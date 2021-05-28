С середины мая в центре внимания общественности находится ситуация, связанная с разгерметизацией промыслового нефтепровода в районе реки Колва. Многих интересует вопрос: доплывет или нет через Усу и Печору до акватории Баренцева моря нефтесодержащая жидкость? Но при этом мало кто обращает внимание на запущенность наших водных бассейнов, которые в современной России оказались по сути бесхозными.

В прошлую пятницу, 21 мая, я попытался отыскать на берегу Печоры в Усть-Цильме следы «колвинской катастрофы», однако не нашел. По свидетельству очевидцев, еще в середине прошлой недели здесь была замечена радужная нефтяная пленка. Но если здесь что-то и было, то теперь уже ушло на глубину. Зато я увидел на берегу огромные кучи мусора.

Абсурдная ситуация

Захламленность береговой зоны Печоры – это еще мягко сказано. Фактически речь надо вести о стихийной свалке, причем под носом у сельской администрации.

Понятно, что отходы человеческой деятельности (бутылки, банки, пластиковые пакеты и т.д.) рано или поздно смоет в реку, а это очередной удар по экологии Припечорья. Что же касается автомобильного и судоходного хлама, то в реку он, конечно, не попадет, но и райцентр эта ржавая рухлядь, мягко говоря, не украшает.

Такие же, как в Усть-Цильме, свалки я видел и в селе Усть-Уса (Усинский район), и в поселке Жешарт (Усть-Вымский район). Там мне показывали места рядом с водой, куда закапывался строительный мусор, что делать категорически запрещается, но на это мало кто обращает внимание. В лучшем случае надзорные органы пожурят местные власти или выпишут небольшой штраф. Все равно получается дешевле, чем везти отходы за сотни километров.

Причем «сотни километров» – это не фигура речи. Ведь ближайший от Усть-Цильмы полигон твердых бытовых отходов находится под Ухтой. То есть за 360 километров!

Захламление территорий происходит на фоне ужесточения природоохранного законодательства. Стражи порядка, как коршуны, налетают на тех, кто оставляет свои автомобили рядом с водоемами: нельзя, вдруг капля какого-нибудь машинного масла окажется на траве, а потом и в воде! Только за прошлый год было выписано порядка 170 штрафов.

Вроде правильный подход, но какой-то однобокий. Кошмарить автомобилистов по любому поводу можно, а реально заняться стихийными свалками хотя бы вдоль берегов рек нет никакой возможности? Совершенно абсурдная ситуация.

«Грязные» деньги уйдут в Москву

Существует и другая серьезная проблема. Согласно действующему законодательству, все водные бассейны находятся в федеральной собственности. Для того, чтобы начать здесь какую-то хозяйственную деятельность, надо обращаться за разрешением в федеральные структуры, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. К примеру, даже решение о дноуглубительных работах (на Печоре их обещают возобновить в следующем году) принимает далекая Москва, а вовсе не республиканские власти.

Что интересно, для республики и местных жителей совершенно неважно, какой будет размер штрафа, наложенный на нефтяников за майский прорыв на Колве, хотя называются даже суммы с девятью нулями. Но в любом случае Коми не достанется ни копейки. Ведь нефтесодержащей жидкостью была загрязнена федеральная собственность, следовательно, весь штраф уйдет в федеральную казну. Туда же уходит и 100 процентов налога на добычу полезных ископаемых, из-за которой в основном и ухудшается экологическая обстановка. То есть налицо пример из советских учебников, критиковавших дикий капитализм с его колониальной политикой в отношении сырьевых территорий.

Вот и выходит, что здесь, в Припечорье, люди попросту не нужны, лишние они здесь, да еще и обуза для государства: что-то требуют, возмущаются, помощи просят…

Привкус железа

Кстати, о помощи. Приехавший в район нефтеразлива глава Коми Владимир Уйба говорил о том, что здоровью местных жителей ничего не угрожает. А что касается питьевой воды, то для этого, мол, есть артезианские скважины.

Насчет угрозы здоровью – это отдельная тема, а вот по поводу скважин у меня лично закралось подозрение, что доверчивого главу региона попросту ввели в заблуждение. Господин Уйба – человек пришлый и явно «не в теме».

Напомню, что артезианские скважины в селах Припечорья – это своего рода наследство от разоренных в годы перестройки совхозов. Во времена СССР воду для домашних нужд брали из скважин в основном только во время половодья. Какой смысл был ими пользоваться, живя на берегу чистой Печоры и ее притоках?

