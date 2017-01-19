Молодая уборщица утверждает, что ее использовали как бесплатную рабсилу

На этой неделе «Трибуна» получила письмо, в котором говорится, что в Сыктывкаре работает группа лиц, использующая бесплатную рабочую силу.



Как сообщил знакомый одной из потерпевших Олег Бахтин, на улице Станционной находится мини-отель «Стандарт», руководство которого, помимо прочего, предлагает услуги для гостей столицы: «Квартиры посуточно».

— Моя девушка Лариса искала работу и наткнулась на объявление: мини-оте-лю требовались уборщицы, горничные, — рассказывает Олег. — По телефону администратор пригласила ее на собеседование в отель. После собеседования предложили работу или, как они это называют, стажировку.

Как утверждает мужчина, Лариса Сидорова два дня, 3 и 4 декабря, убирала квартиры. Ее возили на машине. Водитель, представившийся Гришей, по пути провел «инструктаж» — рассказал, что входит в ее трудовые обязанности.

Лариса узнала, что правила очень строгие. За малейший проступок — увольнение. К примеру, тряпка случайно осталась на полу или что-то разбилось. Нельзя прерываться на телефонные разговоры, надо быстро и качественно мыть полы, туалет, ванную, раковины в квартирах, вытирать пыль, менять белье и т.д. На обед времени нет, женщины-уборщицы перекусывали по пути с одного адреса на другой. За работу обещали платить 800 рублей в день.

— Услугами Ларисы работодатель пользовался два дня, а потом сказал: мол, завтра выходить не надо, потому что пока мало работы, — продолжает Олег Бахтин. — Сначала это у нас не вызвало никаких подозрений. Но прошел еще день, неделя — тишина. Стали звонить, узнавать в чем дело, но по телефону нам отвечали: «Мы ничего не знаем. Информацию о вас передадим руководителю». На вопрос, когда будет оплата — ответ аналогичный.

— Чем Лариса провинилась? — спрашиваю мужчину.

— Ничем, — считает Олег. — Никаких проступков с ее стороны не было. Все делала строго по их инструкции.

Сейчас, как говорят молодые люди, Лариса не может получить свои заработанные за два дня деньги. И на руках никаких подтверждающих документов, что женщина работала. На мой вопрос, почему она не попросила работодателя составить трудовой контракт, отвечает: мол, многие частные организации берут на работу без официальных бумаг.

Приказ под роспись

За комментарием мы обратились к руководству мини-отеля «Стандарт» Алексею Палеву. По его словам, устраиваться на работу к ним приходят многие. Водитель вывозит уборщиц на квартиры и рассказывает, что входит в их должностные обязанности. Стажировку (так называется первый рабочий день) не оплачивают. Если администраторов устраивает сотрудник, то с ним заключают трудовой договор. Все сотрудники мини-отеля имеют медицинскую книжку, зарплата выплачивается вовремя. Лариса Сидорова прошла только стажировку и по определенным причинам не устроила работодателя. Поэтому трудовой договор с ней не заключили.

Корреспондент «Трибуны» обратилась в трудовую инспекцию города Сыктывкара с вопросом: как не попасть в подобную ситуацию?

— Первое, что нужно сделать работнику, который пришел устраиваться, написать заявление: «Прошу взять меня на работу…», — отвечает и.о. начальника Сыктывкарского отдела трудовой инспекции Леся Логвиненко. — Далее с ним должны заключить в течение трех дней трудовой договор (с момента допуска к работе не позднее трех дней работодатель должен оформить все официально), на основании этого должны издать приказ о принятии на работу человека. С этим приказом работника должны ознакомить под роспись. В трудовом договоре должна быть четко прописана зарплата (оклад, северная и районная надбавка и т.д.). Договор, прежде чем подписать, нужно внимательно читать. Один экземпляр остается у работодателя, другой — на руках у работника.

Также, по словам Леси Логвиненко, если работодатель допустил человека к выполнению трудовых обязанностей, он фактически уже является его работником.

P.S. Если у вас произошел конфликт с работодателем, можно обратиться в инспекцию труда за консультацией к юристу по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156/2, с 9.00 до 12.00. Ежедневно с 9.00 до 16.00 работает и «горячая линия», телефон 31-59-06.

Екатерина МАКАРОВА.