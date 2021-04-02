Если немного перефразировать закон Архимеда, то его вполне можно применить к ситуации, которая происходит сейчас в Коми научном центре УрО РАН. Сила выталкивания неугодных временному руководству Центра, равна весу тех, кто был вытеснен «погруженным в него телом».

«Телом» в данном случае выступают двое – Владимир Володин и Алексей Самарин. За четыре года, будучи в должности врио директора КНЦ (с 2017 года один, а с 2019-го – другой), они уволили более 80 человек. Причем отнюдь не рядовых сотрудников. Еще несколько десятков ученых ушли «добровольно». И вообще уехали из республики, потому что были закрыты их лаборатории и научные темы.

Понятно, что любая реорганизация — это всегда потери и разногласия. Новый руководитель обычно продвигает «своих». Но не все ученые, которые вдруг оказались в роли «чужих», сдаются без боя.

«Хлебное место»

«На посту врио директора КНЦ господина Самарина, вероятно, держит не желание двигать науку, а банальная боязнь потерять «хлебное место», – считает экс-директор Физико-математического института Николай Громов.

– Самарин оказался во главе КНЦ во многом случайно, из-за реформы Российской академии наук 2015 года, в результате которой институты Академии наук были у нее отобраны и переданы в ведение Министерства науки и образования РФ, – продолжает Н. Громов. – В 2017 году Минобрнауки РФ назначило врио директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Владимира Володина. На должность своего заместителя тот пригласил старшего научного сотрудника историка Алексея Самарина. Когда срок исполнения обязанностей истек, произошла рокировка. Врио директора ФИЦ стал Самарин, а Володин – его заместителем.

Начало конфликта

Николай Громов работает в КНЦ почти 50 лет. Он доктор физико-математических наук, автор монографии «Частицы в ранней Вселенной». В 2017 году, когда был создан Физико-математический институт КНЦ, Николай Алексеевич возглавил его при подавляющей поддержке всех трех вошедших в его состав лабораторий: математики и телекоммуникаций, теоретической и вычислительной физики, а также экспериментальной физики. Хотя ФМИ не являлся юрлицом, но до 2018 г. на основании Положения об институте имел отдельную строку в бюджете КНЦ и самостоятельно распоряжался заработанными деньгами.

Однако Володин решил, что право распоряжаться бюджетом института принадлежит только ему и, несмотря на протесты Громова, стал сам распределять субсидии из федерального бюджета между структурными подразделениями. К примеру, без каких-либо объяснений изъял у «физиков» 1,2 млн рублей в пользу отдела гуманитарных междисциплинарных исследований.

Летом 2019 года временная администрация КНЦ предприняла первую попытку сместить Громова. 24 июня коллективу ФМИ был представлен новый директор – Виктор Сивков. Но разразился скандал, вмешался даже академик Асхаб Асхабов. Спустя три дня Володин отменил незаконное увольнение Громова и восстановил его в должности. Забегая вперед, скажем, что со второй попытки убрать строптивого математика с поста директора все-таки удалось.

Дела семейные?

На встрече с коллективом института в январе 2020 г. Самарин заявил, что он не видит перспектив развития математических исследований в Коми научном центре. Заслуживающими поддержки, по его мнению, являются экспериментальные исследования Виктора Сивкова, которого он и рассматривает как лидера ФМИ.

«Невежество суждений Самарина поражает, – отмечает Н. Громов. – Во-первых, математика и физика – это две разные науки. Во-вторых, признанным лидером физического направления в Институте является руководитель плановой темы, профессор Василий Пунегов. Три его ученика – кандидаты физико-математических наук – работают в ФМИ, а четвертый готовится защитить кандидатскую диссертацию, тогда как группа В. Сивкова за последние 5 лет подготовила только одного кандидата наук – его дочь Ольгу Петрову. В-третьих, с прошлого года Минобрнауки ввело Комплексный показатель публикационной активности, который по итогам 2019 г. у Пунегова был 13 пунктов, а у Сивкова – едва превысил 2».

Будучи директором ФМИ, Громов не раз вызывал недовольство временной администрации КНЦ. Так, он согласовал перевод по собственному желанию завлаба экспериментальной физики В. Сивкова на полставки и.о. должности старшего научного сотрудника. Это было сделано для удовлетворения требований приказа по КНЦ «О мерах по противодействию коррупции», поскольку в прямом подчинении у Сивкова работала его дочь. Самарин самовольно изменил штатное расписание ФМИ и, не поставив в известность директора Института, перевел своего протеже на полную ставку, а это решение, по словам Громова, может иметь признаки коррупционной составляющей.

