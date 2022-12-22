Российские власти не согласовали продажу Монди СЛПК.

По данным источников РБК, причиной отказа могла стать слишком высокая цена. Напомним, что летом австрийский производитель бумаги и упаковки Mondi договорился о продаже своего главного актива в России — завода «Монди Сыктывкар». Покупателем выступала компания Augment Investments Limited, принадлежащая предпринимателю Виктору Харитонину. Сумма сделки оценивалась в 95 млрд рублей. По одной информации, сделку отклонила федеральная антимонопольная служба, по другой – одобрение не дала комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Размер немного подрос

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рублей.

Указ президента уже подписан. Рост составит 6,3% к предыдущему году и выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента. Напомним, МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получает больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42%. В Коми величина прожиточного минимума составит 17463 рубля.

Глава Коми попал под санкции

Госдеп США 15 декабря опубликовал список, в который вошли 29 российских губернаторов.

В документе уточняется, что санкции против руководителей регионов ввели за реализацию приказа о мобилизации. Ранее, напомним, Владимир Уйба оказался также в санкционном списке Великобритании и Канады.

«Движение первых»

Участники съезда Российского движения детей и молодежи выбрали себе название.

За «Движение первых» отдали свои голоса 1278 делегатов форума, в том числе 12 представителей Коми. Среди других вариантов были, к примеру, «Будущее России», «Юность», «Новаторы», «Пионеры России», а всего было придумано более 7000 вариантов. У нового движения пять миссий: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми».

На утренник – со справкой

Перед посещением утренников сыктывкарских детей обязали проходить тестирование на грипп и COVID.

Управлением Роспотребнадзора по Коми вынесены рекомендации о необходимости проведения тестирования для обеспечения безопасности детей на новогодних мероприятиях. Экспресс-тестирование можно пройти в детских поликлиниках, а также во Дворце творчества детей и учащейся молодежи и ДКБ в Эжве. Тестирование будет проводиться бесплатно.

Покинул кресло министра

Глава Минсельхоза Коми Алексей Буткин подал в отставку. В должности министра он пробыл менее года.

21 декабря господин Буткин попрощался с коллегами. Вместе с ним покидает должность первого заместителя министра Ольга Бабина. Она работала в Минсельхозе Коми с 2016 года. Пока с приставкой «и.о.» руководить министерством будет первый заместитель министра Надежда Усова.

Кредит на три миллиарда

Администрация Сыктывкара возьмет 3 млрд рублей для пополнения бюджета.

Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, пополнения остатка средств на едином счете бюджета и погашение долговых обязательств. Предельный срок оказания услуг – 25 декабря 2027 года.

Усинск: МО вместо ГО

С 1 января 2023 года городской округ поменяет статус на муниципальный.

Госсовет Коми 22 декабря одобрил внесенный Советом Усинска законопроект о наделении городского округа новым статусом. Одновременно с этим будут изменены положения республиканского закона о территориальной организации местного самоуправления в Коми. Мэр Усинска Николай Такаев, выступая на сессии, сказал, что преобразования одобрили не только депутаты, но и население на публичных слушаниях.

Прощай, радио!

С 1 января в Сысольском районе «закрывается» вещание проводного радио.

Как сообщает администрация района, «Радио Сысолы» прекращает свою работу «из-за малого количества радиоточек проводного вещания»». С местными новостями жителям предлагают знакомиться на сайте администрации муниципалитета, группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», telegram-канале, а также на «Радио Ваня» (103,6 FM).

Жаркая месть

Печорец поджег автомобиль соседа.

Между соседями периодически возникали конфликты, в том числе из-за ремонта в квартире поджигателя. Злоумышленник неоднократно судим и состоит под административным надзором. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что машину поджег, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Серафиму Попову – 110 лет

26 декабря в Национальной библиотеке РК состоится вечер памяти Народного поэта Коми АССР.

«Жизнь его – песня, песня – его жизнь» – так будет называться вечер, приуроченный к юбилею со дня рождения поэта. Гости услышат воспоминания современников Серафима Попова, узнают о военной поре в жизни поэта и том, как эти годы повлияли на его творчество, увидят фрагменты киноочерка 1978 года из фондов ГТРК «Коми гор» и документального фильма «Сын Севера, в красу его влюбленный…».

Ура, каникулы!

В Ухте каникулы для школьников начнутся досрочно.

Такое решение принято в связи с эпидобстановкой. Напомним, что с 16 по 22 декабря в Ухте по рекомендации Роспотребнадзора был введен карантин. Проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях приостановлено по 29 декабря.