Сыктывкарцы привыкли к тому, что Стефановская площадь является сердцем их города. Здесь в советские годы проходили демонстрации и другие праздничные мероприятия, а на Новый год она и сейчас превращается в ледовый городок с большой елкой посредине. Однако таковой площадь стала лишь после революции и далеко не сразу.

Так чем же в далеком прошлом являлось пространство, занимаемое ныне зданиями Администрации главы РК, Госсовета, главпочтамта и памятником Ленину с трибуной? Историю площади и ее тайны рассказали на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» писатель и журналист Игорь Бобраков, историк Игорь Сажин и краевед Вячеслав Слюсарев.

Фишка архитектора Никитина

Один из авторов градостроительного плана Усть-Сысольска 1784 года Петр Никитин прославился тем, что еще в 1763 году разработал проект застройки Твери, центром которой стала восьмиугольная площадь. Примерно такой же, по его задумке, должна была стать и центральная площадь будущей столицы Коми края.

Город застраивался строго по этому плану, и спустя десятилетия в его центре возникло восьмиугольное пространство. Только это была не площадь, а огромная поляна, не имевшая названия. Перемены на этой территории начали происходить лишь во второй половине XIX века.

Все началось с того, что в 1848 году Усть-Сысольск посетил епископ Вологодский и Великоустюжский Евлампий и сделал городским властям замечание, что у них ничто не напоминает о святителе Стефане Пермском, принесшем коми народу свет христианства. Власти пообещали исправиться и решили воздвигнуть на пока безымянной площади большую Стефановскую церковь с колокольней.

18 декабря 1852 года был утвержден проект храма, в июне 1856 года начались строительные работы, растянувшиеся на долгие десятилетия. Лишь 24 апреля 1896 года – в день пятисотлетия успения Стефана Пермского – освятили готовый храм его имени. Это же имя получила и площадь.

Трагедия загадочного храма

Огромный храм с колокольней на центральной площади породил для потомков две загадки. Во-первых, зачем городу с трехтысячным населением такая большая церковь? Она не имела своего прихода, а действовавший в те годы Троицкий собор вполне справлялся со своими обязанностями.

Во-вторых, на открытках, выпущенных «Торговым домом братьев Дербеневых», храм с колокольней значился как Стефановский собор. Однако он такого статуса не имел.

В ходе экскурсии Игорь Бобраков выдвинул версию, что городские и уездные власти понимали: Троицкий собор стоит на краю обрыва, берег Сысолы обрушается, а значит, рано или поздно рухнет и этот церковный ансамбль. И тогда Стефановская церковь станет главным храмом города.

Увы, сбыться этому было не суждено. Пришедшие к власти большевики определили Стефановской церкви собственный приход, а в 1923 году храм закрыли якобы по заявлениям от городских учреждений, школ и гарнизона. Однако через год по многочисленным просьбам верующих церковь им вернули. Но в 1929 году храм закрыли окончательно под тем предлогом, что верующие не могут этот храм содержать. На первом этаже планировалось сделать клуб, на втором – столовую, а в куполах – радиостанцию. Вместо крестов хотели поставить антенны.

Но ничего из этого не вышло, и храм просто разрушили. При этом поленились убрать его останки, и еще много лет на месте нынешнего памятника Ленину и сквера за его спиной возвышались развалины Стефановского храма и колокольни. Сам сквер был разбит только после войны, когда наконец-то убрали руины.

Эротичный памятник

В октябре 1918 года в Усть-Сысольске была создана Комиссия по празднованию первой годовщины Октябрьской революции. Она начала свою деятельность с того, что изменила большую часть городской топонимики. В частности, Стефановскую площадь гордо переименовали в Красную. А через год по примеру Москвы на ней похоронили 14 красноармейцев из отряда коменданта Вятки Болеслава Контрима, погибших на Верхней Вычегде в боях с белыми.

Спустя еще три года на их могиле поставили довольно необычный памятник работы петроградского журналиста и партийного деятеля Евгения Майхеля. Монумент представлял собой бетонно-гипсовую стелу с надписью «Спите, орлы боевые», увенчанную урной с прахом и траурной пеленой. В нижней части разместился барельеф с коленопреклоненной обнаженной женщиной, целующей череп, который она держала в руках. По замыслу автора, она олицетворяла собой революцию.

