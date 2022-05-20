В «роковую» пятницу, 13-го, весенний паводок размыл часть автотрассы Мохча – Мошъюга. Теперь из Мошъюги не выехать, ее обитатели оказались в транспортной западне.

На лодках по Ижме

– Этот участок дороги между деревнями всегда был проблемным. Дорога проходит по заливным лугам вдоль реки Ижма. Там еще длинное озеро Крукасян (крукасьны с коми переводится как спотыкаться), болотистая местность. И вот теперь дорогу смыло паводком, и возник бурлящий водопад (видео мы отправили в редакцию), – рассказали «Трибуне» жители Мошъюги.

По их словам, из деревни можно выбраться в обход, по оврагу. Но там тоже опасно: воды – по колено.

– Некоторые, конечно, умудряются проехать в обход на «уазике», а легковушки даже и не пытаются. Сейчас, если нужно в райцентр, сплавляемся на лодках по Ижме. Расстояние от Мошъюги до райцентра по реке – 25 километров. Но, во-первых, лодки не у всех есть. Во-вторых, не каждый туда сядет и поплывет, потому что это небезопасный транспорт, а организованной перевозки у нас нет.

Если выбираться из Мошъюги в обход, по наплавному мосту, то до райцентра – 30 километров. Но весной этого моста нет, перед паводком его снимают.

Ничего страшного?

С 13 мая жители Мошъюги начали выкладывать в социальных сетях устрашающие снимки и видео.

Однако в районной администрации засели люди неробкого десятка. Чиновники не испугались и оставили под этими снимками такой комментарий: «Дорога проходит по пойменной части реки Ижмы и периодически в межсезонье заливается паводковыми водами, что иногда приводит к разрушениям дорожного полотна. Ситуация прогнозируемая, в связи с этим в Мошъюге, как и в других населенных пунктах, отрезаемых в период половодья от «большой земли», еще в ходе подготовки к паводку заблаговременно создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания.

В Мошъюге функционируют ФАП, противопожарный пост, имеется запас муки для пекарни. В случае возникновения необходимости экстренной эвакуации больных в Ижемскую больницу будет использован речной транспорт.

По информации подрядчика (ООО «Реал-С»), восстановительные работы на размытом участке данной дороги начнутся после спада воды».

«Нулевая» дорога

– Может, у чиновников и нет проблем, а у нас есть: каждый год размывает дорогу, – возмущаются мошъюгцы. – Нам говорят: мол, все необходимое есть в магазинах. Но что значит – необходимое? Чай есть, но сахара, например, нет. А где фрукты и овощи?

Впрочем, дерзкая мысль о фруктах не очень сильно занимает сельчан. Действительно, есть в деревне запас муки – и на том спасибо. Но вот без нормальной дороги – никак нельзя.

Еще в ноябре 2019 года жители Мошъюги обращались в прокуратуру Ижемского района с жалобой, что у них нет транспортного сообщения с остальными населенными пунктами в период распутицы.

Тогда районная прокуратура ответила, что автомобильная дорога Сизябск – Мохча – Мошъюга (26,4 км) относится к категории дорог регионального значения. Она состоит из двух участков с асфальтобетонным и грунтовым покрытием. Участок, находящийся между деревнями Гам и Мошъюга, имеет грунтовое покрытие в виде земляного полотна и проходит по заливным полям вдоль реки Ижмы «в нулевых отметках».

Действующее законодательство обязывает собственников автомобильных дорог осуществлять их содержание. Тем более что согласно паспорту данной дороги установлено, что она является круглогодичной. Хотя фактически по ней можно проехать только летом в сухую погоду или зимой. Но именно по этой дороге в деревню завозят продукты питания, доставляют почту.

Дело дошло до Верховного суда Коми, который в конце июля 2020 года подтвердил обязанность Министерства строительства и дорожного хозяйства РК привести в порядок участок автодороги Сизябск – Мохча – Мошъюга.

Дешево, но сердито

– Согласно решению суда, уже 1 октября 2022 года должно завершиться строительство дороги, но мы по-прежнему живем как на острове, – рассказывают деревенские жители. – Конечно, ее ремонтировали. Но как? Вместо грунтового появился настил из бревен. Чтобы доехать до Ижмы в поликлинику, приходилось трястись с детьми по бревнам. У нас не раз ломались машины. Потом, правда, бревенчатый настил обсыпали песком.

В ответ на жалобы мошъюгцев из Минстроя Коми пришло письмо: «Лежневые дороги устраиваются для повышения надежности и улучшения эксплуатационных характеристик подъездных путей на автодорогах со слабыми грунтами, проходящих в пойме рек и болотистой местности. Преимуществом данного покрытия является его незначительная стоимость».

Проще говоря, чиновники решили сэкономить. Хотя понятно, что со временем песок смоется, а бревна сгниют. Ширина настила не позволяет разъехаться двум машинам. Разве в 21-м веке нет более современных технологий ремонта дорог?

Никто не знает

– В прошлом году к нам приезжал Владимир Уйба. Он обещал, что у нас будет хорошая дорога. Сколько нам еще ждать? – вопрошают обитатели деревни.

Глава села Мохча (Мошъюга входит состав поселения) Мария Сметанина тоже не знает, когда и какая дорога будет до Мошъюги в будущем. «Нам обещают, что в этом году будут проектировать и отстраивать заново. На асфальтовое покрытие, может, и не стоит рассчитывать, но «грунтовку» сделать должны. Потому что это не дорога, а направление. На какой стадии работы сейчас, неизвестно», – отметила Мария Робертовна.

Екатерина МАКАРОВА.