Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который добивался от еженедельника «Аргументы и факты» опровержения сведений об обнаруженных при обыске в его квартире часах стоимостью в 1 млн долларов.
«Мосгорсуд установил, что ложные сведения хоть и являются негативными, но не порочат честь и достоинство моего доверителя», – рассказала «БНКоми» адвокат Дарья Евменина, представлявшая интересы экс-главы Коми в суде.
Напомним, предметом разбирательства стала статья журналиста Екатерины Баровой «Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан», опубликованная на сайте издания в феврале 2018 года. Истец посчитал ложными и порочащими его честь и достоинство сведения в статье, что «при обыске в квартире Гайзера помимо внушительной суммы наличности изъяли коллекцию дорогих часов. Стоимость одной из моделей следователи оценили в 1 млн долларов».
Однако эти сведения оказались ложными. В ходе судебного разбирательства по «делу Гайзера» и остальных фигурантов исследовались документы о том, что стоимость всей коллекции часов не превышает 30 тысяч долларов.
Мосгорсуд решил, что ложная информация не компрометирует Вячеслава Гайзера
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который добивался от еженедельника «Аргументы и факты» опровержения сведений об обнаруженных при обыске в его квартире часах стоимостью в 1 млн долларов.