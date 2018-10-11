Муниципалитеты Коми вынуждены тратить собственные средства на призывные кампании

С 1 октября в России начался осенний призыв — армия ждет 132 тысячи новобранцев. В том числе примерно 900 человек из Коми.



Осень — горячая пора для военкоматов. Между тем есть районы и поселки, где нет комиссариатов — там работают специалисты, ведущие первичный воинский учет. На их содержание и командировочные расходы Министерство обороны РФ ежегодно перечисляет в регионы субвенции. При этом министерские финансисты почему-то регулярно «забывают» расплатиться сполна. Так, в 2017 году из федерального бюджета было выделено 44 млн рублей, что обеспечило лишь 60% от заявленной Республикой Коми потребности. Эти «ошибки» вскрыла Контрольно-счетная палата РК, проводившая анализ эффективности расходования федеральных средств на проведение первичного воинского учета за 2016-2017 годы.

Основной объем субвенций — расходы на оплату труда военно-учетных работников (78%). При этом размер зарплаты, по данным КСП, оказался значительно ниже средней заработной платы работников органов местного самоуправления Коми. В ряде случаев — даже меньше МРОТ, установленного в регионе. Отмечены случаи, когда зарплата выплачивалась с нарушением сроков (не два раза в месяц, как положено, а бывало, и один раз в квартал). И главное, не учитывалось, что к ней должны начисляться районный и северный коэффициенты.

Всего специалисты КСП проверили 162 органа местного самоуправления, получавших субвенции. Исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском учете, определялся объем средств. Если на воинском учете меньше 500 граждан, то функции по учету выполняет сотрудник, работающий по совместительству. Если от 500 до 1000 человек, то положен освобожденный работник. Однако бюджетные средства нередко распределялись без учета реальной потребности. Так, по расчетам Минобороны РФ, размер средней заработной платы на одного освобожденного военно-учетного работника в месяц для Коми составил 14,7 тыс. рублей, тогда как Госстат по РК сообщает о среднемесячной начисленной зарплате работникам местного самоуправления в размере 38 тысяч рублей. То есть размер зарплаты, рассчитанный федералами, мягко говоря, слегка занижен.

Кроме того, московские финансисты «намудрили» с оплатой за коммунальные услуги. По их расчетам, размер расходов на одного работника составил 1795 рублей в год. У региональных уполномоченных органов получилась другая сумма — свыше 4 тысяч рублей. В Минобороне расчет производился исходя из размера площади рабочего кабинета, равной 5 кв.м, тогда как на деле служебное помещение работника, ведущего воинский учет, как правило, больше. К тому же отопительный период в Коми на несколько месяцев дольше, чем в Москве, и рост тарифов на коммуналку никто не отменял. Годовая потребность по коммунальным расходам должна была составить 142,9 тыс. рублей, а Минобороны отразило эту сумму всего лишь в размере 48,5 тыс. рублей.

Заниженными оказались также исчисленные суммы по расходам на проживание и командировочные расходы, на компенсацию стоимости проезда работников к месту отдыха и обратно. Тот факт, что по закону «о Северах» расчет должен производиться и неработающим членам семьи сотрудника, Министерство обороны и вовсе проигнорировало.

Недостаток средств, выделенных из федеральной казны, бюджеты городских и сельских поселений вынуждены были покрывать сами. Так, в 2016 году расходы местных бюджетов на содержание военно-учетных работников составили 572,7 тыс. рублей, в 2017-м — 563,4 тыс. рублей.

В общем, Минобороны РФ позволяет себе «ошибаться, забывать и задерживать» практически безнаказанно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы сельское поселение из глубинки судилось-рядилось с всесильным ведомством?

Виктор СЕМЕНОВ.