Москва услышала «крик» регионов и готова простить долги?

Бывший руководитель Комиэнерго Иван Медведев год назад стал депутатом Госдумы от нашей республики. Пришло время спросить: чем он, собственно, там занимается и есть ли от него какая-то польза для жителей Коми?

Рядом с удмуртами

— Иван Владимирович, к хорошему быстро привыкаешь. Наверное, уже москвичом себя ощущаете?

— А чего хорошего в Москве? В пробках стоять? В Сыктывкаре везде можно пешком дойти, а там, бывает, по два часа в пробках ждешь. Проще — на метро.

— А как же машина, кабинет на Охотном ряду, помощники…

— Персональной машины у меня нет, если надо, я вызываю дежурную. Квартира служебная, кабинет небольшой на троих человек. Штатных помощников нам положено до семи человек, у меня — пять. Два в Москве и три в Сыктывкаре.

— Ваши представления о работе в Госдуме совпали с тем, что вы увидели?

— Я два созыва был депутатом Госсовета республики — это примерно похожая работа. Только статус повыше. Учитывая, что всю жизнь я отработал в энергетике — это мое родное и понятное, — то и в Думе выбрал Комитет по энергетике.

— Кто сидит рядом с вами в зале заседаний?

— Коллеги из Удмуртии и Воронежа. Всего в Госдуме, напомню, 450 депутатов, из них 225 — одномандатники, остальные – представители партий. Четыре фракции: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». У «единороссов» — конституционное большинство — 342 человека. При этом руководство 13-ти из 26-ти думских комитетов мы отдали оппозиционным партиям.

В долговой яме

— Известно, что в будущем году Правительство РФ планирует серьезно изменить межбюджетные отношения.

— Да, 2018 год станет началом новых отношений между федеральным и региональными бюджетами. Эти отношения будут основаны на принципах модельного стратегического планирования. Ничего подобного раньше не было.

— Что изменится в жизни регионов?

— На сегодня субъекты РФ задолжали федеральному бюджету и банкам 2,3 триллиона рублей. Ни для кого не секрет, что в основном кредиты брались на выполнение майских указов президента. Уровень доходов многих регионов не позволяет им рассчитываться с кредиторами вовремя, а долги, соответственно, не дают развиваться. Мы весь год «кричали», что надо разгрузить регионы. Наконец правительство согласилось: да, регионы закредитовались. Минфин просчитал модельные бюджеты каждого субъекта РФ, взяв за основу среднероссийский уровень расходов.

— Это что, как средняя температура по больнице?

— Нет. Расходы пяти самых богатых субъектов и десяти регионов с самым низким уровнем бюджетной обеспеченности в учет не принимались. При расчете каждого вида расходов учитывались географические, климатические и демографические особенности регионов. В итоге получилось, что расходы на душу населения в бюджетах субъектов варьируются от 35-50 тысяч для юга и средней полосы до 100-150 тысяч на одного жителя для северных регионов.

Применительно к Республике Коми, даже если возьмем минимум 100 тысяч рублей на человека, это означает, что 850 тысяч северян могут быть обеспечены всеми необходимыми гарантиями при расходах бюджета в 85 миллиардов рублей. На сегодня в республиканском бюджете расходная часть составляет 66,2 млрд.

— Значит, Коми должна получать от федерального центра еще, как минимум, 19 миллиардов?

— По факту такого, конечно, не будет. В целом по России в 2018 году картина будет такой: налоговый потенциал 57 регионов не позволяет им покрыть нормативные расходы. 24 из них, надеюсь, в том числе и Коми, после получения дотаций на выравнивание по традиционной методике не смогут обеспечить финансирование своих обязательств на среднероссийском уровне. Расчетный дефицит модельных бюджетов этих 24 регионов – примерно 100 миллиардов рублей. Сегодня как раз идет дискуссия, по какой методике, по каким правилам распределить эти средства, чтобы это распределение было максимально справедливым.

— А что будет с долгами? Наша «гиря», как известно, тянет на 40 с лишним миллиардов.

— Долговая нагрузка появилась не вчера. Она копилась с 2013 года. Расходы намного превышали доходы. Сегодня долг составляет более 70% от уровня собственной доходной базы, накапливать его дальше невозможно. Правительство региона пытается выстроить бюджет республики на ближайшие три года таким образом, чтобы уйти не только от долговой нагрузки, но и от дефицита.

В целом по стране будет произведена реструктуризация бюджетных кредитов на семь лет. По итогам 2018-2019 годов будут подведены итоги работы по наращиванию регионами собственного экономического потенциала, и если их доходы вырастут больше, чем на уровень инфляции, то они смогут продлить реструктуризацию еще на пять лет, до 2029 года.