Нынче ситуация совсем другая. Артезианские скважины уже давно исчерпали свой ресурс. Вода из них сегодня опасна для здоровья, в ней в ряде случаев в десятки раз превышены предельно допустимые концентрации железа и марганца.

Поэтому нужны новые скважины, а их только обещают обустроить. Ежегодно на районных и городских конференциях коми народа в Припечорье поднимается вопрос о питьевых источниках, но результата нет.

Вода из ватных рукавиц

Кто-то может спросить: а чего это народ в Припечорье колодцами не обзаведется и ждет, когда пробурят скважины? Все дело в том, что водные пласты здесь на Севере залегают на глубине от 80 до 120 метров. Без помощи государства и недропользователей никак не обойтись.

Три года назад на встрече жителей Колвы с властями называлась цифра в два миллиона рублей – это цена вопроса для обустройства одной скважины с питьевой водой. Деньги до сих пор изыскивают. Люди в зимнее время сгребают снег с крыш, чтобы попить чайку, а летом пользуются дождевой водой. Это в каком веке мы живем?

Совсем плохо с водой даже в благоустроенных домах в Усть-Усе, жители которых, чтобы набрать ванну для стирки белья или помывки, пропускают воду из-под крана через ватные рукавицы. Естественно, никому в голову не придет идея варить тот же суп на такой мутной жидкости.

Согласно республиканской программе от 2011 года «Чистая вода в Республике Коми», все муниципалитеты региона к 2017 году должны были обеспечить качественной питьевой водой. На начальном этапе под реализацию этого архиважного проекта планировалось выделить 800 миллионов рублей. Известно, что из этой суммы была освоена лишь примерно половина. Последние упоминания о «Чистой воде» относятся к 2015 году, когда программа была по-тихому, без объяснения причин, свернута.

«Черпали семгу из Печоры…»

Говоря о Припечорье, нельзя обойти вниманием и рыбу, которой здесь становится все меньше. Хотя это нисколько не удивляет в свете вышесказанного.

А ведь было время… Приведем отрывок из воспоминаний, относящихся к середине прошлого века, инженера по рыбодобыче на Печоре Дмитрия Волынца, хранящихся в Ненецком краеведческом музее: «В те годы на территории округа на семужью путину ежегодно выходило более 700 рыбаков. Свыше 600 ставных, десятки тягловых неводов, сотни поплавей и всяких «стенок» черпали семгу из Печоры. Использовалось до 40 тысяч штук кольев, свыше 300 гребных и моторных лодок. Длина только учтенных сетей превышала 185 км! Огромную нагрузку выдержала семга за те годы. Ведь ее ловили все. Хозяйство одного Печорского рыбокомбината на протяжении 350 км насчитывало сорок промыслов и девять баз для приемки и обработки семги. Ее добывали до трех тысяч центнеров, а в отдельные годы – до пяти и семи…»

Все это богатство было растранжирено, когда Печора стала фактически заброшенной со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ценное признание

Теперь семга стала редким гостем в водах Печоры. Интересный разговор на эту тему состоялся 17 мая в селе Мутный Материк, куда в связи с нефтеразливом приезжал глава Коми Владимир Уйба и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов.

По мнению министра, в нынешних бедах Печоры виноват запрет на молевой сплав. Плыли бревна по Печоре – был корм для рыбы. Далее он дал понять местным мужикам, что знает, куда девается семга: «Вы не юлите, у вас у каждого по 400 килограммов в бочках…» Столь смелое предположение вызвало лишь смех. Но затем министр сделал и вовсе удивительное заявление.

Развивая «тему семги», Алексей Кузнецов фактически заложил бывшего Печорского природоохранного прокурора Дмитрия Перминова, у которого, по словам министра, оказывается, 400 килограммов рыбы всегда в «загашнике лежало»: «Я ему говорю, ты не прокурор, а браконьер…»

По всем раскладам вырисовывается идеальная и длинная коррупционная цепочка из числа поставщиков рыбы и тех, кому она предназначалась. Не мог же один Дмитрий Перминов при всем желании употреблять столь значительные объемы деликатесной продукции.

Надеемся, что правоохранители по достоинству оценят признание на видеокамеру министра из команды Владимира Уйбы.

Сергей МОРОХИН.