Громкая история с вертолетной площадкой, которую первоначально хотели разместить возле Ухтинской городской больницы № 1, кажется, выходит на новый виток противостояния.

Напомним, три года назад для размещения площадки Минздрав Коми выбрал место в непосредственной близости от главного корпуса больницы. Для ее строительства необходимо было вырубить часть соснового бора, и жители Шудаяга, естественно, выступили против. Они устраивали акции протеста, обращались во все органы власти, включая администрацию Президента.

Причем люди говорили не только о ценности сосновых фитонцидов и экологии, но и о серьезной угрозе безо-пасности. Вертолет, заходя на посадку со стороны реки, при неблагоприятных метео-условиях (а они в этом месте случаются очень часто) мог, к примеру, ненароком задеть трубу теплоэлектростанции, при взлете попасть в снежный вихрь и т.п. А ведь рядом с больницей находятся детский сад, жилые дома…

Два года длились споры, и в итоге летом прошлого года шудаягцы вздохнули с облегчением: региональный Минздрав сообщил, что вертолетную площадку на выбранном месте строить не будут. Шудаягцы успокоились. Однако на днях стало известно новое место, выбранное ведомством для площадки санавиации.

Шило на мыло

В группе «Безопасный Шудаяг» в социальных сетях появилось письмо, подписанное первым замминистра здравоохранения Коми И. Маклаковым. Это ответ на обращение местного жителя, в котором сообщается, что вертолетную площадку разместят рядом с корпусом инфекционного отделения Ухтинской городской больницы № 1 после утилизации размещающегося ныне здания мини-крематория. Взлетно-посадочная площадка будет предназначена для вертолета типа МИ-8, количество взлетов-посадок — не более 30 в год.

«Ну и что изменилось? — справедливо возмущаются шудаягцы. — Ведь это, как в поговорке, менять шило на мыло!» Все риски, о которых предупреждали некоторые пилоты, специалисты-метеорологи и просто жители поселка, остаются. Так же рядом (на расстоянии 200 метров) стоят жилые дома. Та же роза ветров, которая обязывает вертолет заходить на посадку со стороны поселка, и, главное, как и предыдущее, решение было принято без общественных слушаний и экспертиз.

Между тем последняя авария тяжелого вертолета МИ-8Т компании «Комиавиатранс» произошла совсем недавно, 25 декабря, на границе с НАО. При заходе на посадку в условиях плохой видимости вертолет проскочил посадочную площадку и лег на левый бок. На борту находились 19 вахтовиков и четыре члена экипажа. Слава богу, обошлось без жертв и серьезных травм. 13 января на место аварии вылетел грузовой вертолет МИ-26, который на внешней подвеске «отбуксировал» бедолагу МИ-8Т на место приписки.

Игорь ВОЛКОВ.