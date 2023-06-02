У председателя правительства Коми (напомним, что этот пост по совместительству занимает губернатор Владимир Уйба) появился очередной заместитель, уже седьмой по счету. Им стал очередной «варяг» – 38-летний Антон Виноградов.

Уроженец Киева Антон Виноградов прибыл к нам из далекой Республики Бурятия, где он несколько лет работал в правительстве, а затем занимал пост директора по развитию бизнеса в международной компании KPMG.

Седьмой пошел!

На этой неделе Владимир Уйба лично представил г-на Виноградова членам правительства. А поскольку новое назначение для местных оказалось неожиданным, губернатор дал развернутый комментарий: «У нас очень большой объем работ по плану диверсификации экономики Республики Коми. Нам надо привлечь порядка 150 миллиардов рублей и создать около шести тысяч рабочих мест. Поэтому задача Антона Ивановича, по сути, до конца 2024 года совместно с правительством вывести этот показатель к 100%».

Почему именно 150 миллиардов, не больше и не меньше? Вероятно, эта цифра взята не с потолка. Как отметил глава Коми, Антон Виноградов имеет большой опыт работы в бурятском правительстве и привлек в этот регион 150 миллиардов рублей. Дескать, если у него получилось в Бурятии, то почему не получится в Коми?

По поводу «бурятских» денег что-то определенное сказать трудно. Комментарии по оценке деятельности Антона Ивановича в тамошнем правительстве весьма противоречивы. Мнения о том, как он вообще туда попал, тоже сильно разнятся. Сам же г-н Виноградов в одном из интервью горячо опровергал, будто является чьим-то протеже: «Не понимаю, почему эта тема так часто муссируется массами. Я честно участвовал в конкурсе на вакансию министра инвестиций Бурятии… Мне Бурятия очень симпатична с точки зрения людей и потенциала бизнеса».

Кстати, любопытно, что в других регионах проводятся конкурсы на вакансии в правительстве. Про аналогичные процедуры в Коми (если они вообще имеют место) открытой информации нет.

А того звали Игорь…

Возможно, молодого человека Уйбе «присоветовали» (кто именно, можно легко угадать). Как в свое время это произошло и с другим «молодым дарованием» – зампредом правительства РК – москвичом Игорем Булатовым.

Напомним, что поначалу губернатор «сватал» г-на Булатова в председатели кабмина. Но неожиданно (редкий случай) натолкнулся на сопротивление депутатов Госсовета. В результате Игорь Булатов стал первым зампредом, хотя, по сути, выполнял функции председателя.

Назначение оказалось крайне неудачным. Булатов, получивший шутливое прозвище «старик Лопырев» (по фамилии супруги-фотомодели), был в Желтом доме проходной, случайной фигурой. Спустя недолгое время он уволился и с позором вернулся в Москву.

Очень хочется денег

На протяжении многих лет власти Коми, как мантру, повторяют слово «инвестиции». Другой вопрос: что это такое? Просто денежные вливания в экономику региона? Или, например, банальная спонсорская помощь?

Вообще-то инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. А для этого требуются не просто «хотелки» (как в свое время говаривал Владимир Путин), а конкретные, обоснованные проекты, привлекательные для вложений. Ни один нормальный инвестор не рискнет своими деньгами, если сто раз не проверит деловое предложение и не убедится, что оно принесет ему прибыль.

А вот с проектами, особенно масштабными, в республике-то как раз напряженка. Регион с неразвитой инфраструктурой, дорогой рабочей силой и огромными тарифами на энергоресурсы (притом что он ими богат) вряд ли может интересовать серьезных инвесторов. Тут, как минимум, нужны какие-то новые идеи, нестандартные подходы. Увы, все это – не про нынешних обитателей Желтого дома.

Поэтому непонятно, каким образом новоиспеченный седьмой зампред правительства Коми собирается затаскивать в республику огромные деньги. За счет личного обаяния? Впрочем, и это, что называется, на любителя…

Тот же, например, Владимир Уйба, человек старой закваски, поступал просто – просил дополнительные средства у федерального центра. Все помнят знаменитый сеанс видеосвязи, когда губернатор Коми пытался выклянчить у Владимира Путина 200 миллиардов, пообещав вернуть потом аж 400. Однако президент, видимо, не поверил в такую выгодную «инвестицию» и денег, конечно, не дал.

К сожалению, инвестиционный портфель республики до сих пор почти пуст, а все прежние попытки его существенно пополнить заканчивались конфузами.

Какие были люди!

В 2016 году в республике, впервые за ее историю, была введена даже специальная должность «эмиссара по инвестициям», точнее – специального представителя Коми. Им стал некий уроженец Кавказа Джамал-Лейла Яндиев. (Постпреда Коми при президенте России Григория Саришвили показалось мало).

Где тогдашний губернатор Сергей Гапликов находил таких странных людей, до сих пор загадка (вероятно, там же, где и нынешний). Но поначалу «Лейла» (так его ласково прозвали местные) наобещал с три короба. Например, спортивный дворец на 5 тысяч мест (почему-то именно для борцов), а также широкое сотрудничество с арабским миром.

Ровно через год г-н Яндиев также неожиданно исчез из Коми, как и появился. Хотя республика «инвестировала» в него несколько миллионов рублей в качестве официальной зарплаты.

После этого уже сам г-н Гапликов отправился в деловой тур по арабским странам, суля удивленным шейхам огромные барыши, если они вложат деньги в Республику Коми, о существовании которой они от него и узнали.

И всеми этими «арабскими сказками» наивных жителей региона кормили на протяжении нескольких лет. Многие верили, а официозные СМИ и вовсе впадали в восторг, расписывая мифические проекты.

Не надо озираться по сторонам

За всю историю Коми самым масштабным и успешным инвестиционным проектом был, как ни парадоксально, Сыктывкарский ЛПК. Иностранные компании в свое время вложили в него миллиарды евро, а республика до сих пор имеет свой «гешефт» и в виде налогов, и в качестве прямой спонсорской помощи, в том числе сельским районам.

Но теперь все это в прошлом, а путь к иностранным инвестициям закрыт. Что же касается отечественных бизнесменов, то в столь трудное время крупных капитало-

вложений в Коми мы от них вряд ли дождемся.

Раз так, значит, надо смотреть не по сторонам, а больше внимания уделять потенциальным «внутренним инвесторам», развитию малого и среднего бизнеса, который хоть немного мог бы оживить экономику региона.

Виктор СЕМЕНОВ.