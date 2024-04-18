Можно стрелять (Блиц от 19 апреля)

Региональная общественная организация охотников и рыболовов «Сыктывдин» сообщает о сроках весенней охоты на территории района.

Так, с 15 апреля по 10 июня можно будет охотиться на медведя. Стоимость путевки – 1 тыс. рублей, разрешения на добычу зверя – 3 тыс. рублей. Госпошлина за глухаря – 100 руб., на тетерева – 20 руб. (можно отстрелить всего по одной штуке в сезон). Выдача путевок начнется с 19 апреля. Водоплавающая дичь (норма добычи: гусь – 2 шт. в день, селезень утки – 5 шт., в сезон – без ограничений) – с 5 по 14 мая. Охота на боровую дичь начнется с 11 по 20 мая. На селезней уток (норма добычи 5 шт. в день, в сезон – без ограничений) с использованием живых подсадных уток – с 21 апреля по 26 мая.

Не «убивайте» наши дороги!

С 22 апреля по 21 мая движение большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения будет ограничено.

Это касается дорог в северных районах республики. На трассах, расположенных в центральных и южных районах временное ограничение движения уже действует с 8 апреля и продлится по 7 мая. Для участков автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонное покрытие) вводится ограничение 6 тонн на ось транспортного средства, для дорог с грунтовым покрытием вводится ограничение 1,5 тонны на ось.

Впереди – весеннее половодье

Ожидаемый уровень весеннего половодья в Коми не превысит критических отметок.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РК, вскрытие рек в регионе началось с южных районов (река Луза) и продлится до конца мая (река Уса). На реке Летка сохраняется редкий шугоход, на Лузе у с. Объячево сохраняется средний ледоход. На Сысоле в верхнем и среднем течении уже чисто. На Печоре на участке Усть-Унья – Троицко-Печорск наблюдаются закраины. В период 17-22 апреля ожидается ледоход на Вычегде.

Земля заросла сорняками

Управление Россельхознадзора по Коми провело контрольное мероприятие на земельном участке сельхозназначения, расположенном в Сыктывдинском районе. Площадь участка составляет почти 43 га и находится в общей долевой собственности у 29 собственников.

В ходе проверки установлено, что участок зарос кустарниками и сорной растительностью, сельскохозяйственная деятельность на нем не ведется. Собственникам участка вынесены предупреждения.

Через речку – на теплоходе

С 18 апреля на переправе Алешино – Седкыркещ начнутся регулярные пассажирские перевозки, сообщает мэрия Сыктывкара.

Движение пассажирского теплохода «Усть-Сысольск» и самоходного парома «Парма» для перевозки автотранспорта будет осуществляться в соответствии с ледовой обстановкой на реке. А вот катера на воздушных подушках использоваться не будут.

Наши потери на поле брани

В зоне проведения спецоперации погибли еще десять бойцов из Коми.

17 марта погиб рядовой стрелковой роты Николай Высочин из Инты, 27 марта – Виктор Дубровин из Ухты, а 28 марта – Валерий Франк из Каджерома. Кроме того, за последние дни стало известно о гибели гвардии стрелка Павла Фролкова и сапера инженерно-саперного отделения Олега Кузнецова из Сыктывкара. В списках погибших также рядовые Иван Поздеев из Усть-Цильмы, Никита Першуков из Сосногорска и два уроженца Печоры – Юрий Тарабрин и Михаил Ногтев. После ранения в реанимационном отделении госпиталя в Санкт-Петербурге скончался Дмитрий Афанасьев из Троицко-Печорского района.

Ужель та самая больница?

С 4 апреля в неврологическом отделении Эжвинской больницы ввели карантин по коронавирусу.

На период карантина запрещены посещения пациентов, вне палаты они могут находиться только в масках. Перемещения по больнице, в отделении между постами запрещены, чтобы предотвратить распространение инфекции. В отделении проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Напомним, что именно в Эжвинской городской больнице весной 2020 года был зафиксирован первый в России случай массового заражения ковидом.

Чем больше – тем лучше

По данным Комистата, в Республике Коми каждая десятая семья с детьми до 18 лет – многодетная.

При этом 56% семей с детьми растят одного ребенка, 34% – с двумя детьми и 10% имеют троих и более детей. За 11 лет, прошедших с предыдущей переписи, доля многодетных семей увеличилась в 3 раза. Среди сельских семей доля многодетных в два раза больше, чем среди городских – 16% против 8%.

Любителям «сладкой жизни»

Россиян предупредили о резком росте цен на шоколадную продукцию.

Прежде всего повышение цен коснется премиальных сортов шоколада, но не обойдет стороной и массовый сегмент, сообщает «Парламентская газета». Ситуация связана с африканским рынком какао-бобов: только за последние полгода они подорожали почти в два раза: с 3-х тысяч долларов за тонну до десяти тысяч.

Мужчину придавило деревом

В Коми погиб работник «Всероссийского общества глухих».

В Трудинспекцию Коми поступило извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем на территории предприятия с работником Коми РО «Всероссийское общество глухих» в Сыктывкаре. Мужчина спиливал дерево, которое в итоге упало на него. От полученных травм работник скончался.

В подарок – «липовые» права

Дочь не могла сдать экзамены в ГИБДД, и мать купила их через интернет.

38-летняя жительница Корткероса по объявлению приобрела водительское удостоверение у неустановленного лица за 31 500 рублей в подарок на день рождения дочери. Факт подделки вскрылся при первой же проверке документов, когда девушку остановили сотрудники ГИБДД. В суде мать признала свою вину и получила наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев.

Обокрал соседа по палате

Родственники умершего мужчины обратились в полицию с заявлением о пропаже денег с его банковской карты.

Ранее мужчина находился на лечении в больнице. Из-за болезни говорить он не мог, и супруга узнавала о его состоянии из телефонного разговора с соседом по палате. Полицейские установили, что денежными средствами покойного распорядился тот самый сосед по больничной палате. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. 40-летний злоумышленник был задержан.