Памятник понравился далеко не всем. Газета «Зырянская жизнь» поставила вопрос прямо: «Что это у нас голую бабу изобразили?» Майхелю пришлось объяснять, что такова античная традиция.

Эротичный памятник простоял недолго. В 1930-е годы его заменили на деревянный обелиск с серпом и молотом, в 1956-м воздвигли каменный монумент. А в 1963 году красноармейцев перезахоронили в сквере за площадью, где поставили бетонную стелу с надписью «Слава навеки отдавшим жизнь за наше счастье».

Баскетбольный ответ Чемберлену

В 1927 году часть территории Красной площади превратили в стадион с громким названием «Наш ответ Чемберлену». Накануне в «Правде» вышла заметка с аналогичным заголовком, которая содержала реакцию советских властей на требование английского министра иностранных дел Остина Чемберлена прекратить в СССР «антибританскую пропаганду». Этот стадион вместил в себя футбольное поле и баскетбольную площадку.

Годом ранее власти города и автономной области задумали на деньги Москвы возвести на площади Дом советской культуры с театральным залом на тысячу зрителей, столовой, читальным залом и комнатами для кружков. Москва в субсидии отказала. Тогда гораздо более скромный Дом культуры воздвигли в 1930 году на окраине Сыктывкара – на том месте, где сейчас располагается Академический театр драмы им. В. Савина.

В 1956 году на площади собрались возвести помпезный Правительственный центр, чем-то напоминавший сталинские высотки в Москве. Но именно в это время по стране развернулась кампания по борьбе с архитектурными излишествами, и строить столь дорогостоящее здание властям Коми республики не разрешили. В итоге в 1970-е годы в западной части площади воздвигли безликий Дом Советов, куда позже поселили Госсовет РК.

Ленинскими путями

Первый памятник Ленину появился на площади в 1936 году в задней части сквера, на месте часов с указателями. Это была уменьшенная копия установленного у входа в канал имени Москвы фигуры вождя работы скульптора Сергея Меркурова. Сыктывкарский Ильич находился позади площади потому, что в зданиях, принадлежащих ныне отделу природы и отделу истории Национального музея, располагались обком ВКП(б)-КПСС и Коми облисполком.

В 1946 году на месте нынешнего Госсовета появился еще один Ленин. Он был сделан из гипса, стоял на высоком постаменте и не в одиночестве – неподалеку поставили гипсового Сталина. Между ними располагалась высокая трибуна. Здесь устраивались праздничные митинги по тем или иным поводам. Например, по случаю согласия товарища Сталина баллотироваться на пост депутата Верховного Совета Коми АССР. После XX съезда гипсового Сталина убрали вместе с гипсовым Лениным.

В 1961 году на площади построили здание Коми обкома КПСС (ныне Администрация главы РК), прозванное в народе за характерный цвет «Желтым домом». Тогда же площадь наконец заасфальтировали. И поскольку все эти перемены пришлись на сорокалетие Коми АССР, площадь назвали Юбилейной.

Через три года напротив «Желтого дома» возвели главпочтамт. Тогда же встал вопрос о новом Ленине. Свой вариант вождя в зимнем одеянии в полном соответствии с северным климатом предложил местный скульптор Владислав Мамченко. Однако в 1966 году Коми делегация XXVI съезда КПСС посетила в Москве мастерскую известного скульптора Льва Кербеля и решила поручить именно ему памятник Ильичу, что и было сделано к 50-летней годовщине Октябрьской революции. Меркуровский Ленин перекочевал в Выльгорт.

Так площадь постепенно приобрела свой нынешний вид, но при этом перестала быть восьмиугольной.

P.S. Возвращение имени

Журналисту Игорю Бобракову довелось быть свидетелем того, как площади вернули первоначальное название. В мае 1992 года в кабинете председателя Сыктывкарского горисполкома Анатолия Каракчиева собрался оргкомитет по празднованию Дня города. И режиссер праздника Юрий Изюмский предложил мэру сделать подарок сыктывкарцам и назвать главную площадь снова Стефановской.

Анатолий Алексеевич задал только один вопрос: «А сколько это будет стоить?». И сразу несколько голосов ответили: «Нисколько». Как оказалось, не было в городе ни одного дома с адресом Юбилейная площадь. Более того, ни на одном здании не красовалось соответствующей вывески. И мэр с предложением режиссера согласился.

Через пару недель решение о переименовании площади утвердил Совет города.

Григорий АЛИН.