«Мусорную реформу» власти собираются провести за счет населения

Как мы уже сообщали, все жители Коми — от Воркуты до Прилузья — за утилизацию мусора теперь будут платить одной организации — ООО «Ухтажилфонд». Эта небольшая коммерческая фирма неожиданно стала «мусорным монополистом» — региональным оператором по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами). За ее услуги установлен единый тариф, который начнет действовать уже с 1 ноября.

Если раньше расходы по вывозу мусора рассчитывались по квадратным метрам жилья, то теперь — с каждого жильца. Для многоквартирных домов это 165 рублей со всякой живой души, включая грудных младенцев.

В том, что «мусорная реформа» — очередной удар по нашим кошелькам, никто не сомневается. Об этом пишут и наши читатели.

«Обухом по голове»

«Мы с супругом — пенсионеры, но пойти на заслуженный отдых не можем себе позволить и продолжаем работать. У нашего старшего сына четверо детей от двух до девяти лет, — пишет ухтинка Людмила Оларь. — Итого в семье шесть человек. Следовательно, по утвержденному тарифу в 165 рублей с человека месячная плата семьи за один только мусор составит 990 рублей. Для многодетной семьи, где вода и электроэнергия набегают в кругленькую сумму, такой мусор будет слишком дорог. Хочу задать прямой вопрос власти: будут ли введены льготы для многодетных, пенсионеров, малоимущих? Об этом нужно думать заранее, чтобы с началом работы «мусорной» программы люди не получили обухом по голове».

В Министерстве ЖКХ «Трибуне» сообщили: «Расходы по оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут учитываться при предоставлении мер социальной поддержки отдельным льготным категориям, а также при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расчет компенсации расходов на оплату услуги по обращению с ТКО будет произведен с учетом установленного законодательством объема права граждан на меры социальной поддержки (50%, 100%), тарифа и норматива потребления коммунальной услуги. Расходы граждан на оплату услуги по обращению с ТКО также будут учтены при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Нет дыма без огня

«Мусорная реформа» проводится спешно, в пожарном порядке. Собственно, и сама идея, видимо, родилась в головах чиновников как раз во время пожаров — когда загорелись мусорные свалки в Подмосковье и в «подбрюшье» столицы произошли стихийные акции протеста. Только тогда до властей дошло, что с мусорной проблемой надо что-то делать. То есть создавать полигоны и строить заводы по утилизации отходов. В масштабах страны — это сотни миллиардов рублей. Откуда их взять? А очень просто — достать из карманов населения.

Как считает наш читатель из Вуктыла Виктор Александров, ход событий очень напоминает историю с введением налога на капитальный ремонт. Тогда тема также долго обсуждалась, рождались прожекты, но в конце концов появился закон, и теперь вопрос решается на всей территории страны. По мнению жителя Вуктыла, «так же нужно было поступить и при решении вопроса с мусором — ввести налог на его утилизацию. Правда, для этого требовалось провести подготовку, создать какой-то фонд, государственную структуру, провести работу с населением. Сейчас же предстоит все делать на ходу и решать вопросы методом «проб и ошибок».

Почему так дорого?

Раньше размер платы за сбор и вывоз бытовых отходов в расчете на среднестатистическую квартиру в 59 кв.м составлял порядка 130 рублей в месяц. Теперь за ту же услугу средняя семья из четырех человек будет платить (165х4) 660 рублей. То есть в 5 раз больше, чем раньше.

Как сообщили «Трибуне» в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов, основными факторами, оказывающими огромное влияние на величину тарифа, являются большая площадь республики и недостаточное количество объектов размещения ТКО, т.е. полигонов, вследствие чего расстояние транспортирования часто превышает 500 км.

Между тем прокуратура республики уверена, что дополнительное строительство полигонов решит «мусорную проблему» лишь частично. «Для захоронения образуемого мусора никаких полигонов попросту не хватит, — заявил прокурор республики Сергей Бажутов. — Здесь нужно принципиально иное решение – раздельный сбор, а главное — создание условий для переработки отходов в сырье, пригодное для вторичного использования».

Сообразили «на троих»

В своих письмах читатели «Трибуны» спрашивают: «Каким образом малоизвестное доселе предприятие — ООО «Ухтажилфонд» — стало региональным оператором по обращению с ТКО? Когда и на каких условиях проводился тендер, кто в нем участвовал? Есть информация, что интересы данного предприятия лоббировали ухтинские и республиканские власти. Соответствует ли это действительности?»

