«Мусорщики» очень торопятся собрать деньги с населения

В большинстве регионов страны новая система оплаты за вывоз мусора начнет действовать после Нового года. В Коми ее ввели уже с 1 ноября. Очевидно, такая спешка продиктована тем, чтобы с 1 января снова поднять размер платы (пока – 165 рублей с человека).

С 1 ноября договор у всех объектов жилой недвижимости должен быть заключен либо напрямую с регоператором (ООО «Ухтажилфонд»), либо через посредника в лице «Коми энергосбытовой компании» (КЭСК).

«Утвержденный размер платы, единый для всей республики, будет действовать с 1 ноября и до 31 декабря. К концу последнего месяца года нам предстоит принять этот показатель на 2019-й», – сообщила замминистра энергетики и ЖКХ Коми Анна Тюрнина на «прямой линии» в Общественной приемной главы региона.

МинЖКХ Коми пока не получил документов от регоператора для расчета размера платы на следующий год. Между тем ряд юристов считает, что положения закона должны вступить в силу только с 1 января. И лишь через год должно произойти увеличение тарифа. Они собираются оспорить решение правительства в судах.