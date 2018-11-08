Муляжи теперь «не катят»

Правоохранители Коми решили отказаться от практики установки картонных полицейских и макетов патрульных машин. Нарушители их не боятся, а вот бомжи охотно воруют!

– Этот способ какое-то время работал. Но со временем автолюбители узнавали, что это обманка. А еще люди без определенного места жительства неоднократно наших полицейских с металлическим основанием воровали и сдавали на лом. Несколько раз мы спасали от переработки муляжи. И пока эту практику прекратили, – рассказал начальник управления ГИБДД по Коми Андрей Перловас.