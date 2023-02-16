Море цветов (Блиц от 17 февраля)

Этой весной жительниц Коми порадуют 200 тысяч тюльпанов от «Пригородного».

Голландские тюльпаны разных сортов и цветовой гаммы в таком масштабе в Коми вырастили впервые. Это в четыре раза больше, чем за все предыдущие годы, рассказала «Комиинформу» главный агроном ООО «Пригородный» Зинаида Решетова. Семейство лилейных вывели в одной из теплиц нового лесопитомника компании «Лузалес» в Занулье.

Теперь Махмутов «рулит»

Сосногорский район возглавил Ильдар Махмутов.

10 февраля депутаты муниципалитета приняли отставку Сергея Дегтяренко, который руководил районом с 2018 года. И.о. главы муниципалитета стал его первый заместитель.

Детишки – «из пробирки»

За три года в результате экстракорпорального оплодотворения в Коми родилось 700 детей.

Медики считают проведение ЭКО семьям, страдающим бесплодием, эффективной мерой по увеличению рождаемости в регионе. 700 детей «из пробирки» – это 3% от родившихся детей в республике за этот период. Число желающих получить малыша при помощи ЭКО постоянно растет. В 2020 году было запланировано 450 процедур, на 2023 год – 460.

Идет охота на волков

В Усть-Куломском районе добыли уже 11 серых хищников.

Одиннадцатый по счету волк за осенне-зимний период попался 13 февраля возле бывшего кирпичного завода в селе Носим. Также на прошлой неделе были добыты волки возле АЗС в Усть-Куломе и в районе моста через реку Вычегда. Ранее рядом с мостом житель Усть-Кулома заметил и снял на камеру «прогулку» стаи из шести волков.

Разводов больше, чем свадеб

В День всех влюбленных узами брака связали себя четыре пары, а развелись – семь.

По информации Минюста РК, у жителей Коми пользуются популярностью красивые даты. Главная зеркальная дата этого года – четверг, 23.03.2023. Несмотря на то, что большинство отделов загса не регистрируют браки по четвергам, на эту дату уже подано 16 заявлений. А вот День семьи, любви и верности (8 июля) в этот раз выпадает из свадебного календаря, так как приходится на субботу – свадьбы в этот день не регистрируют.

Грядет Великий пост

В этом году он продлится с 27 февраля по 15 апреля.

По церковным канонам, Великий пост должен подготовить христианина к Пасхе. В первый и последний дни поста принимать пищу вообще нельзя, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Как напоминают священнослужители, важно готовиться к посту не только физически, но и морально.

Трубы «горят» – надо менять

На модернизацию ЖКХ Коми получит почти 700 млн рублей из федерального бюджета.

Решение было озвучено на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Средства получат 15 регионов на общую сумму 22,6 млрд рублей. Правительство Коми планирует направить средства на реализацию 21 мероприятия: 10 в сфере водо- и 11 – в сфере теплоснабжения. Более 400 млн республика готова выделить на эти цели из своего бюджета. Предусмотрено, в частности, строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях в Инте.

Про немцев-«трудармейцев»

Пьеса сыктывкарца Николая Волохова получила Гран-при международного конкурса.

Пьеса «Жизнь с привилегиями «навечно» была представлена на конкурс Немецкой национально-культурной автономией Республики Коми. Она рассказывает о трагической судьбе «трудармейцев», прибывших в суровый северный край в предвоенное время. Сам автор скончался в 2016 году, но успел увидеть постановку спектакля на сцене театра.

Кровь сдают даже пенсионеры

В республике за год кровь сдали более 6 тысяч доноров.

По данным пресс-службы Центра крови Коми, увеличение числа сдавших кровь связано, вероятнее всего, со снятием большинства ковидных ограничений. Кроме того, медицинские учреждения смогли принять больше пациентов, которым потребовались компоненты крови, а значит, и помощь центра. Интересно, что 48 человек пришли на донацию в свой день рождения. Возраст самого пожилого сдавшего кровь – 68 лет.

Фальшивок стало меньше

В Коми за год обнаружили 31 поддельную купюру.

В 2022 году количество выявленных в банковской системе региона поддельных банкнот сократилось более чем на 40% по сравнению с 2021-м. Из обращения изъяли 30 поддельных банкнот Банка России и одну фальшивую стодолларовую купюру. Больше всего фальшивок обнаружено в Сыктывкаре – 23 банкноты, четыре поддельные банкноты изъято в Усинске, три в Воркуте и одна купюра – в Ухте. В основном фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры, которые чаще встречаются в наличном денежном обращении. Их в 2022 году было обнаружено 27 штук. Также были выявлены две тысячерублевые банкноты и одна фальшивка номиналом 2000 рублей.

Не шумите!

Теперь проводить шумный ремонт по воскресеньям после 13 часов нельзя.

В Коми ужесточили закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики. Изменения в региональное законодательство депутаты Госсовета РК рассмотрели на сессии 16 февраля. Правки обеспечивают покой граждан и тишину в субботний вечер, а также в течение воскресенья с 13.00 и праздничных дней. Старая редакция закона о тишине, напомним, регулировала правоотношения, связанные с нарушением покоя граждан лишь в ночное время и с 13 до 15 часов. «Поправки в закон дались мучительно, обсуждение проходило 10 месяцев, чтобы прийти к общему знаменателю и учесть интересы населения», – подчеркнул вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов.