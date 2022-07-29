Мрачный прогноз для синоптиков: денег не ожидается, местами пройдут сокращения

Температура воздуха и воды в водоемах, сила ветра – эта информация является неразрывной частью нашей повседневной жизни. Как без нее начинать утро? Но все идет к тому, что уже в самое ближайшее время данные о прогнозе погоды будут поступать в усеченном виде. Виной всему хроническое недофинансирование гидрометеорологической службы.

В роли Золушки

В сборе данных о прогнозе погоды в Коми задействованы более 350 человек. Гидрометеорологическая служба охватывает всю республику.

Передача информации с мест поступает круглосуточно, но уже со следующей недели могут произойти серьезные изменения и не в лучшую сторону. Вслед за медициной и образованием так называемая «оптимизация» добралась и до метеослужбы. С 1 августа на четырех станциях в Коми данные о фактической погоде будут обрабатывать не круглосуточно, а с перерывами – лишь в течение 11 часов. С 1 сентября таким же способом «оптимизируют» дополнительно 4 станции, с 1 октября – еще 4. За сокращением времени сбора данных о погоде последует и «оптимизация» заработной платы у 56 сотрудников.

С 1 сентября 71 работник гидрологических постов (осуществляют замеры уровня и температуры воды) переводятся на 0,8 действующей ставки.

Стремление чиновников сэкономить бюджетные деньги за счет синоптиков выглядит, мягко говоря, странно. Иначе как крохоборством это назвать трудно. Во-первых, специалистов в этой сфере работает немного, а значит, экономия будет «копеечной». Во-вторых, гидрометеорологическая служба в Коми и раньше была на положении Золушки: зарплаты ее сотрудников в последние годы крутились в районе минимального размера оплаты труда. Нынешние сокращения могут окончательно добить синоптиков.

Гидромет: денег нет!

С 1 июня этого года на основании постановления правительства РФ произошло увеличение МРОТ на 10 процентов. Но доплат до МРОТ из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям Росгидромета в регионах так и не поступило. Отсюда и планы по «оптимизации», которые могут привести к фактическому развалу службы. Зачем квалифицированному специалисту нужна такая работа, пусть и любимая, если она не обеспечивает базовые потребности семьи – воспитание детей, оплату жилья, питания, лечения и транспортных расходов?

Общероссийский профсоюз авиационных работников Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неоднократно направлял обращения по поводу выделения дополнительного финансирования на оплату труда во все органы власти, вплоть до Владимира Путина. К сожалению, ответы на них приходят однотипные.

В письме из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций вполне определенно дали понять, что дополнительных средств нет и не предвидится. Все статьи расходов по Росгидромету расписаны до рубля на ближайшие три года: «При текущих объемах финансирования обеспечение устойчивого роста реальных доходов работников производственных учреждений Росгидромета не представляется возможным…»

Более того, ни одно должностное лицо в высоких московских кабинетах даже не захотело рассмотреть детально суть возникшей финансовой проблемы, а все решения были возложены на Министерство природных ресурсов РФ и Росгидромет, которые не имеют соответствующих полномочий, да их никогда и не было.

Важней всего погода в Коми

Позиция Москвы, к сожалению, понятна: федералам сейчас не до таких «мелочей», как метеослужбы регионов. Но для нашей северной республики, с ее погодными аномалиями и «разбросами» температур от Объячево до Заполярья, это архиважная проблема.

Председатель первичной профсоюзной организации Общероссийского профсоюза авиаработников Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми Ольга Владимировна Васильева считает, что власти региона могли бы оказать финансовую поддержку. В качестве примера она привела компанию «Комиавиатранс», которой выделяются крупные суммы из республиканского бюджета для «поддержания штанов» (в октябре 2021 года предоставлена субсидия в размере 1,8 млрд рублей для оздоровления «Комиавиатранса» и сохранения сообщения). Метеорологической службе в Коми для выживаемости требуется до конца года хотя бы 15-20 млн рублей.

Конечно, сумма тоже немаленькая, но без надежных гидрометеорологических данных Республике Коми не обойтись. Запросы этих данных регулярно поступают из различных ведомств – МЧС, ГИБДД, других организаций, учреждений и частных лиц. Однако скоро гидрометеорологическая служба не сможет предоставить данные в том объеме, к которому они привыкли и который им необходим.

Поэтому, если федеральный центр фактически отфутболил метеорологов с их вполне обоснованными просьбами, то нужно искать какой-то выход уже на уровне региона – и депутатам Госсовета, и правительству Коми. Люди просто не поймут власть, если завтра не услышат прогноз погоды.

Сергей МОРОХИН.