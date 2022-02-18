В статье «Мусорное чудо в Коми» («Трибуна» от 28 января с.г.) приводились вопиющие факты приписок и очковтирательства в системе сбора и утилизации ТКО. Чиновники не только закрывают на это глаза, но и продолжают помогать региональному оператору, в том числе за счет республиканского бюджета.



Частная фирма, которая является монополистом на «мусорном рынке» Коми, получает щедрые субсидии из казны как на возмещение выпадающих доходов (это при «драконовских» тарифах для населения и юридических лиц!), так и в связи с коронавирусной инфекцией.

Недавно республиканская Контрольно-счетная палата завершила проверку расходования казенных средств, выделенных ООО «Региональный оператор Севера» (так после смены вывески стала называться фирма «Ухтажилфонд»).

Общий объем субсидий, полученных «главным мусорщиком», составил 171,4 млн рублей. Из них –

69,2 млн руб. – в качестве компенсации выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов. А 102,2 млн руб. – это «коронавирусная» субсидия.

Последняя сумма, похоже, поставила в тупик даже самих ревизоров. Ее столь же сложно оценить, сколь и проверить эффективность расходования средств. Как COVID-19 мог повлиять на объемы и «качество» мусора, если его определяют в основном не по факту, а по нормативам?

Впрочем, ревизоры столкнулись с трудностями не только в оценке «пандемийных» расходов регоператора, но и при проверке других цифр, в частности, по расходам, учитываемым в расчете единого тарифа на услуги по обращению с ТКО. Контролеры выявили факты, свидетельствующие о ненадлежащем учете регоператором указанных услуг и недостоверности информации, предоставленной им в правительство региона.

Но это общий вывод. А теперь посмотрим на данные проверки КСП по отдельным финансовым позициям.

Где же контейнеры?

В 2020 году на компенсацию выпадающих доходов регоператор получил

42,5 млн руб. Проверкой установлено, что из этой суммы предусмотрены субсидии на приобретение мусорных контейнеров в размере 2,7 млн рублей.

Комитет по тарифам (письмо от 14.12.2021 г.) сообщил авторам этой статьи, что в необходимую валовую выручку при установлении единого тарифа на мусор региональному оператору на 2020 год в соответствии с законодательством включены затраты на приобретение контейнеров в размере 18,6 млн руб. А согласно бухгалтерскому балансу за указанный период приобретено всего на 525 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки документов за 2020 год установлены нарушения порядка предоставления субсидий: превышение – 2,9 млн рублей.

Контрольно-счетная палата предлагает Министерству строительства и ЖКХ республики осуществить проверку данных, представленных региональным оператором для получения субсидии в связи с применением льготных тарифов, и направить информацию о результатах проверки в правоохранительные органы.

Львиная доля

Законодательством России предусмотрено формирование цены на услуги по обращению с ТКО на основании договоров с операторами по транспортированию мусора, которые заключаются по результатам торгов. Региональный оператор обязался исполнять такое требование, что предусмотрено в Соглашении с правительством Коми.

Счетной палатой установлено, что договоры заключались без торгов, в результате отсутствует возможность обоснованности оценки величины таких расходов. 84% в общих расходах занимает доля вывоза мусора на полигоны. «Мусорщик» обязался вовремя оплачивать транспортным операторам за оказанные услуги. При этом согласно бухгалтерскому отчету задолженность к концу 2020 года транспортникам и полигонам захоронения достигла 591 млн рублей!

Счетная палата считает, что информация, содержащаяся в экспертных заключениях, не позволяет оценить обоснованность размера расходов на оплату труда производственного и управленческого персонала, включенных в необходимую валовую выручку при расчете тарифа.

А вы их спрашивали?

Согласно Правилам коммерческого учета объема и массы ТКО № 505 предусмотрены два способа учета: по нормативам и по факту. Выбор способа учета устанавливается по соглашению сторон, то путем договора между юридическим лицом и регоператором.

Однако, как констатирует КСП, выборочной проверкой некоторых школ, детских садов и т.д установлено, что в 2021 году учет производился оператором в одностороннем порядке, без согласия другой стороны договора. Это привело к тому, что юрлица вынуждены были платить за вывоз мусора гораздо больше (в некоторых случаях – в два раза), чем если бы учет велся по факту. В скобках заметим, что школы и детсады – это бюджетные учреждения. Таким образом, речь идет опять-таки о казенных средствах.

Мэрская помощь

На рабочем совещании мэр Ухты Магомед Османов заявил, что в городском бюджете заложены средства на приобретение новых контейнеров для ТКО и в Ухте планируют обновить треть контейнерного парка. А недавно назначенный директор ООО «Региональный оператор Севера» Игорь Назарько предложил этот «пилотный проект» в Ухте в дальнейшем внедрить во всех муниципалитетах и оказать помощь в покупке тех же контейнеров.

Пунктом 90 «Основ ценообразования в области обращения с ТКО», утвержденным постановлением Правительства России № 1578 от 15.12.2018 года, в состав необходимой валовой выручки (НВВ) регионального оператора включаются расходы на приобретение и содержание контейнеров, бункеров для накопления ТКО, уборку мест погрузки. Таким образом, при содействии мэра Ухты М. Османова регоператор дважды пытается получить деньги за покупку, обслуживание контейнеров и уборку площадок.

Получается, что «главному мусорщику» помогает не только бюджет Коми, но и муниципалитеты, у которых, как известно, нет лишних денег.

P.S. Надеемся, что «мусорными чудесами» в Коми наконец-то займется и прокуратура, и другие правоохранительные органы. На наш взгляд, история многолетнего «плодотворного сотрудничества» правительственных чиновников с частной фирмой заслуживает самого пристального внимания.

Как говорил персонаж «Свадьбы в Малиновке»: «Мы накануне грандиозного шухера…»

Владимир ИВАНОВ, член КСУ г. Ухты,

Александр ЧУПРОВ, депутат Совета Усть-Цилемского района.