Москвичи открыли карты — северяне ужаснулись

Вчера, 18 октября, в Архангельске московские чиновники представили проект по вывозу столичного мусора на станцию Шиес, расположенную в четырех километрах от границы с Коми и в 95 километрах от Сыктывкара.



Оправдываются самые худшие прогнозы: никто не собирается строить в Ленском районе Архангельской области мусороперерабатывающее предприятие, речь идет о захоронении брикетированных бытовых отходов в огромных размерах. Какая-то первичная сортировка будет проводиться в подмосковных Люберцах. В ближайшие 20 лет в район Шиеса москвичи при поддержке «Российских железных дорог» намерены вывезти 8 миллионов тонн мусора и вложить в этот проект в течение трех лет 10,5 миллиарда рублей.

Проект подается как инновационный, поскольку мусор при помощи шведского и немецкого оборудования планируется упаковывать в целлофановую пленку. Разработчики обещают, что в таком нетронутом виде мусор пролежит лет 30. А вот что дальше с ним будет, никто просчитывать не собирался.

Все прекрасно понимают, что хотя бы три десятка лет мусор действительно может без проблем храниться, но только в особо прочной упаковке и если в ней не будет органики, которая сразу же начнет гнить, образовывать опасные соединения, «требовать» выхода наружу. Но при сегодняшнем отношении к мусору разделение его на отдельные фракции, в которые бы не попали те же отходы с обеденного стола, попросту выглядит фантастикой.

В качестве бонуса за свои отходы Москва обещает создать в Архангельской области порядка 500 новых рабочих мест со средней зарплатой 44 тысячи рублей, плюс новое производство даст дополнительные налоги в региональный бюджет.

А вот Республике Коми никто ничего не обещает, хотя всего в 20 километрах от предполагаемой свалки находится поселок Мадмас (Усть-Вымский район), где проживают порядка 700 человек. До Сыктывкара тоже недалеко — 95 км по прямой.

Разработчики проекта не привели примеров, когда бы в упакованном виде зарывались миллионы тонн мусора и при этом в первозданном виде сохранялась окружающая среда. Выходит, что все планируется делать в режиме эксперимента. Но захотят ли северяне участвовать в нем? Если следовать букве закона, то в Ленском районе должны быть проведены общественные слушания, Совет депутатов поселка Урдома, расположенного в 35 километрах от Шиеса, должен дать официальное разрешение на ведение на территории муниципалитета хозяйственной деятельности. Но дадут ли — большой вопрос. Ведь уже сегодня незаконная хозяйственная деятельность в районе Шиеса ухудшила состояние многочисленных лесных речушек и ручьев.

Надеемся, что наконец-то, когда официально раскрыты грандиозные планы москвичей, по поводу возведения свалки выскажутся власти Коми.

Сергей МОРОХИН.