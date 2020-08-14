Молодежный театр готовится к премьере

Молодежный театр Коми начнет сезон с гоголевской комедии «Игроки». Постановщик спектакля – приглашенный из Санкт-Петербурга молодой режиссер Хуго Эрикссен. Об этом на недавней пресс-конференции сообщил Михаил Матвеев, директор драмтеатра им. Савина, который пока является и руководителем «Молодежки».

Молодежный театр Коми был открыт в прошлом году. Пока он не имеет собственной базы, поэтому «соседствует» с труппой академического театра. В «копилке» нового театра уже несколько спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Удивительное путешествие кролика Эдварда», современная версия пьесы А. Островского «Снегурочка. LIVE», сказки «Синяя птица», «Волшебная лампа Аладдина». Благодаря федеральному финансированию в этом году репертуар «Молодежки» должен пополниться еще тремя спектаклями. Помимо «Игроков» и «СКТВКР», это будет также «Игра в фанты» по пьесе Н. Коляды.

– Театр молодежи – это своего рода центр развития творческих способностей, – рассказал «Трибуне» Михаил Матвеев. – Каждому юному искусствоведу здесь будет предоставлена возможность организовать какой-либо перфоманс: читать стихи, генерировать идеи для новых ролей или сюжетов. В практическом плане эта площадка также необходима – появятся рабочие места для альтруистично настроенной молодежи. Ни одна онлайн-встреча не заменит живой театр в реальном формате. Атмосфера творчества будет создана как между зрителями, так и между актерами на сцене.

Сидеть – через одного

С 3 августа в Коми официально разрешено начать репетиционный процесс в театрах. Точная дата открытия творческих сезонов, увы, пока неизвестна. «Мы искренне надеемся, что те результаты борьбы с коронавирусной инфекцией, которые есть в республике, позволят нам сделать это в ближайшее время, – рассказал на встрече с журналистами министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. – Во время спектаклей зрители будут сидеть через одного. Средства индивидуальной защиты и антисептическая обработка рук для всех – обязательны».

Пока артисты «Молодежки» репетируют, руководство Минкульта РК активно работает над вопросом строительства для него собственного «дома». Первоначально планировалось построить его в Сыктывкаре на ул. Советской рядом с центром досуга и кино «Октябрь». Сейчас решено, что творческая площадка разместится в промзоне, на территории бывшего СМЗ. Проектная документация должна быть готова к концу 2020 года. По словам министра, там будет не только театр, но и полноценный арт-квартал. Возможно, откроется в том числе и филиал Государственного центра современного искусства и пространство креативных индустрий.

Зрелище для слепых

С этого сезона в Сыктывкаре появится новая услуга: тифлокомментирование для незрячих. Для этого в театре появился специалист, прошедший обучение в Московском институте «Реакомп» – единственном в стране учебном заведении, где готовят тифлокомментаторов.

– Большую часть информации человек получает через визуальное восприятие. Тифлокомментатор должен помочь незрячим людям «увидеть» спектакль, – говорит администратор «Молодежки» Светлана Зарянко. – В «Реакомпе» нам рассказали о нюансах этой профессии и ее «золотых правилах». Описывать происходящее на сцене нужно не только точно, но и объективно, и это, пожалуй, самая трудная задача. Вот, к примеру, на сцене актер в образе неряшливо одетого человека. Можно сказать, что это «бомж», но это будет субъективная оценка, а зритель должен сам определить статус героя…

Постскриптум

Еще в апреле Молодежный театр собирался представить публике новый спектакль «СКТВКР», основанный на реальных историях жителей Сыктывкара.

Постановка была почти готова, но помешал коронавирус. Репетиции возобновятся, когда будут сняты все ограничения.