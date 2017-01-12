Молоко «убежало»

Официальная статистика утверждает, что прирост потребительских цен на продовольствие в России в 2016 году был сравнительно небольшим — 4,6%.

Однако на самые «ходовые» продукты, в том числе «молочку», цены поднялись гораздо выше. Сильнее всего подорожало сливочное масло. За год розничные цены на него выросли на 20,5%, тогда как остальные молочные продукты подорожали в среднем на 9,5%.

Третье место в продовольственном «антирейтинге» заняли рыба и морепродукты, подорожавшие в среднем на 8,6%. Кроме того, быстро росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (плюс 5,9%). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.

Овощи и фрукты в зависимости от сезона то повышались, то падали в цене.

Среди непродовольственных товаров в 2016 году лидировали табачные изделия, прибавившие в цене сразу 17,8%. Кроме того, в первую «тройку» вошли обувь (плюс 9,2%) и ткани (плюс 7,6%), сообщил РБК.

На скудном пайке

Реальные доходы россиян сокращаются уже более двух лет подряд, с октября 2014 года они упали на 12,7%, что привело к резкому спаду потребления.

Это означает, что, заплатив за услуги ЖКХ, лекарства, отдав кредиты, на остаток зарплаты люди могли купить уже реально меньше товаров, выбирая лишь самое необходимое. У многих изменился рацион — наши сограждане стали есть больше овощей и бахчевых культур, выбирая более дешевые продукты либо пользуясь урожаем с личных грядок. Эксперты считают, что это связано с продуктовым эмбарго.

С 2013 по 2015 годы жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг).

По подсчетам экспертов, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. Это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов». О невозможности купить нужные товары и одновременно о своем плохом материальном положении заявили только 17% респондентов.

Чаще других на бедность жалуются пенсионеры и жители сельской местности, а также люди, не имеющие высшего образования, однако и для них проблемы уже стали нормой. Так, в 2016 году трудности с приобретением продуктов питания и одежды испытывали 54% пенсионеров и 45% сельчан, однако материальное положение при этом негативно оценивали в среднем по году только 26% пенсионеров и 22% сельчан. Впрочем, в третьем квартале доля недовольных среди жителей села выросла до 26-27%.

20 миллионов нищих

Наибольшие проблемы в 2016 году россияне испытывали с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, выросла до 27%. Для сравнения, на неспособность купить нужные лекарства пожаловались только 18% респондентов, а на невозможность платить по кредитам — 13%.

Дальнейшего ухудшения материального положения своей семьи в течение ближайшего года в ноябре 2016 года ожидали 42% россиян. Около 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, полагают, что не справятся с трудностями без помощи государства.

Согласно официальным данным, в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности оказались 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны, что превышает показатель 2015 года.