Посчитано, что благодаря этому решению только в 2018-2019 гг. «освободятся» 428 миллиардов рублей. Это те средства, которые регионы смогут направить на финансирование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Успешно развивающиеся регионы получат также весь прирост налога на прибыль, зачисленный в федеральный бюджет.

Отменят ли северные?

— Недавно в Общественной палате РК обсуждалась тема северных надбавок…

— Я не знаю, откуда идут эти слухи. Уверяю, что вопрос об отмене северных надбавок и коэффициентов ни в правительстве, ни в Госдуме не рассматривается. Сейчас на повестке дня реализация решения президента о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года МРОТ будет увеличен до 85% от величины прожиточного минимума (это 9 489 рублей), а с 1 января 2019-го сравняется с этой величиной. Суммарные расходы на такое повышение в 2018-м составят 26,2 млрд рублей.

— А когда же из МРОТ будут выведены северные и районные коэффициенты? Об этом просят ведь и работодатели, на которых государство переложило ответственность за выплату северных надбавок. Бизнес, работающий на северных территориях, заведомо ставится в неравные условия.

— Мы ведем такую дискуссию, но пока согласия правительства не получили. Бизнес хочет, чтобы платил бюджет, но в бюджете на это сегодня денег нет. При этом поддержка малому бизнесу, вы знаете, оказывается по другим программам. Мы также ведем, например, дискуссию о том, что Воркута — это арктический город, и, значит, какие-то «коврижки» надо придумать, чтобы народ оттуда не уезжал.

— Правительство изыскало 35 миллиардов на проведение Чемпионата мира по футболу, депутаты проголосовали за выделение средств на ремонт здания Госдумы…

— И все это нужно проводить: и Чемпионат, и ремонт. Но одновременно мы во время работы над бюджетом заложили дополнительные средства на социальные проекты. Именно наша фракция внесла эти поправки. 1,4 млрд рублей на строительство и модернизацию сельских домов культуры, 670 млн — на поддержку творческой деятельности театров малых городов, 400 млн — для детских кукольных театров. Первоначально в бюджете была заложена цена 40 долларов за баррель, мы предложили увеличить ее до $42, и таким образом появилась возможность добавить. На рубль будут повышены акцизы на нефтепродукты: на 50 копеек с 1 января и 50 копеек – с 1 июня 2018 г. Средства, вырученные от продажи дизельного топлива, отдадут регионам. Сколько продадим, столько и получим в свой Дорожный фонд.

Железный Феликс и беспризорники

— В сентябре в Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому, а в областном селе Кай, где он всего несколько месяцев прожил в ссылке, — музей. Вы, я знаю, были на этих церемониях. Как можно чествовать организатора красного террора, человека, у которого руки по локоть в крови?

— В этом году отмечается 100-летие органов ВЧК-КГБ-ФСБ и 140-летие Дзержинского… У медали две стороны. Конечно, были репрессии, гражданская война и террор, причем с обеих сторон. Имя Дзержинского связано с организацией ВЧК, но оно также связано с детскими домами, которые открывались по его приказу и которые помогли выжить тысячам беспризорников. И никто не делил детей на белых и красных. А кто был первым министром железной дороги? Он же практически спас страну от голода, когда наладил работу транспорта. Плохая или хорошая — это наша история.

Я ездил в Киров не на открытие памятника. В это время там были выборы губернатора и депутатов городской Думы. А я возглавляю МКС — межрегиональный координационный совет, курирую от партии «Единая Россия» Архангельск, Коми, НАО и Киров. Все воскресенье я ездил по области, посещая избирательные участки, а в понедельник мой заместитель по МКС, депутат Госдумы от Кировской области Рахим Азимов пригласил меня на открытие музея.

— Вы были единственным представителем от Коми на инаугурации губернатора Игоря Васильева.

— Я не был на инаугурации. Я поздравил Игоря Владимировича сразу после выборов. А на инаугурацию никто от республики не ездил.

Небывалый урожай

— Итак, бюджет принят. Что теперь на повестке дня?

— У нас «в корзине» 800 законов, внесенных на рассмотрение. Причем половина из них внесена еще прошлым созывом депутатов. Будем дальше заниматься бюджетной системой. Кстати, Эльвира Набиуллина (председатель Центробанка — Л.В.) была у нас в Госдуме и рассказала о том, что в России собран в этом году небывалый урожай зерна — 126 млн тонн. В связи с этим резко пошли вниз цены на зерно и продукты, которые от него зависят, в том числе на мясо. Инфляцию по году мы ожидали 3,2%, а она уже сегодня 2,6%.

— Чем это хорошо для обычного пенсионера?

— Это значит, что его сбережения не обесценятся. Кроме того, на следующий год мы заложили индексацию пенсий: причем не с 1 февраля на 2,6 процента, как предлагалось, а с 1 января на 3,7 процента.

Беседовала Лиля ВОВК.