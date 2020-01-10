Мусорный полигон на границе Коми: власть дрогнула, но радоваться пока рано

«Трибуна» регулярно освещает события, связанные со строительством грандиозного мусорного полигона на станции Шиес, что находится на границе Архангельской области и Коми (90 км от Сыктывкара). Экологическая угроза для северян и сегодня остается вполне реальной, несмотря на то, что чиновники делают вид, будто проблема уже решена.

Мощные протесты (массовые митинги, пикеты, экологические вахты, петиции общественности), похоже, напугали власть, заставив ее хитрить и маневрировать. В конце декабря в Москве состоялся «круглый стол», где обсуждалась Территориальная схема обращения с отходами столицы, в которой тот самый «ЭкоТехноПарк» на станции Шиес не фигурирует.

Схема – не догма

В схеме указывается, что в ближайшие 10 лет мэрия Москвы собирается вывезти большую часть столичных отходов в Московскую, Калужскую и Владимирскую области. Полигона для московского мусора на станции Шиес в документе не оказалось.

Стоит отметить, что Территориальную схему столичные власти по-тихому подготовили еще 15 ноября, но активисты и СМИ узнали об этом лишь в середине декабря, когда срок общественного обсуждения документа уже почти истек (кстати, точно так же поступили и власти Коми, принявшие «свою» Региональную схему).

Тот факт, что Шиес в московской «мусорной схеме» не упомянут, вовсе не означает, что власти отказались от этого полигона. Работы на объекте (в который уже «вбухали» сотни миллионов рублей) пока не свернуты. Есть подозрения, что в будущем эшелоны с московским мусором все же могут появиться на станции Шиес. Ведь Территориальную схему впоследствии можно и скорректировать. А за это время, как, вероятно, надеются чиновники, протесты на Севере утихнут.

От кухонь до площадей

На декабрьском «круглом столе» в Москве активисты из Коми и Архангельской области четко высказали свою позицию против продолжения строительства полигона.

Председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко напомнила о схеме, по которой ГБУ «Автомобильные дороги» получило в аренду 44 га земли на границе двух северных регионов, после чего на станции начались вырубка леса и строительство полигона, хотя никаких разрешительных документов на это у застройщиков не было.

А депутат Госсовета Коми Олег Михайлов обратил внимание собравшихся на то, что непродуманная мусорная политика столичных властей приводит к росту антимосковских настроений.

— С Севера в Москву идут налоги, лес, полезные ископаемые, а обратно Москва хочет посылать мусор. Естественно, люди воспринимают это как личную обиду. До Шиеса эти настроения ограничивались кухнями, а теперь они звучат на площадях, на крупнейших в истории Республики Коми и Архангельской области митингах. Они звучат как требования, которые уже невозможно не учитывать. От властей Москвы зависит, станет ли наша страна государством со справедливыми отношениями между федеральным центром и регионами, — подытожил депутат парламента Коми.

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Будут ли сносить?

На этой неделе Арбитражный суд Архангельской области признал постройки «Технопарка» в Шиесе самостроем и обязал их снести в течение месяца. Решение принято по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк», сообщает «Новая газета».

Администрация поселения требовала признать здания и прочие объекты на Шиесе незавершенным объектом капитального строительства «Экотехнопарк Шиес» и самовольной постройкой. Дело рассматривалось с февраля 2019 года. Истец просил заморозить строительство на Шиесе на время разбирательства, но безуспешно. Застройщик настаивал, что необходимая ему инфраструктура вовсе не капитальная, а временная.

Тем не менее, экспертиза подтвердила капитальный характер сооружений, возведенных строителями на месте будущей свалки, в частности, общежития для персонала. Между тем сооружение таких объектов не предусмотрено условиями землепользования.

Если застройщик выполнит решение суда, строительство шиесского полигона будет полностью остановлено. Однако не исключено, что проигравшая сторона оспорит это решение в других судебных инстанциях.

«Осада» продолжается

На днях в редакцию интернет-портала «Глаза Фемиды» обратилась удорчанка, представляющая интересы своего земляка. Она сообщила о тревожной ситуации, в которую попал пенсионер Александр Федоров из села Кослан. Он резко высказался насчет завоза ГСМ на станцию Шиес и якобы оставил под фотографией, размещенной в одной из социальных сетей, оскорбительный комментарий в адрес полицейского. Вскоре после этого, 25 декабря, в дом пенсионера вломились правоохранители и отобрали у него ноутбук. Не исключено, что против него будет возбуждено уголовное дело.

Пенсионер Федоров живет в удорской глубинке, у него нет денег на адвоката, он нуждается в юридической помощи. Поддержку ему готовы оказать ухтинские общественники и активисты шиесского экологического лагеря. Как сообщил «Трибуне» член Комитета защиты Печоры Виктор Вишневецкий, поддерживающий связь с косланским пенсионером, объяснение со следователем у Александра Федорова состоится на следующей неделе. Активисты-экологи возьмут это «дело» под контроль.

Виктор Вишневецкий рассказал «Трибуне», что сейчас на Шиесе по-прежнему остается лагерь экозащитников, которые дежурят возле «ЭкоТехноПарка» и снимать «осаду» пока не собираются. Защитникам Шиеса пока рано праздновать победу. Верить на слово чиновникам нельзя – слишком часто их заявления расходятся с реальными делами.

Анатолий ПОЛЬКИН.