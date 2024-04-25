«Моргала выколю!» (Криминал от 26 аперля)

42-летний житель Усть-Вымского района, находясь под стражей в камере следственного изолятора, ударил в глаз подследственного из Усть-Цилемского района.

В результате удара потерпевший ослеп на один глаз. Нанесший удар признал вину, а свои действия объяснил вызывающим поведением потерпевшего. Уголовное дело направлено в Сосногорский городской суд. Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

И лучше выдумать не мог

Нетрезвый житель Сыктывдина сообщил о намерении взорвать свою квартиру.

В дежурную часть полиции Сыктывдинского района поступила информация о телефонном звонке с угрозой взрыва в жилом доме. По адресу выехали экстренные службы. В ходе проверки информация не подтвердилась. «Шутником» оказался ранее судимый 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что заявил о намерении взорвать свою квартиру, чтобы выдворить нежелательного гостя. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

13 ножевых ранений

Сыктывкарский суд заключил под стражу женщину, которую подозревают в умышленном убийстве.

20 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по ул. Рейдовая в Сыктывкаре, из личной неприязни она нанесла ножом потерпевшему 13 ранений, от которых он скончался на месте. Спустя два дня женщина была заключена под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 19 июня.

Дошкольник-нарушитель

На учете в полиции стоит ребенок из детского сада.

Об этом сообщила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Коми Ольга Литвинова во время прямой линии в Общественной приемной главы РК. Всего на 1 апреля на учете в республике состоят 1076 человек. Из них 283 подростка попали на учет с января по апрель текущего года. Самому младшему из детей, который состоит на учете, около 6 лет, ребенок ходит в детский сад. На учет он поставлен за порчу имущества – порезал острым предметом баннер.

Спилил три ели

Житель деревни Большое Галово лишился за незаконную рубку бензопилы и денег.

30 января этого года мужчина срубил в лесном массиве, который относится к защитным лесам, три ели. Он был задержан сотрудниками лесничества, когда покидал место правонарушения с распиленными бревнами. Ущерб государственному лесному фонду оценили в 51 тысячу рублей. Вину в содеянном мужчина признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему также штраф в размере 25 тысяч рублей и постановил конфисковать бензопилу, которая стала орудием преступления.

Задушил брата

Мужчина задушил своего родственника, а потом попытался оказать ему помощь.

61-летний житель поселка Первомайский вечером 22 сентября 2023 года у себя дома распивал спиртное со своим младшим братом. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома руками задушил брата. Осознав содеянное, мужчина попытался оказать ему помощь, но безуспешно. После этого он вызвал скорую помощь, работники которой констатировали смерть. Теперь убийце придется 8 лет каяться в исправительной колонии строгого режима.