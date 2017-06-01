Монди СЛПК запускает очередной масштабный проект

На минувшей неделе на Монди СЛПК началась реконструкция ТЭЦ. Новость, на первый взгляд, выглядит сугубо производственной. Однако читатели, которые отслеживают экономическую информацию, понимают: это событие явно выходит за корпоративные рамки.

В этой связи достаточно вспомнить недавние примеры с безуспешной попыткой реконструкции других ТЭЦ на территории Коми. В частности, стареньких воркутинских теплостанций, которые ныне принадлежат «Группе Ренова». Там ситуация дошла до скандалов, арестов и потребовала личного вмешательства президента страны Владимира Путина.

Следует отметить, что последняя масштабная реконструкция ТЭЦ производилась в Коми аж семь лет(!) назад. Причем, как ни удивительно, и тот, семилетней давности, проект также осуществляла компания Монди.

Горячее сердце столицы

Как известно, без серьезного источника электроэнергии невозможно запустить хоть сколько-нибудь приличный целлюлозно-бумажный комбинат. И недаром большинство ЦБК, сопоставимых с Сыктывкарским ЛПК, в частности Братский и Усть-Илимский, были возведены в местах целого каскада гидроэлектростанций.

Вычегда — не Ангара и не Енисей, да и находится отнюдь не в гористой местности. И проект Сыктывкарского ЛПК, конечно же, совсем не предусматривал сооружения грандиозной плотины под будущую ГЭС и далее — комбината. Электричество предприятию такой мощности должна была давать стандартная тепло-электроцентраль. Собственно, именно со строительства теплостанции и началась бурная история «гиганта на Вычегде».

ТЭЦ была построена в рекордно короткие сроки — за год — и уже в июне 1966 года начала вырабатывать тепло- и электроэнергию. На первых порах — только для строителей ЛПК и начинавших появляться многоэтажных домов Эжвинского района Сыктывкара.

А дальше случилось то, что и должно было случиться. Сначала это был почти беспрерывный рост. Через три года Сыктывкарский ЛПК начал давать первую продукцию, затем, с интервалом примерно в 4-5 лет, на комбинате неизменно вводились очередные мощности — новые бумагоделательные машины и другие производства. А вслед за производственным ростом, разумеется, росла и мощность ТЭЦ. На сегодняшний день установленная мощность ТЭЦ Монди СЛПК – 553 мегаватт электрической, 1220 гигакалорий в час тепловой энергии.

С тепловой энергией, по большому счету, проблем не было и раньше: элпэковская ТЭЦ с самого начала на сто процентов покрывала потребности Эжвинского района в тепле (которое, кстати, вскоре стало самым дешевым в Коми).

Что же касается электричества, которое вырабатывает ТЭЦ, то рамками комбината и даже Эжвинского района дело не ограничилось. Образно говоря, это электричество постепенно «разлилось» по всему югу республики.

— Наша ТЭЦ – это не только сердце комбината, это сердце Сыктывкара и сердце Эжвы, — сказал на церемонии запуска реконструкции ТЭЦ генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер. — Мы обеспечиваем примерно 20 процентов потребностей республики в электроэнергии, и сто процентов домов в Эжве получают от нас отопление и горячую воду. Но 51 год – это, конечно, очень много. И наша станция заслужила полноценную программу по своей модернизации.

«Зеленая энергия»

Первый шаг к этой модернизации Группа Монди сделала еще в 2008-2010 годах, в ходе реализации знаменитого проекта «Степ» стоимостью 545 млн евро. Главным объектом «Степа» стал содорегенерационный котел (СРК) — уникальный агрегат, позволяющий вырабатывать электроэнергию на основе сжигания сухих щелоков — отходов от варки целлюлозы.

Ввод в 2010 году нового котла высотой 70 метров позволил избавиться от трех старых СРК, при этом было решено сразу несколько задач. Во-первых, в полтора раза повысилась мощность котла. Во-вторых, он стал более экологичным. В-третьих, это позволило ввести новый турбогенератор мощностью 86 мегаватт.

Через три года на базе еще одного СРК компания ввела в действие новый корьевой котел. Это в свою очередь позволило эффективнее задействовать копившиеся с начала 80-х годов у СЛПК кородревесные отходы, доведя их утилизацию практически до 80%, значительно увеличить долю «зеленой энергии» и опять-таки нарастить выработку электроэнергии.

Мегаватты и атмосферы

Начавшаяся на ТЭЦ реконструкция включает в себя два главных элемента:

– еще один корьевой котел паровой мощностью 272 тонны в час давлением 95 атмосфер;

– новая паровая турбина мощностью 84 мегаватт.

Площадка под новый котел уже очищена. В июне начинается нулевой цикл строительства. Высота будущего котла – 45 метров, и для его монтажа в цехе придется демонтировать крышу и возводить новую.

Давно сложившиеся у Сыктывкарского ЛПК отношения с известным германским концерном Siemens будут задействованы в поставке, монтаже турбины и трансформатора.

Обновится также пульт энергопроизводства.

Общий объем инвестиций, предусмотренных на реконструкцию, — 100 млн евро.

Ну, еще пятьдесят?

— Это самый крупный инвестиционный энергетический проект на Северо-Западе России, — отметил, выступая на церемонии запуска, заместитель председателя правительства РК Константин Лазарев. — И я хочу пожелать, чтобы после этого ТЭЦ работала уверенно еще не менее 50 лет.

— Надеюсь, это не случайное совпадение, что Монди начала такую реконструкцию в Год экологии, — сказал руководитель Управления Росприроднадзора по Коми Александр Попов. — Собственно, все мероприятия на ЛПК последние годы имеют ярко выраженную экологическую окраску.

Комбинат уже получил положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительно-монтажные работы от надзорных органов, заключил договора с основными поставщиками. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Сергей ПАРАМОНОВ.

КСТАТИ

За чей счет электробанкет?

Согласно действующему законодательству, Монди СЛПК может продавать излишки собственной электрической мощности только единственному гарантирующему поставщику на энергорынок Коми — АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК).

Высокопоставленный источник на комбинате, пожелавший остаться неназванным, признал, что КЭСК — крайне недисциплинированный потребитель.

— Они нам должны несколько сотен миллионов рублей, — сообщил источник.

Как известно, КЭСК принадлежит ряду офшоров, контрольная часть которых зависит от АО «Т Плюс» (бывшая «КЭС-Холдинг»), блокирующая, по ряду признаков считается подконтрольной бывшему вице-премьеру РК Константину Ромаданову.

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