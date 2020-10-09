Москва – самый благополучный город России

«Золотая моя столица»

Специалисты федерального агентства «РИА Рейтинг» изучили уровень доходов жителей ста российских городов, включая столицы субъектов РФ.

В исследовании учитывалось соотношение средних зарплат (за вычетом налога на доходы физических лиц) и стоимости стандартного потребительского набора. Он был выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. метров, и включает в себя 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания, одежда, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, финансовые и даже юридические услуги.

Наше место – 34

В этом рейтинге Сыктывкар занял 34 место со среднемесячной чистой зарплатой в первом полугодии 2020 года в размере 46 тысяч 700 рублей. Соотношение зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора – 2,5.

Среди городов Северо-Западного федерального округа в рейтинге ожидаемо выше расположились Санкт-Петербург (8 место, средняя зарплата 66,5 тысячи рублей), Мурманск (11 место, средняя зарплата 66,4 тысячи рублей) и Нарьян-Мар (14 место, средняя зарплата 75,1 тысячи рублей). На распределение мест повлияло соотношение зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора. Этот коэффициент в Санкт-Петербурге составил – 2,92, Мурманске – 2,78, а в Нарьян-Маре, где нет круглогодичной устойчивой связи с «большой землей», а потому все дорого – 2,7.

Почувствуйте разницу

Тройку самых благополучных городов составили Москва (средняя зарплата 103,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4) и Салехард (94,9). Что особенно важно, в этих городах относительно дешевые товары и услуги. Так, в Москве средний доход равняется четырем стандартным потребительским наборам, то есть один человек на свою зарплату может содержать еще троих, в Южно-Сахалинске и Салехарде этот коэффициент ниже, но ненамного.

В самом подвале рейтинга расположились Элиста, Махачкала и Шахты, где средний уровень зарплат не дотягивает до 30 тысяч рублей. Коэффициент стоимости стандартного потребительского набора здесь почти в 3 раза ниже московского. То есть в этих городах средств хватает только на одного человека, второго уже не прокормить. Впрочем, невысокие показатели в южных городах во многом объясняются не только слабостью экономики, но и достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Ложка дегтя в бочке меда

Итак, столица Коми – в середине рейтинга доходов. Однако этот показатель все же не является главным индикатором реального уровня жизни населения регионов. Если на него посмотреть через призму безработицы, то появится иная, причем весьма удручающая картинка.

По данным Федеральной службы статистики, более 30,3 тысячи жителей Коми (8 процентов от численности трудоспособного населения) официально стоят на учете в службах занятости.

Это данные включительно по август. Учитывая резкий рост заболеваемости коронавирусом, на фоне которого продолжается сворачивание экономической деятельности, можно спрогнозировать, что в самое ближайшее время уже каждый десятый житель региона останется без работы.

При этом уровень реальной безработицы гораздо выше «официальной». Ведь далеко не все безработные имеют возможность встать на учет, чтобы получать хоть какое-то пособие от государства. Особенно это касается сельской глубинки, где вся инфраструктура уже давно находится в полуразрушенном состоянии – нет возможности выехать в райцентр, чтобы оформить все необходимые для постановки на учет документы. У многих для этого просто нет средств.

Сергей МОРОХИН.