1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа. И тут выяснилось, что чиновники не готовы ее запускать. Но об этом граждане узнали в последний момент, когда уже было поздно.

Еще в 2012 году в Коми была принята государственная программа по утилизации бытовых отходов, пре-дусматривавшая в том числе и раздельный сбор мусора. На эти мероприятия в рамках госпрограммы республиканский бюджет потратил 357 миллионов рублей.

Казна израсходовала огромную сумму, но в Коми так и не появилась «мусорная» инфраструктура, не создано условий для утилизации, а также вторичной переработки отходов.

Несмотря на это, власти Коми отрапортовали в Москву, что республика готова к реформе. Более того, у нас она началась на два месяца раньше (с 1 ноября 2018 г.), чем в других регионах. А все затраты по ее проведению лягут теперь на плечи населения.

Замучаешься сдавать…

Чиновники утверждают, будто реформа в Коми готовилась и в организационном, и в информационном плане. Активисты Координационного совета управдомов Ухты решили провести небольшой эксперимент, чтобы узнать, насколько на самом деле население информировано по вопросам утилизации опасных отходов.

Взяв две ртутьсодержащие люминесцентные лампы и несколько аккумуляторных батареек, мы отправились в Отряд № 3 «Управления противопожарной службы и гражданской защиты» ГКУ РК, находящийся в самом центре Ухты. Там сообщили, что опасные отходы они не принимают, и направили нас в поселок Ярега.

Прибыв в Ярегу, мы нашли Отряд № 2 УППС, где узнали, что от нас готовы принять только ртутьсодержащие лампы, но не более 15 штук. Причем в соответствующей упаковке — для их безопасной транспортировки в Сыктывкар. Впрочем, учитывая наш почтенный возраст, работники отряда любезно пообещали, что сами их упакуют.

Расписавшись в журнале приемки опасных веществ, мы спросили: а куда же нести старые батарейки? Нам предложили доставить их в здание поселковой администрации. Отыскали администрацию, на первом этаже увидели специальный контейнер и опустили туда использованные батарейки.

В общем, дело оказалось хлопотным. Хотя речь идет лишь о двух лампах и нескольких батарейках. Причем это все – на примере Ухты. А как быть жителям маленьких населенных пунктов, особенно отдаленных?

Поэтому неудивительно, что отходы 1-3-го классов опасности по-прежнему попадают на обычные свалки.

«Классные» отходы

Напомним, что каждому виду отходов присваивается одиннадцатизначный код, который заносится в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), где последний знак кода обозначает класс опасности.

К первому классу относятся чрезвычайно опасные отходы – отработавшие ртутно-цинковые батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы, упаковка, загрязненная ртутью, ртуть, утратившая потребительские свойства, бой ламп и термометров с остатками ртути.

Ко второму классу относятся высокоопасные отходы, такие как отработавшие щелочные и кислотные аккумуляторы, батарейки литиевые и никель-кадмиевые для мобильных телефонов, компьютеров, являющиеся источниками для других приборов.

К третьему классу относятся умеренно опасные отходы — такие как провода медные, отработавшие мобильные телефоны, тара от химических реактивов, лом свинца, меди и цинка, лом и отходы, содержащие титан, кобальт, вольфрам.

Обычные батарейки, которыми пользуются практически все дети и взрослые, содержат свинец, никель, щелочи и другие токсичные элементы и металлы. Находясь в металлической оболочке, они не несут никакой угрозы ни для людей, ни для окружающей природы. Но как только батарейка истратила свой заряд и попала на мусорную свалку, то под воздействием агрессивной среды защитная оболочка неизбежно начинает разлагаться.

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.