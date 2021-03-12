Почти три года назад правительство Коми провело конкурс по выбору регионального «мусорного» оператора. Неожиданно им стало малоизвестное коммунальное предприятие ООО «Ухтажилфонд». В свою очередь «главный мусорщик» должен был провести торги по выбору субподрядчиков – операторов транспортирования ТКО.



Однако заявки не были поданы, а повторные аукционы также признали несостоявшимися. После этого регоператор спешно и без проведения торгов заключил договоры с 18-тью транспортными организациями.

Через полгода с начала реформы антимонопольщики провели мониторинг результатов конкурсных отборов перевозчиков мусора. В результате проверки Коми УФАС нашло нарушения и возбудило в отношении «Ухтажилфонда» антимонопольное дело, для чего была назначена специальная комиссия.

Закон нарушен

Рассмотрение этого дела шло долго, и вот месяц тому назад комиссия пришла к выводу, что вина «Ухтажилфонда» в нарушении статьи 10 Закона о защите конкуренции является установленной. Признано, что региональный оператор в лице его преемника – ООО «Региональный оператор Севера» – нарушил требования антимонопольного законодательства: договоры были заключены на условиях, отличных от тех, что установлены документацией проведения торгов. Однако тут произошел казус: комиссия антимонопольного ведомства не стала выдавать региональному оператору предписание о прекращении нарушения.

Следует пояснить, что административный регламент ФАС России пунктом 3.145 предусматривает, что решение должно содержать выводы об отсутствии оснований для выдачи предписания или оснований для обращения в суд или для направления материалов в правоохранительные органы по пресечению и устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства.

Однако таких действий со стороны Коми УФАС принято не было. Хотя статья 432 Гражданского кодекса РФ указывает, что в данном случае договоры с операторами по транспортированию мусора считаются незаключенными, то есть недействительными. А из этого вытекает, что регоператор формально не обязан оплачивать перевозчикам услуги за вывоз мусора.

Это позволяет «главному мусорщику» диктовать партнерам свои условия, не оплачивать услуги вовремя, а при желании — не платить и вовсе. В прошлом году в результате таких действий несколько перевозчиков оказались на грани банкротства, и лишь через Арбитражный суд им удалось получить оплату.

А где же мусоровозы?

Между тем расходы на услуги местных перевозчиков ТКО в 2019 году составили 762 млн рублей. В то же время «Ухтажилфонд» в 2019 году приобрел в лизинг 45 мусоровозов, причем 25 – по договору с ООО «Холдинг-Менеджмент», владеющим 50% долей ООО «Региональный оператор Севера». Кроме того, регоператор заключил с «Холдинг-Менеджментом» договор аренды мусоровозов без экипажа, ежемесячный платеж по которому составляет 5 млн руб.

У перевозчиков на местах невольно возникает вопрос: а где работают эти машины и на каких условиях? Если их сдают в аренду — это одно дело, а если предполагается их пустить на место обанкротившегося районного перевозчика — совсем другое. Перевозчики предполагают, что регоператор может поодиночке выдавить их с рынка.

Если это произойдет, то регоператор, который и без того является монополистом на «мусорном рынке» Коми, будет диктовать свои условия еще и всем субподрядчикам.

Видимо, антимонопольщики считают, что в данном случае имеет место обычный спор хозяйствующих субъектов, который должен решаться в Арбитражных судах.

Однако на самом деле речь идет об интересах жителей республики. Ибо монополизм неизбежно приводит к росту тарифов. А Коми уже сегодня – в лидерах по «мусорным» платежам. С 1 января для жильцов многоквартирных домов установлен тариф в 124,9 руб. с человека (с 1 июля – 129,6 руб.). По этому показателю наша республика в первой десятке российских регионов. Для сравнения: в соседней Кировской области – 94 руб., в Карелии – 99 руб., в Архангельской обл. – 76,4. А самые низкие тарифы в Хакасии (41,9 руб.), Крыму (50 руб.) и Северной Осетии (54,9 руб.).

Владимир ИВАНОВ.