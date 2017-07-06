Муниципалитеты «тормозят» программу переселения

По данным Контрольно-счетной палаты РК, 11 муниципальных образований рискуют провалить выполнение местных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленный правительством срок, то есть до 1 сентября 2017 года.

На начало года из выделенных по государственной программе под переселение 1 млрд 325 млн 427 тысяч рублей было освоено лишь 836 млн 871 тысяча рублей или 63,1 процента.

Проблемными на сегодняшний день остаются Печора, Сыктывкар, Усинск, Сосногорск, Койгородский, Прилузский, Корткеросский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский районы.

В целом по республике падают темпы жилищного строительства. Комистат сообщает, что с начала года было введено лишь 37,43 тысячи квадратных метров жилья или всего 700 квартир. По сравнению с пятью месяцами прошлого года этот показатель составляет 43,3 процента.

Отмечен спад и в частном домостроении. За пять месяцев текущего года было введено в строй 14 тысяч квадратных метров жилья (на 14,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По сравнению с общероссийскими показателями темпы ввода жилья в Коми в этом году отстают более чем в два раза.

Сергей ПАВЛОВ.