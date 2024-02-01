Молодой и азартный партнер (Криминал от 2 февраля)

30-летний усинец воспользовался беспомощным состоянием спящей женщины, чтобы овладеть ее деньгами.

Пытаясь заработать, партнеры делали ставки на одном из интернет-ресурсов. Когда приятельница уснула, молодой человек с помощью мобильного приложения на ее телефоне перевел на свой банковский счет 24 тысячи рублей, которые тут же и проиграл на интернет-ставках. Поскольку он уже имел судимость, суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

242 килограмма сахара

В течение нескольких дней ухтинец скупал сахар в гипермаркете.

На кассе он сообщал продавцу заниженное количество приобретаемых мешков сахара, полагая, что продавец не будет проверять их число, и оплачивал только часть товара. В результате нанес магазину ущерб на сумму свыше 15 тысяч рублей. Приговором мирового судьи мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей.

Смертельная рана

Жителя Пажги будут судить за умышленное убийство.

54-летний мужчина в ноябре 2023 года в квартире дома по улице 1-й микрорайон во время совместного распития спиртного на почве личной неприязни ударил ножом в грудь свою 61-летнюю сожительницу. Потерпевшая скончалась на месте от потери крови.

Замерзла, завелась, поехала…

В Сыктывкаре муж оставил супругу в машине, и это привело к ДТП.

Припарковав авто возле дома по ул. Куратова, водитель отправился по делам. Через некоторое время его жена, оставшаяся в машине, решила завести мотор, чтобы согреться. Однако автомобиль тронулся с места, попутно задев две другие машины, и выехал на проезжую часть. К счастью, молодой прохожий бросился на выручку и помог вернуть авто на парковку. В итоге суд признал мужа, владельца машины, виновным в дорожном инциденте и назначил ему двое суток ареста.

Отомстила свекрови

Воркутинка оторвала номер, закрепленный на бампере автомобиля Nissan, принадлежащего матери ее бывшего мужа, и ключом нанесла царапины на боках. Потерпевшей причинен материальный ущерб почти на 100 тысяч рублей.

Суд признал обстоятельством, смягчающим ее наказание, наличие малолетних детей и добровольное частичное возмещение ущерба. Приговором мирового судьи бывшей невестке назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Двадцать лет спустя

Жительница Коми подала иск к Минфину России и отсудила 420 тысяч рублей.

В отношении истца в Воркуте было возбуждено уголовное дело. Его направили в суд, но позже вернули на дополнительное расследование, а после и вовсе приостановили его. Все время расследования – с января 2000-го по май 2001 года – женщина содержалась в СИЗО. При этом уже после освобождения она была осуждена по другой статье. Недавно истец обратилась в суд, потребовав 1 млн рублей за незаконный арест. Суд посчитал, что испрашиваемый размер компенсации морального вреда завышен и присудил ей сумму в размере 420 тысяч рублей.