На прошлой неделе состоялась всероссийская информационная акция «Слово и дело думского большинства», организованная Политической партией «Справедливая Россия».

Акция была посвящена задачам и поручениям, заявленным в недавнем Послании Владимира Путина. В рамках этой акции в столице Коми прошла пресс-конференция, в которой участвовали председатель Совета регионального отделения партии «эсеров» Вячеслав Богдан, депутат горсовета Сыктывкара Алексей Канев и помощник депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Ольги Епифановой Екатерина Баранова.

Кто «торпедирует» социальные законы

Представители «эсеров» рассказали о важнейших социальных законопроектах, принятие которых необходимо для улучшения жизни людей и выполнения президентского Послания. В сущности, разговор свелся к проблеме законопроектов, инициированных партией «Справедливая Россия» и не принятых парламентским большинством. Реализовать эти инициативы можно, лишь расширив представительство «справедливороссов» и других народных партий в Госдуме и на местах.

— С помощью этой акции мы хотим донести информацию до жителей нашей республики и наших избирателей о законодательной деятельности фракции «СР» в Госдуме, — пояснил председатель Совета регионального отделения партии Вячеслав Богдан.

Он подчеркнул, что «Справедливая Россия» — социально ориентированная партия. В постоянном режиме она работает над подготовкой и принятием социальных законов.

За последние два года «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы десятки предложений по улучшению жизни граждан. В их числе увеличение пенсий и отмена повышения пенсионного возраста, снижение тарифов ЖКХ, проекты в защиту материнства и детства, справедливое налогообложение и борьба с коррупцией. Но партия большинства (то есть «Единая Россия») воздерживается от голосования или блокирует предложения «эсеров». Такая же картина наблюдается и в органах региональной власти.

Депутат горсовета Сыктывкара Алексей Канев показал это на примере взноса-налога на капитальный ремонт. Еще при его принятии в 2015 году «эсеры» заявляли, что проект закона напоминает финансовую пирамиду, поскольку деньги будут уходить неизвестно куда. Тогда партийцы «СР» предлагали вариант доплаты со стороны бюджета, однако правительство Коми от финансирования отказалось. В итоге сотни домов из запланированных так и не были отремонтированы.

С 1 января взносы на капремонт в Коми возросли аж в три раза. «Справедливороссы» были категорически против того, чтобы всю финансовую нагрузку перекладывать на плечи населения. Однако «партия власти» протолкнула и это непопулярное решение.

Грядут перемены

Еще один отвергнутый законопроект «Справедливой России» касался обеспечения детей-сирот жильем за счет федерального бюджета, так как ни муниципалитеты, ни республика не имеют необходимых для этого средств. Без федеральных денег эту проблему не решить. Как заявил депутат местного Совета, и сегодня сироты получают квартиры с большим трудом, да и то в большинстве случаев только после обращения в суд.

— Несмотря на то, что предлагаемые «Справедливой Россией» законопроекты отражают основные тезисы из Послания Президента, они под разными предлогами отклоняются. В связи с этим мы делаем политическое заявление о назревшей необходимости объединения социально ориентированных политических сил для принятия социальных законов и построения справедливого государства, — заявил Вячеслав Богдан.

А депутат городского Совета Алексей Канев добавил:

— Многие наши законопроекты мы не можем реализовать из-за монополии партии власти. Но грядут перемены. Социал-демократические и патриотические силы объединятся, и наши требования в интересах граждан будут приняты. Тогда и жить простым людям станет гораздо легче.

Виктор СЕМЕНОВ.