь» в столице Коми в этом году состоится 11 июня.

Это будет девятый по счету праздник велосипедистов, который устраивает агентство БНК совместно с Минспорта Коми и администрацией Сыктывкара. В 2013 году участниками первой «Велоночи» стали 520 человек. В 2014 году – 1500 велосипедистов в Сыктывкаре и еще несколько сотен человек собрались на аналогичные акции в Воркуте, Ухте и Усинске. В 2017 году «Велоночь» стала рекордной по числу участников – 5412 человек.

«Моржи» напомнили о подвиге

9 мая, в 78-ю годовщину Победы, «Клуб Моржей» и сообщество социально активных людей «Движение Вверх» провели акцию: четверо мужчин проплыли в ледяной воде реки Сысолы вдоль всего Кировского парка.

Этим они решили напомнить о подвиге героя Советского Союза Н. Оплеснина, который осенью 1941 года трижды переплыл реку Волхов под огнем противника, чем обеспечил вывод дивизии из окружения.

В школах ищут «бомбу»

В четверг воркутинские школы эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как сообщила «Моя Воркута», 11 мая на электронную почту мэрии города поступило анонимное сообщение о минировании 15-ти образовательных учреждений. Экстренные службы прибыли на места: из зданий эвакуированы сотрудники и ученики, опергруппы обследуют помещения. Это была уже вторая за неделю эвакуация школьников Воркуты. 10 мая «бомбу» искали в школе № 23, кроме того, «минировали» и гостиницу «Воркута». А в Сыктывкаре в тот же день также эвакуировали две школы и один детский сад.

Кому участок с нефтью?

В Коми на торги выставили участок недр с неподтвержденными залежами нефти и газа.

Департамент по недропользованию по Северо-Западу в апреле объявил о проведении аукциона на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке Северо-Лиственичный, который находится на левом берегу реки Печоры в 35 км города Печора. Вдоль восточной границы участка проходит дорога «станция Кожва — село Усть-Уса». Площадь участка – почти 140 кв.км. Разовый платеж за право пользования участком – 2,66 млн рублей. Срок пользования участком – 25 лет с даты госрегистрации лицензии. Торги состоятся 14 июня.

Сами себе – «мусорщики»

Российские власти намерены расширить ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки.

Система расширенной ответственности производителей (РОП) подразумевает, что предприятия и импортеры должны сами заботиться об утилизации определенного объема товара и упаковки либо платить экологический сбор. Например, из упаковки на утилизацию надо отправлять не менее 20% пластиковой, бумажной, картонной, деревянной и пробковой тары, 25% – стеклянной, 35% – из гофрированного картона.

Парадоксов друг

16 мая Револьту Пименову исполнилось бы 92 года.

Известный ученый-математик, бывший народный депутат РСФСР, историк и политссыльный Револьт Пименов прожил насыщенную жизнь интеллектуала и общественного деятеля, выступающего за права человека. Ко дню его рождения команда сыктывкарского «Револьт-центра» подготовила не менее насыщенную программу событий, которые может посетить любой желающий. В сам день рождения в центре состоится презентация гида по архиву ученого. 21 мая – экскурсия в пос. Краснозатонский к дому, где жил высланный из Ленинграда ученый. 28 мая – экскурсия «Диссидентский Сыктывкар».

Спецгость – Ирина Привалова

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики приедет в Воркуту на «Арктический марафон».

Он пройдет 17 июня по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сотрудничестве с Минспорта Коми и администрацией города. Олимпийская чемпионка Ирина Привалова заявила, что быть специальным гостем «марафона» в год 80-летия Воркуты и 5-летия самого мероприятия – очень почетная и важная миссия. Для взрослых участников проводятся забеги на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а для детей – на дистанции 600 метров. За 4 года участниками мероприятия стали 2393 любителя бега.