Мошенники, обиравшие пенсионеров, задержаны в Новосибирске

Полицейские Коми задержали троих жителей Новосибирска по подозрению в серии мошенничеств.

Троица атаковала по телефону пожилых сыктывкарцев и вымогала деньги за «избавление их родственников от уголовной ответственности». На счету аферистов минимум 53 факта мошенничеств. Задержание провели сотрудники уголовного розыска МВД по Коми при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Новосибирске, сообщает пресс-служба МВД России.

Если пожилой человек не мог самостоятельно осуществить перевод, злоумышленники использовали в качестве курьеров водителей такси, для которых придумывали свою легенду.

От действий злоумышленников пострадали 17 жителей Сыктывкара, которым в общей сложности причинен ущерб на сумму порядка 700 тыс. рублей. Еще у 36 сыктывкарцев подозреваемые пытались похитить более 2,7 млн рублей, однако граждане либо не смогли перевести деньги, либо распознали обман.

В настоящее время два фигуранта уголовного дела находятся под стражей, третья – под подпиской о невыезде. В ближайшее время задержанные будут этапированы в Сыктывкар.