Ни о каком лоббизме интересов частной фирмы чиновники Министерства ЖКХ, естественно, не знают. Они ответили, что все законно, а конкурсный отбор регионального оператора состоялся в июне этого года. Заявки на участие в конкурсном отборе поступили от трех организаций — ООО «Экоцентр», ООО «Экопром» и ООО «Ухтажилфонд».

Итак, на всю нашу огромную по размерам республику почему-то нашлось всего три фирмы, пожелавших заявиться на конкурсе, победа в котором сулит огромные барыши.

Технические параметры и критерии отбора регионального оператора тоже вызывают вопросы, но, как говорится, победителя не судят. Даже если о них мало что известно.

Активисты Координационного совета управдомов Ухты рассказали «Трибуне», что управляющая компания «Ухтажилфонд» имеет довольно спорную репутацию, поскольку далеко не лучшим образом обслуживает взятые в управление 450 домов. Ее деятельность часто критикуется, большого опыта по работе с отходами у нее нет.

В Ухте ходят разговоры, что на конкурс заявлялось МКП «Ухтаспецавтодор», которое как раз имеет опыт работы с мусором, у этого предприятия в распоряжении два официальных полигона, здесь уже занимались раздельным сбором пластика. Однако по каким-то причинам на конкурс «Ухтаспецавтодор» не вышел. Снялись с дистанции и остальные претенденты. Сейчас главное, как считают в совете управдомов, чтобы деятельность новой организации была под контролем — деньги там будут крутиться просто огромные.

По мнению ухтинских общественников, тариф в 165 рублей с человека — один из самых высоких в российских регионах. Например, в Ивановской области установлен тариф в 90 рублей, причем максимальная сумма с квартиры (независимо от числа проживающих) не должна превышать 270 руб. в месяц.

Уж невтерпеж

Утвержденный в Коми предельный тариф на мусор — 883,17 руб. (без учета НДС) за один кубометр. В тариф включены затраты на транспортировку и захоронение ТБО. При этом ни о какой глубокой переработке отходов речь, конечно, не идет — таких производств в республике попросту не существует. Львиная доля затрат — это перевозки. Как говорится, бензин нынче дорог.

Непонятно также, как будут вывозить отходы из отдаленных сел и деревень. Раньше жители этих населенных пунктов жгли мусор в печках или выбрасывали в ближайшем лесу. Скорее всего, так будет и впредь — никакой мусоровоз до условной деревни Пупкино в распутицу не доедет. Но это вовсе не освобождает сельчан от мусорного побора. Более того, они тоже, по идее, должны будут заключать договоры с региональным оператором.

Руководители ООО «Ухтажилфонд» недавно заявили, что в Сыктывкар будут доставлять бытовые отходы из Корткеросского, Койгородского, Прилузского, Сысольского и Усть-Куломского районов. Для чего нужны эти безумные транспортные расходы — внятного ответа, похоже, ни у кого нет. Просто так «наверху решили» — и все. Таким образом Сыктывкар превратится еще и в «мусорную столицу» Коми.

Кстати, «мусорная реформа» в других регионах стартует только с 1 января 2019 года. Коми и тут оказалась впереди планеты всей — новые тарифы почему-то ввели уже с 1 ноября. Видать, не терпится. Кстати, с нового года прогнозируется рост цен на топливо. Поэтому не исключено, что подскочит и мусорный тариф.

Вся эта спешка и огромное количество безответных вопросов по поводу того, как будет работать региональный оператор, порождают нехорошие подозрения.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Постскриптум

КАК МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР

С 1 ноября вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО в квитанции появится отдельная строка «коммунальная услуга по обращению с ТКО».

Нормативы накопления ТКО составляют:

– 1,9 куб.м в год с одного проживающего для многоквартирных домов;

– 0,83 куб.м в год с одного проживающего для многоквартирных домов и жилых домов без централизованного отопления, при наличии печного отопления, расположенных в сельской местности.

Исходя из указанных размеров нормативов накопления отходов, стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц составит:

– 165 рублей для жильцов многоквартирных домов с централизованным отоплением;

– 72,08 рубля для жильцов многоквартирных домов и жилых домов без централизованного отопления, при наличии печного отопления, расположенных в сельской местности.