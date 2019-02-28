«Мусорные» контакты

Проживаю в многоквартирном доме, у нас имеется мусоропровод. После 1 ноября 2018 г. оплачиваю за мусор с человека — по новому закону, а еще и с квадратного метра — как по прежнему закону. Звонила в управляющую компанию, мне ответили, что все правильно, нужно платить дважды. Куда жаловаться?

А. ВАСИЛЬЕВА, г. Сыктывкар.

МинЖКХ республики информирует, что в случае неверного начисления платы необходимо обращаться в организацию, от которой поступил счет. Адреса и номера телефонов поставщика услуг должны быть указаны в квитанциях. Если в перерасчете будет отказано, следует обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») по номеру для бесплатных звонков 8-800-350-39-62 или к представителю компании в муниципалитете. Контактные данные представителей указаны на сайтах министерства и регоператора.

Также контроль за правильностью начисления платы за услугу по обращению с ТКО осуществляет Служба Республики Коми стройжилтехнадзора и ее структурные подразделения в городах и районах – государственные жилищные инспекции.

Контакты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 22Б.

Телефон (8216) 78-65-88; диспетчерской — (8216) 78-98-88.

Бесплатный номер —

(8216) 78-65-13; 8003503962.

В Сыктывкаре имеется отделение учета (филиал компании), его телефоны: 8-912-86-102-36; 8-912-15-214-16; эл. адрес: kurduk2ivan@mail.ru

Телефоны районных отделений можно найти на сайте МинЖКХ Республики Коми. Телефон «горячей линии» министерства: (8212) 30-12-66, факс: (8212) 30-15-27;

e-mail: main@energo.rkomi.ru Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.