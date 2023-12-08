Как мы уже сообщали, 30 ноября депутаты Госсовета РК сразу в двух чтениях приняли бюджет региона на 2024 год и на период до 2026 года. Напомним, что ранее парламент Коми рассмотрел 19 республиканских госпрограмм, которые в значительной степени определили основные параметры бюджета.

По мнению парламентского большинства, то есть депутатов-«единороссов», с принятием бюджета власти взяли на себя «повышенные социальные обязательства», которые, несмотря на дефицит в казне, будут выполнены в полном объеме.

Однако не все парламентарии с этим согласны. В частности, депутат Татьяна Саладина собиралась выступить на сессии с критикой проекта бюджета, но не имела такой возможности по причинам, как она считает, «политического характера».

«Месть большинства»

13 ноября, когда Т. Саладина была с рабочей поездкой в Воркуте, состоялось заседание комиссии по регламенту и депутатской этике, которая приняла решение рекомендовать депутатам Госсовета лишить Саладину права выступать на двух ближайших заседаниях сессии (так совпало, что именно на этих заседаниях планировался к рассмотрению проект бюджета-2024).

Поводами для такой меры названы принесенное в зал звукоусиливающее устройство и его использование при выключенном микрофоне во время выступления «О готовности и прохождении отопительного сезона Республики Коми» на октябрьской сессии. А также то, что на своей странице в «ВКонтакте» она указала на тех депутатов, кто проголосовал за лишение ее слова на заседании Госсовета 21 сентября.

Активность и критические выступления Т. Саладиной некоторые ее коллеги по парламенту расценивают как банальный самопиар. Именно такая оценка прозвучала во время рассмотрения государственной программы Республики Коми «Развитие экономики и промышленности», когда Саладина попросила отреагировать на ситуацию, возникшую на автотрассе Усть-Лыжа – Усинск, где застряли более 30 машин с людьми.

По словам Татьяны Саладиной, она уверена, что лишение ее слова – своего рода месть госсоветовского большинства за ее позицию по бюджету-2024. Ведь накануне она открыто заявляла о своем нежелании голосовать за этот документ.

Печальные рекорды бюджета Коми

– Между тем сам по себе бюджет следующего года, а также 2025-26 годов весьма показателен и серьезно отличается от предыдущих, – считает Т. Саладина. – И коллегам, вместо того, чтобы затыкать мне рот, стоило поинтересоваться у представителей исполнительной власти: почему, например, так резко сократились поступления налога на прибыль? В 2022 году они составляли 48,8 миллиарда рублей, в 2023-м – 28,9, а в 2024-м составят, по прогнозам Минфина региона, всего 27,6 миллиарда. Или почему не предусмотрена индексация республиканских социальных выплат в 2024-26 годах?

В заключении Конт-рольно-счетной палаты РК (КСП) содержится множество любопытных цифр. В частности, это рекордный дефицит бюджета, который в будущем году составит 14,2 миллиарда рублей. Планируется покрывать дефицит за счет кредитов коммерческих банков. Рекордными будут и суммы, потраченные на обслуживание кредитов, в 2024 г. они составят 1,9 миллиарда рублей, за 2025-26 годы – 5,7 миллиарда.

Кроме того, КСП деликатно пишет, что «представляется маловероятным» достижение показателей, на которые ориентирован бюджет. И уже не первый год. Так, по разделу «Строительство» в прошлом году объем выполненных работ составил 77% от плана, по вводу в строй жилья – 87. В нынешнем году ситуация похожая: строительных работ выполнено на 50% (в январе-сентябре), ввод жилья – 65%. Прогнозирует КСП и невыполнение показателя «Продукция сельского хозяйства всех категорий» в связи с эпизоотией на Зеленецкой птицефабрике.

Сокращается и объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В нынешнем году их пришло 14,3 миллиарда рублей, а в следующем будет 12,6 млрд руб.

А еще специалисты Контрольно-счетной палаты отмечают, что «показатели проекта бюджета не соответствуют условиям соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов в части объема дефицита республиканского бюджета, размера государственного долга Республики Коми». В переводе на «русский» это означает, что когда-то республиканские власти выпросили у федералов немаленькие суммы на определенных условиях. А теперь не заложили в республиканский бюджет нужных средств. Надо ли объяснять, что с федеральным бюджетом шутки плохи?

– В общем, проблем с бюджетом немало. И депутатам совместно с исполнительной властью следует направить усилия на их решение в интересах жителей региона, а не заниматься сведением политических счетов, то есть стрельбой из пушки по воробьям, – резюмировала депутат Саладина.