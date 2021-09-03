Опорный вуз региона, похоже, переживает не лучшие времена: Сыктывкарскому университету не хватает студентов.
1 сентября в СГУ возобновляется прием документов на обучение по учебным программам среднего профессионального и высшего образования.
Причина – недобор обучающихся. Осталось 260 свободных мест на очную форму бакалавриата, 137 – на заочную (бюджет). Можно подать документы и на магистратуру: очная форма, бюджет – 27 мест, заочная – 27, очно-заочная – 5.
Прием завершится по результатам вступительных испытаний 13 сентября, от поступающих на обучение без вступительных испытаний – 17 сентября. Публикация конкурсных списков назначена на 20 сентября, издание приказов о зачислении – на 24 сентября.
Почему же в начале учебного года пришлось объявлять дополнительный набор? Внятного объяснения от руководства СГУ пока нет. Наблюдатели связывают это в первую очередь с тем, что молодежь старается покинуть депрессивный регион, предпочитая более престижные вузы страны. Кроме того, в самом университете сейчас царит нервная атмосфера, в отношении нескольких руководителей возбуждены уголовные дела.
Молодежь в вуз не дует. Почему абитуриенты не спешат в СГУ?
Опорный вуз региона, похоже, переживает не лучшие времена: Сыктывкарскому университету не хватает студентов.