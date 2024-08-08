Можно ловить! (Блиц от 9 августа)

После пятилетнего перерыва на Печоре будет разрешен любительский вылов лосося.

В этом сезоне будет возобновлена организация любительского рыболовства в отношении лосося атлантического (семги) по путевкам на двух участках: Тоня «Мызовская» и Тоня «Быковский Шар № 2». Реализация путевок гражданам будет производиться с 1 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Мошенники не дремлют

С 29 июля по 4 августа они ввели в заблуждение 40 жителей Коми, похитив в общей сумме более 26,5 млн рублей.

Большинство жертв знали об уловках аферистов, но потеряли бдительность при общении с неизвестными, которые представлялись сотрудниками банков, служб безопасности, консультантами и трейдерами. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Неправильные карты

В школах Коми использовали карты, на которых отсутствовали новые субъекты РФ.

Прокуратура Коми провела проверку исполнения законов в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму за минувшее полугодие. Выявлено 138 нарушений в образовательных учреждениях. В 33 школах республики не было актуальных географических карт с новыми субъектами РФ, поэтому прокурорами внесено 24 представления.

Лесозавод расселят и застроят

Правительство Коми утвердило постановление о комплексном развитии территории в местечке Лесозавод.

Предельный срок реализации проекта – 10 лет. В первые шесть предстоит снести 29 «деревяшек», на месте которых появятся дома средней этажности (от четырех до восьми этажей).

Мост требует ремонта

На трассе Усинск – Нарьян-Мар планируют починить мост через речку Турунъель.

На портале госзакупок размещена заявка на выполнение работ по капитальному ремонту участка Усть-Уса – Харьягинский на 68 км (включая мост через р. Турунъель длиной в 45,2 м). Начальная стоимость закупки составляет 113,8 млн рублей. Желающие принять участие в электронном аукционе могут подать документы до 16 августа. 21 августа конкурсная комиссия определит подрядную организацию, с которой будет заключен контракт. Подрядчик будет обязан приступить к работам с момента заключения договора и завершить их к 31 сентября 2026 года.

Печальные новости

На этой неделе стало известно о гибели еще трех бойцов из Коми.

Это Максим Леушин и Александр Ярков, уроженцы Сыктывкара, Эдуард Пашнин из села Помоздино Усть-Куломского района. 3 августа в поселке Белый Бор Троицко-Печорского района попрощались со Станиславом Ратниковым, который ушел служить на СВО добровольцем.

49 солдат «обрели покой»

Сотрудники СУ СКР по Коми приняли участие в поисках и захоронении останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

С 25 июля по 5 августа отряд «Хранители» принял участие в поисковой экспедиции на территории Лоуховского района Карелии. В 1941-м здесь шли ожесточенные бои. За период экспедиции были эксгумированы останки 5 бойцов Красной Армии. Всего поисковики из 16 отрядов, работавших в этом районе, обнаружили останки 49 солдат. Торжественная церемония захоронения прошла на мемориальном кладбище поселка Сосновый.

В Щельябоже сгорел дом

Один человек погиб, трое травмированы на пожаре в Усинском районе.

6 августа произошло возгорание в частном жилом доме с. Щельябож по ул. Полевой. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из дома, а один не смог. Все трое спасшихся (две женщины и мужчина) получили различные травмы. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

Не храните деньги в шкафу

Сыктывкарская семья потеряла свыше 13 тысяч долларов после ремонта в квартире.

Мужчина, обратившийся в полицию с заявлением о краже, пояснил, что в квартире делали ремонт, потому он вместе с семьей проживал у родственников. Валюта хранилась в шкафу, но исчезла не вся сумма, а лишь часть. В ходе следствия выяснилось, что воришкой оказался 17-летний приятель сына потерпевшего. В отсутствие взрослых сын пригласил его домой и ради хвастовства показал, где хранятся сбережения. Гость воспользовался моментом и забрал часть купюр. Впоследствии в течение месяца он тратил деньги на одежду, обувь и развлечения. При обыске у него изъяли 7000 долларов, которые будут возвращены законному владельцу.

Немаркированный сиг

Воркутинец привез из НАО в Воркуту около 4 тонн свежемороженой рыбы.

Мужчина специально ездил в соседний округ, где приобрел у местных жителей навагу и сига для дальнейшей перепродажи. Рыба не имела маркировки и другой необходимой информации. Вернувшись в Воркуту, мужчина разместил товар в своем ангаре и часть успел продать. Действия предпринимателя были пресечены сотрудниками спецслужбы. Вину в содеянном мужчина признал, дело направлено в суд.

Интерактивный «Поезд Победы»

В Сыктывкаре бесплатный передвижной музей на колесах можно посетить с 11 по 13 августа.

Для того, чтобы попасть в музей, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте проекта: poyezd-pobedy.ru. Регистрация на посещение интерактивной выставки откроется за сутки до прибытия поезда. Для посещения будут выделены временные промежутки по 5 минут, на каждый из которых могут зарегистрироваться 6 человек. Каждый из них может пригласить с собой еще одного человека. Таким образом, максимальное количество посетителей в каждый временной промежуток – до 12 человек. С 14 по 15 августа поезд будет в Печоре. Выставка имеет возрастные ограничения 12+. Дети от 6 до 11 лет могут посетить «Поезд Победы» только в сопровождении родителей или законных представителей.

Замахнулись на «Золотую маску»

8 августа свой 81 день рождения отметил Воркутинский театр им. А. Мордвинова.

В октябре театр отправится на гастроли и покажет свои спектакли в трех городах республики: Печоре, Сыктывкаре и Ухте. Особый интерес у театралов вызывает спектакль «Сильва. Дойти до премьеры», который был поставлен в юбилейный для театра 80-й сезон и посвящен истории становления театра в далеком 1943 году силами артистов ГУЛАГа. Постановка уже получила две награды на театральном фестивале и заявлена на конкурс «Золотая маска».

Циклон уходит за Урал

Циклон с дождями, но с теплой погодой уходит за Урал. Наш регион окажется на его холодной стороне.

Тем не менее, велика вероятность, что до 20 августа дневные температуры в основном будут находиться в пределах +19…24ОС, и только на крайнем севере и на северо-востоке при похолодании прогрев ожидается не выше 17ОС. При устойчивом северном, северо-восточном ветре временами будут дожди.