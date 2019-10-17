Мосгорсуд решил, что ложная информация не компрометирует Вячеслава Гайзера

14 октября около трех часов дня вспыхнул автобус марки ПАЗ маршрута № 107 Нювчим–Сыктывкар.

В ночь на 13 октября во дворе дома по улице Мира в Инте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

В Сыктывкаре подожгли автомоечный комплекс.

В ночь на 10 октября в Сыктывкаре в частном доме по ул. Папанина между 60-летней женщиной и ее 56-летним сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил подругу топором по голове.