– В ФМИ хорошо знают, что на первом месте у Сивкова интересы его семьи, – рассказывает Николай Громов. – Помимо дочери в лаборатории теоретической и экспериментальной физики работает также сын Сивкова Данил. В 2019 году он выиграл конкурс «Перспектива» Российского фонда фундаментальных исследований. Задача конкурса – закрепление перспективных молодых ученых в научных организациях, которые располагают наилучшими возможностями для проведения исследований в избранной ими области знания. Данил Сивков должен был в течение всего срока реализации проекта (с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2022-го) работать в Санкт-Петербургском университете, куда и поступили средства гранта. Там ему была установлена зарплата не менее 80 тыс. руб. в месяц. Приказом по КНЦ от 25 октября 2019 г. он был уволен из ФМИ, забрал трудовую книжку и оформился в СПбГУ. Однако в тот же день Самарин принял его на работу в наш институт по совместительству на неопределенный срок с испытательным сроком 3 месяца. Естественно, я возмутился: что за благотворительность?! Ведь по условиям конкурса все публикации Данила Сивкова принадлежат СПбГУ и не могут быть использованы для отчета по плановой теме ФМИ. К тому же это вызывает законное недовольство сотрудников Института: работают, выполняя госзадание, они, а деньги получает Д. Сивков. Я написал докладную записку, в которой указал, что действия Самарина нарушают приказ Минобрнауки РФ, запрещающий прием на работу научных работников на срок более одного года без проведения конкурса, и потребовал его отмены. Вместо этого Самарин и начальник отдела кадров Л. Логвиненко задним числом подменили приказ и трудовой договор. В Санкт-Петербург Д. Сивков не уехал, постоянно находится в Сыктывкаре, тем самым срывая объявленные задачи конкурса «Перспектива».

В период испытательного срока Д. Сивков совершил прогул. Самарин поначалу объявил ему выговор, но через три недели отменил. Эти и другие действия Самарина в пользу семьи Сивковых свидетельствуют, по мнению Н. Громова, о нарушении Кодекса этики и служебного поведения работников КНЦ.

– Виктор Сивков не пользуется поддержкой подавляющей части коллектива, – считает Н. Громов. – Чтобы провести его на пост директора ФМИ, Самарину пришлось изменить состав конкурсной комиссии. Имея доступ к оценочным листам прошлых выборов, он легко установил, кто в 2019 году поддержал меня, и вывел их из состава конкурсной комиссии.

«Счеты» для математиков

В Институте продолжается давление на Николая Громова и других «несогласных». «Самарин и команда временщиков, которую он привел в КНЦ на место уволенных сотрудников, видимо, считают, что у директора есть право игнорировать локальные правовые акты Центра, в том числе «Положение об оплате труда». Теперь за малейший проступок неугодных ему работников можно лишать существенной части зарплаты», – утверждает Н. Громов.

Так, за «некорректный и несдержанный диалог», на который Николая Алексеевича, по его словам, спровоцировала начальница отдела кадров Л. Логвиненко, врио директора применил к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания и на год (!) лишил премиальных выплат. Такое же наказание – лишение половины заработной платы (выплат стимулирующего характера) в течение года – получил научный сотрудник ФМИ Игорь Костяков. Его «вина» была в однократном опоздании на работу. И неважно, что на иждивении у сотрудника находится несовершеннолетний ребенок…

Между тем в «Положении об оплате труда ФМИ» приведен исчерпывающий перечень упущений, за которые премиальные выплаты стимулирующего характера полностью или частично отменяются. Среди таковых грубые нарушения трудовой дисциплины и серьезные провалы в научной работе. Ничем подобным ни Громов, ни Костяков не «отметились». Поэтому их наказания выглядят как «сведение счетов».

Николай Громов обратился в Сыктывкарский городской суд. Судья С. Лужкова в удовлетворении исковых требований отказала. Громов подал иск повторно. Он был рассмотрен судьей С. Сухоруковой 12 марта этого года. И снова отказ.

– Я долгое время жил будто в золотой клетке, не сталкиваясь с нашим правосудием, – с грустью делится ученый. – К сожалению, судьи с самого начала поддерживали позицию начальства. Они не приняли во внимание то, что проступки, за которые объявлены дисциплинарные взыскания, не входят в список «Положения об оплате труда», за которые лишают стимулирующих выплат. Похоже, что судьи просто переписывали решения друг у друга. Где же тогда искать защиту от произвола администрации?

Летом 2020 г. президиум Центра, директора институтов и Уральское отделение РАН даже поставили перед Минобрнауки РФ вопрос о замене А. Самарина. Но пока в министерстве это предложение не поддержали. Подождите, мол, скоро у вас состоятся выборы директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, и тогда… «Но эти выборы вот уже два года судебными тяжбами тормозит г-н Володин, обеспечивая при этом весьма приличную зарплату себе и Самарину», – подытожил Николай Громов. Он намерен идти дальше и доказывать свою правоту в Верховном суде Коми. И дело тут не в личных амбициях:

– Обидно, что в Институте теряется творческая атмосфера, желание думать о высоком, о теории вероятности и математической теории управления… Вместо этого – никому ненужные судебные дрязги и разбирательства.

Олег МАРКОВ.