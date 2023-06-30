Ушел из жизни фотожурналист Юрий Осетров. Первый фотограф первого лица республики.

Он был заметной фигурой. Во всех отношениях. Большой, шумный, веселый – сразу обращал на себя внимание, как только появлялся на горизонте. Но мог быть и совершенно незаметным, как охотник в засаде, когда работал «на паркете». Так на профессиональном жаргоне называют съемки первых лиц на официальных мероприятиях. Щелк – и вот она добыча – ценный кадр, который вполне может стать историческим.

Есть только миг…

Юрий Осетров был яркой личностью со своим видением кадра и жизни. Знал о Республике Коми практически все, потому что прошел и объездил ее всю вдоль и поперек. Сначала как фотокорреспондент «Молодежи Севера», потом в течение 20 лет – «Красного знамени», а потом еще 18 лет – как личный фотограф главы Коми. «Два «юралыся» идут», – шутили коллеги-журналисты.

Первый «юралысь» (по-коми – глава), с кем довелось работать Осетрову, был Юрий Спиридонов. В 1997 году, как рассказывал сам фотограф, в газете ему стало скучно. «Кончились передовики промышленного производства, начались передовики коммерческого – бесконечные банки, частные магазины… Когда появилась возможность сменить место работы – перешел, не раздумывая. Это же совершенно другой уровень, другие возможности и другая история… Это тоже драйв – поработать с одним человеком, но так, чтобы он был интересен везде и всем. Важно видеть его по-разному: усталым, задумчивым, злым, взволнованным».

Со Спиридоновым у них были доверительные и даже дружеские отношения. Можно сказать, что все годы работы Спиридонова на посту главы республики мы смотрели на него глазами Осетрова.

Как позже на Владимира Торлопова, Вячеслава Гайзера и немного на Сергея Гапликова. Но с последним отношения у Юрия не сложились. Сей московский «варяг» держал свое окружение за прислугу, даже не здоровался с подчиненными. Осетров, знавший себе цену, был шокирован. Он органически не терпел хамства. «С таким главой я работать не буду!» – сказал Мастер, хлопнув дверью Желтого дома. Уволился и ушел на пенсию.

«Езжай в Коми!»

Свои первые шаги в фотографии Юрий начал в родном Курске. Снимал обычной «Сменой» все, что видел вокруг: кошек, собак, прохожих… Переворот в сознании произвела случайно попавшаяся на глаза книжка фотокорреспондентов журнала «Огонек» Геннадия Копосова и Льва Шерстенникова «В фокусе – фоторепортер». «Я понял, каким был дураком. Оказывается, можно снимать жизнь, как она идет, – документально, по-настоящему», – рассказывал он.

В Коми Юрий Осетров попал благодаря знакомству с Виктором Бурлыкиным. Земляк-курянин приехал в отпуск на родину из Сыктывкара, где работал освобожденным секретарем в СГУ. «Езжай в Коми, там сейчас все кипит, сплошные молодежные стройки», – предложил он. Юра с молодой женой собрали чемоданы и поехали. Это был август 1974 года.

Виктор представил земляка ректору СГУ Валентине Витязевой, и та согласилась: «Берем! Будем собирать свою фотолетопись». Через три года, когда фотографа позвали в штат «Молодежки», Валентина Александровна долго сопротивлялась, не хотела его отпускать.

«Уши горели от счастья»

В республике в то время и правда все кипело, бурлило и строилось. Фотокор не вылезал из командировок: Воркута, Усинск, Вуктыл. Был азарт! «Спали порой в балках, одетыми, в обуви. Утром просыпаешься, в чайнике – лед. Но зато какой романтизм… Вышел фоторепортажище – самому приятно посмотреть, аж уши горели от счастья», – вспоминал Юра. И еще учил «ловить моменты», ведь тема может возникнуть вдруг, там, где ее не ждешь.

«Помню, мы поехали с Володей Овчинниковым под Инту – к горнякам. На зимнике застряли: «Урал» сполз в кювет, до Инты 40 километров, до Рудника – 20. Сидим, ночь, мороз. Что делать? Говорю: «Володь, работаем. Снимаем, делаем фоторепортаж, как мы откапываемся». Заставил водителя включить фары, ребята откапываются, я снимаю. Знаю, классные снимки будут: метель, преломление света, силуэты людей с лопатами. Помню, еще подумал: лучше замерзнуть, но сделать, чем замерзнуть и не сделать. В общем, получился целый фоторепортаж, Володя еще так классно все описал».

Не только ремесло

Юра говорил, что хороший фотограф должен уметь чувствовать – это когда ремесло связывается с творчеством. Один голый профессионализм, когда ты просто набил руку – хорошо, но без творческого подхода можно упустить очень важные вещи.

Он был профи и мог, наверное, снимать даже с завязанными глазами и, тем не менее, волновался перед каждой ответственной съемкой. А потом, выдохнув, любил травить репортерские байки. Например, как первый раз снимал Владимира Путина.

«Протокольная встреча у Путина длится больше, чем это можно по регламенту нашей республиканской власти. Целых пять минут! За это время можно фильм снять, это до безумия много. Фотографы обычно встают на колени, чтобы не мешать операторам, все отработано. Однажды во время такой съемки я почувствовал, что кто-то меня толкает в бок, подумал, что оператор ногой двигает. Обернулся – морда лабрадора. Обнюхал меня и ушел. Когда мы вышли из кабинета, я спросил у ребят, зачем ко мне приставал пес президента. «Да ты же у нас новенький, он тебя еще не знает, вот и зафиксировал», – засмеялись они.

Стоит напомнить, что за время работы в пресс-службе главы Коми Юрий Осетров снимал всех высоких гостей: от президентов до федеральных министров, академиков и космонавтов, звезд эстрады и кино. Но больше всего любил все же съемки не «на паркете», а «в поле», то есть на производстве, на стройке, где есть воздух, движение, свет, жизнь…

Юрий Осетров умер в ночь на 29 июня. И только утром многие его друзья узнали, что почти год он боролся с онкологией. Он не хотел никому говорить об этом и даже на улицу не выходил, чтобы никто из знакомых не видел его больным и немощным. Мы запомним его другим – крепким, сильным, улыбчивым…

Наша справка

Юрий Владимирович Осетров родился в 1950 году в Курске. В 1974 году работал старшим лаборантом кафедры физики СыктГУ, преподавал фотографию на факультете общественных профессий. В 1977 году – фотожурналист газеты «Молодежь Севера». С 1979 года работал в республиканской газете «Красное знамя». В течение 18 лет, до 2016 года, являлся личным фотографом глав республики. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Заслуженный работник Республики Коми.

Лиля ВОВК.