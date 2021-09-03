28 августа самолет авиакомпании «ЮТэйр» рейса Сочи – Сыктывкар, заходя на посадку в столичном аэропорту, был вынужден уйти на второй круг.

После игры с бензином жешартского подростка увезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Сбежавший из больницы мужчина после долгих поисков найден мертвым.

В Корткеросском районе двое браконьеров выслушали приговор суда.

67-летнего жителя Воркуты обвинили в причинении смерти по неосторожности.

В Сыктывкаре менеджер похитил более 700 тысяч рублей и проиграл их на букмекерских ставках.

В Ухте полицейские задержали посетителя магазина, который не заплатил за товар.