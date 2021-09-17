Может, лучше баней заняться? Вместо этого сосногорские власти тратят силы на борьбу с сельскими депутатами

Недавно в Сосногорске прошла очередная сессия местного Совета, на которой депутаты внесли ряд изменений в Устав района и в бюджет.

Кроме того, заслушали отчет о борьбе с коррупцией. Борьба, видимо, идет хорошо и споров не вызывает. Дебаты возникли лишь при обсуждении вопроса о лишении полномочий депутата Владимира Беллона. Дело в том, что проверка обнаружила ошибки в его декларации. В связи с чем был поставлен вопрос о лишении его депутатского мандата.

При подсчете голосов выяснилось, что председатель неправильно посчитала число участников голосования – их не хватило для принятия решения. В результате вопрос снят с повестки дня. При этом оказалось, что депутата В. Беллона даже не ознакомили с письмом из администрации главы республики, в котором указывались ошибки других депутатов местного Совета.

При обсуждении всплыла «странная случайность»: ошибки в декларациях найдены только у членов группы «Сельские депутаты». И уже двоих депутатов по этой причине лишили мандатов. А ведь именно эта группа показала свою активность по работе в поселках и селах, а также проявила себя в конструктивной критике администрации МР «Сосногорск». Так, в январе с.г. шесть депутатов этой группы подписали открытое письмо с критикой руководителя администрации района Сергея Дегтяренко.

Возник резонный вопрос: а не являются ли найденные в декларации формальные ошибки орудием для борьбы со слишком активными избранниками? Ведь получается, что какая-то запятая или не указанная дата становятся инструментом по лишению депутатских полномочий. Причем это касается лишь тех депутатов, которые своей активностью не дают спокойно жить руководству района…

Не менее острым оказалось и обсуждение на сессии вопроса о городской бане, которая не работала все лето (зданию требуется ремонт). А желающих ее посетить – хоть отбавляй. Между тем администрация не проявляет энтузиазма в решении этого вопроса. В кулуарах сессии даже возникла версия о том, что весь запал местных чиновников уходит не на решение насущных проблем жителей сел и поселков района, а на поиски причин для изгнания из Совета непослушных депутатов. На остальное (в том числе и на баню), видимо, уже не остается ни сил, ни времени.

Николай БРАТЕНКОВ.